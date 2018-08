Drugi dan Gamescoma mirniji, objavljeno više detalja o poznatim naslovima

Od danas, pa sve do subote otvorena su vrata svim posjetiteljima ovog ogromnog sajma, no već drugog dana je objava bilo manje

Gamescom je danas svoja vrata širom otvorio svim posjetiteljima, a izdavači i razvojni timovi nastavili su pričati o svojim projektima. Ovaj sajam je prošle godine posjetilo oko 350 tisuća zaljubljenika uz igre i sve vezano uz njih, a lako je moguće da će ove godine ta brojka biti malo veća. Ipak, u odnosu na jučer, kada je sajam bio otvoren samo za članove medija i neke druge odabranike, bilo je nešto manje objava. Izdavači su i dalje uglavnom usmjereni na trailere i objavljivanje novih informacija za već najavljene igre, pa ćemo tako i danas nastaviti.

Overwatch dobiva novu mapu, od danas dostupna na PTR-u

Blizzard se na ovogodišnjem Gamescomu zasad pozabavio samo svojom pucačinom, a fanovima su pripremili dvije stvari. Prva je video u kojem možete vidjeti kako je D.Va došla to toga gdje je danas:

Druga je većini igrača vjerojatno bitnija, budući da se radi o najavi nove mape. Razvojni tim nazvao ju je Busan, radi se o Control mapi koja ima tri točke, a dobila je to ime po istoimenom gradu u Južnoj Koreji iz kojeg D.Va potječe. Borba će se odvijati na tri lokacije – gaming bar, drevni hram i željeznička postaja. Ako želite vidjeti kako to izgleda, možete pogledati trailer ili preuzeti PTR klijent i sami isprobati mapu i vidjeti što krije.

Avantura A Plague Tale: Innocence ima novi gameplay trailer

Razvojni tim Asobo Studio, koji je nekim igračima poznat po akcijskoj avanturi ReCore, je za vrijeme prošlogodišnjeg sajma E3 najavio svoju novu igru. Nakon nekoliko godina suradnje s Microsoftom odlučili su novi dogovor sklopiti s francuskim izdavačem Focus Home Interactive, pa će im oni tako pomoći s distribucijom nove avanture.

Punog imena A Plague Tale: Innocence, radnja ove igre započinje 1349. godine. Kroz čitavu Francusku haraju gomile štakora – po selima, bojištima i krajolicima koje je uništila kuga. Stvorenja proždiru sve što im se nađe na putu kako bi zadovoljili glad koja se povećava jer se ne prestaju množiti. Među tim kaosom nalaze se Amicia i njen brat Hugo, a njihova jedina nada za preživljavanje nalazi se u plamenu kojeg glavna junakinja nosi sa sobom.

Za sajam je razvojni tim pripremio gameplay prikaz u trajanju od 16 minuta, pa možete vidjeti kako su oni zamislili svoju novu igru. A Plague Tale: Innocence je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a zasad je određen samo okvirni datum izlaska koji glasi „nekad sljedeće godine“. Sve što je do sada objavljeno možete vidjeti ovdje.

Po prvi puta prikazan gameplay za The Surge 2

Akcijski RPG The Surge bio je solidno prihvaćen, a kao i većina igara u tom žanru uspoređivan sa serijalom Dark Souls. Zahvaljujući uspjehu originala, razvojni tim Deck13 i izdavač Focus Home Interactive odlučili su opet surađivati, pa su početkom veljače ove godine najavili nastavak.

Tada, a ni na sajmu E3 nisu objavili puno detalja. Zna se kako borbu iz originala neće puno mijenjati, već je samo nadograditi, radnja se seli na kompletno nove lokacije, a oružja i opcija bit će više, što znači da će svatko moći pronaći stil borbe i igranja koji mu odgovara.

Sada smo dobili prvi prikaz igre, za kojeg tim kaže da je još u pre-alpha fazi razvoja, a pokazali su nam Park sektor kojim patroliraju plaćenici The Hunters. The Surge 2 nema konkretan datum izlaska, ali bi ga trebali zaigrati iduće godine i to ćemo moći napraviti na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Ako želite biti u toku s razvojem, detalji se nalaze na službenim stranicama.

The Sinking City i dalje izgleda zastrašujuće

Jedna od dvije veće igre koje su u pripremi i inspirirane djelima H.P. Lovecrafta zove se The Sinking City. Razvojni tim Frogwares ju je konkretnije prikazao na sajmu E3, prije par tjedana dobila je prilično jeziv trailer, da bi nas sada počastili još jednim koji je barem malčice normalniji.

Frogwares igru smješta u žanr avantura, priprema otvoren svijet prepun svakakvih grozota u kojem ćete igrati kao privatni istražitelj Charles W. Reed. Gameplay je usmjeren na istraživanje i detektivska posla, a gospodinu Reedu bi dobro došlo da u cijelom tom procesu uspije sačuvati svoj razum.

The Sinking City je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a datum izlaska zakazan je za 21. ožujak 2019. godine. Ako vas zanima nešto više, zaputite se ovdje.

Objavljeni planovi za daljni razvoj survival igre Fade to Silence

Od sredine prosinca prošle godine se u Early Accessu nalazi Fade to Silence, survival igra s RPG elementima koja se odvija za vrijeme post-apokalipse u kojoj vam je najveći neprijatelj vječna hladnoća. Razvojni tim Black Forest Games i dalje marljivo radi na njoj, a za Gamescom su pripremili nove detalje o tome što imaju u planu.

Do sada su igrači uglavnom bili fokusirani na preživljavanje, no tim bi htio malo više vremena i truda posvetiti priči. Osim što sami možete istraživati svijet, u planu je i kooperativno iskustvo u kojem zapravo ni ne morate toliko surađivati, jer ćete imati opciju uklanjanja svih koji vam smetaju. Za kraj se mogu vidjeti i nove mehanike izgradnje skloništa, a za one koji ne vole Early Access, konačna verzija trebala bi biti spremna uskoro.

Fade to Silence je zasad dostupan samo za PC, ali bi trebale izaći i verzije za PlayStation 4 i Xbox One. Za više informacija o igri posjetite službene stranice.

Akcijski RPG Biomutant dobio novi prikaz i novi okvirni datum izlaska

Prije godinu dana su razvojni tim Experiment 101 i izdavač THQ Nordic predstavili akcijski RPG imena Biomutant. Glavni lik kojim će igrači upravljati je mješanac između rakuna i još nečeg, a svijet kojim se kreće prepun je drugih mutiranih životinja. Radnja se odvija u otvorenom svijetu, kamera je pozicionirana iza ramena junaka, a velik je naglasak stavljen na mogućnost podešavanja svega što želite – izgleda, oružja, opreme i to sve kako biste pronašli kombinacije koje vam najviše odgovaraju.

Osim nekolicine slika i kratkog prikaza, nismo iz igre mnogo vidjeli, ali to se sada barem malo promijenilo. Razvojni tim je pripremio novi i trailer u kojem se mogu vidjeti neke stvari kojima ćemo se baviti dok istražujemo ovaj šareni svijet. Iako je u planu bilo da Biomutant izađe ove godine, izdavač je sad pomaknuo izlazak na sljedeću i to u ljetne mjesece. Igra je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a svi detalji nalaze se ovdje.

Darksiders III – Fury pokazala svoje vještine

Još jedna igra za koju je zadužen THQ Nordic je Darksiders III. Nakon zatvaranja studija 2012. godine igrače je zanimalo što će se dogoditi s veoma dobrim akcijskim serijalom Darksiders, da bi većinu njihovih IP-ova preuzeo Nordic Games. Oni su prije dvije godine promijenili svoje ime u THQ Nordic da bi svima bilo lakše prepoznati iza kojih franšiza stoje.

Darksiders III najavljen je početkom svibnja prošle godine, a od tada nam Gunfire Games zajedno s izdavačem malo po malo otkrivaju što nas čeka. Nakon što smo u originalu igrali kao War i nastavku kao Death, vrijeme je da Fury pokaže svijetu što može. To je otprilike i napravila u novom traileru, pa se hack and slash formula prve dvije igre neće drastično mijenjati.

Treća igra u serijalu Darksiders je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a moći ćemo je zaigrati od 27. studenog. Predbilježbe su otvorene već neko vrijeme, pa ako ste zainteresirani, više informacija o dostupnim verzijama i ostatku igre pronaći ćete na službenim stranicama.

Ubisoft pripremio dva trailera za Assassin's Creed Odyssey

Nova igra u serijalu Assassin's Creed službeno je najavljena za vrijeme Ubisoftove E3 prezentacije ove godine. Punog imena Assassin's Creed Odyssey, ova će nas igra odvesti u antičku Grčku gdje ćemo po prvi puta u ovom serijalu moći birati želimo li igrati kao muški ili ženski lik i birati koje ćemo odgovore davati drugim likovima za vrijeme dijaloga. Kako bi nas na to opet podsjetili, Ubisoft je pripremio dva trailera koji prikazuju dvije perspektive – Kassandra i Alexios.

Oboje junaka su Spartanci i imat će utjecaja na ishod raznih bitki koje su se odvijale za vrijeme Peloponeškog rata. Osim toga možete očekivati većinu onoga što je u serijal unio AC: Origins krajem prošle godine uz povratak pomorskih bitki iz Black Flaga.

Assassin's Creed: Odyssey izlazi 5. listopada za PC, Xbox One i PlayStation 4, a predsjednik Ubisofta, Yves Guillemot, je za vrijeme Gamescoma rekao kako nemaju u planu izdati novu Assassin's Creed igru iduće godine. Pauza koju su uzeli između Syndicatea i Originsa im je jako dobro došla, pa je dobro da će se toga nastaviti držati. Sve druge detalje o igri, kao i mogućnost odrađivanja predbilježbi, pronaći ćete ovdje.

Izdavač Perfect World prezentirao Torchlight Frontiers i Remnant: From the Ashes

Prije dva tjedna je prvi put prikazan Torchlight Frontiers, novi nastavak u aRPG serijalu za kojeg je bio zaslužan Runic Games. Taj je razvojni tim nedugo nakon izdavanja svoje treće igre, akcijske avanture Hob, zatvorio svoja vrata, a IP je ostao u rukama Perfect Worlda. Radi se o kineskoj kompaniji kojoj je specijalizacija izrada MMORPG-ova, pa će tako nova u serijalu igra biti „shared-world akcijski RPG“.

Prema prvom gameplay prikazu kojeg smo dobili, igra i dalje izgleda kao Torchlight, a jedan od razloga je vjerojatno taj što na igri radi osnivač Runic Gamesa i Blizzard Northa, Max Schaefer. Torchlight Frontiers je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a kada ćemo je točno moći zaigrati, zasad još ne znamo. Sve što je tim do sada pripremio nalazi se na službenim stranicama.

Druga igra koju je Perfect World također nedavno najavio je Remnant: From the Ashes. Zanimljivo je da na njoj radi Gunfire Games, tim koji trenutno još radi na Darksidersima III, dok je ova igra smještena u žanr „survival akcijskih pucačina“. Radnja se odvija u budućnosti u kojoj su Zemlju napali vanzemaljci, a posljednja nada za preživljavanje je pobjeći u alternativne dimenzije i otkriti zašto su odabrali baš naš planet za posjet.

Igru možete igrati sami ili kooperativno s još tri igrača, a tim od vas želi da se borite, istražujete, prilagođavate i preživite. Remnants: From the Ashes je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4 i trebala bi izaći iduće godine. Više detalja nalazi se ovdje.

Resident Evil 2 Remake novi gameplay prikaz

Za vrijeme Sonyjeve prezentacije na sajmu E3 mnoge je oduševila najava Resident Evil 2 Remakea. Drugi nastavak u tom popularnom horor serijalu većina smatra i najboljim, pa će ova igra zasluženo dobiti tretman uljepšavanja koji joj je potreban (original je izašao krajem siječnja 1998. godine).

Capcom je odlučio da će za vrijeme Gamescoma prikazati kako izgleda Claire Redfield, jedan od dva lika kojima ćete u igri upravljati, i što su promijenili u sferi gameplayja. Resident Evil 2 Remake izgleda prilično jezivo i krvavo, a ljubitelje horora to sigurno veseli. Izlazak je u planu za 25. siječnja 2019. godine, a moći ćete igru zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Sve drugo što je Capcom do sada imao reći o novoj verziji igre pronaći ćete na službenim stranicama.

Za one koji planiraju igrati na računalima, Nvidia je pripremila drugi trailer koji izgleda prilično impresivno. Koja je konfiguracija bila potrebna za 4K i 60 FPS-a, nisu napisali.

CD Projekt Red objavio nekoliko novih slika za Cyberpunk 2077

Nije bilo vrlo vjerojatno da će izdavač i razvojni tim iz Poljske biti spreman više pričati o svojem novom RPG-u, ali su se barem smilovali i objavili nekoliko novih slika u kojem su prvi put prikazali pogled iz prvog lica.

Osim toga su objavili i par novih slika na kojem se vidi concept art:

Prvi trailer za Cyberpunk 2077 dobili smo za vrijeme sajma E3, a samo odabrani su dobili priliku pogledati demo koji je trajao 50 minuta. CD Projekt je opet naglasio kako još uvijek nije spreman široj javnosti prikazati taj demo, kao što nisu još spremni podijeliti više informacija o tome što nas točno čeka.

Od sredine lipnja do posljednjeg dana u srpnju su na blogu pričali o svijetu kojeg su stvorili, pa ako vas zanima sve objave možete pročitati tamo. Cyberpunk 2077 je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4, a kada ćemo ga moći zaigrati, nadamo se što prije, iako je velika vjerojatnost da ćemo čekati barem godinu dana, ako ne i koju više.