E3 2018 - Ogroman broj najava novih igara na Microsoftovoj konferenciji

Microsoft je ove godine imao što za pokazati, a to su odlučili i napraviti s najavom hrpetine igara - pripremili su čak 50 novih naslova, među kojima je 18 ekskluziva za Xbox One

Izgleda da se Microsoft napokon odlučio ozbiljnije pozabaviti razvojem igara i pokazati zube konkurenciji. Sinoć u 22 sata se na pozornici pojavio predsjednik Xboxa, Phil Spencer, i u standardnom uvodu o tome kako nas igre sve povezuju, rekao je da su pripremili 50 igara, 18 ekskluziva koje će najprije izaći za Xbox One i prikaze za 15 igara koje do sada nismo vidjeli. To ukratko znači da u konferenciju koja je trajala malo duže od sat i pol nisu uspjeli puno pričati o njima, već su ostavili da traileri pričaju za sebe. Krenimo redom.

Veoma kratko predstavljen Halo Infinite

Za otvaranje konferencije, Microsoft je predstavio novi engine zvan Slipspace i prva igra koja će ga koristiti zove se Halo Infinite. Na novoj igri u popularnom serijalu radi 343 Industries, a jedino što je poznato da se Master Chief vraća.

Jedino što je Microsoft bio još spreman reći je da se radi o budućnosti serijala kojeg će uz ovu igru odvesti u novim i neočekivanim smjerovima. Halo Infinite će biti dostupan za Xbox One i Windowse 10, a kada i što je točno još ne znamo.

Najavljen Ori and the Will of the Wisps

Odličan i veoma lijepi platformer Ori and the Blind Forest, koji je pokupio i brojne nagrade, sljedeće će godine dobiti nastavak. Njegovo je ime Ori and the Will of the Wisps i nastavlja avanturu malog Orija. Tim je pripremio nove poteze za borbu i vještine kako biste se uspješno uhvatili ukoštac s novim izazovima i ogromnim svijetom u kojem ćete se naći.

Igra će izaći ekskluzivno za Xbox One i Windows 10 i trebali bi je zaigrati sljedeće godine, a uz to će imati podršku za 4K UHD, bolje izgledati na Xbox One X konzoli i biti Xbox Play Anywhere naslov. Nešto više informacija nalazi se ovdje.

Novi From Softwareov projekt zove se Sekiro: Shadows Die Twice

Za vrijeme dodjele nagrada The Game Awards 2017 je From Software veoma kratko prikazao svoj novi projekt za kojeg nisu bili spremni objaviti ni naslov. Mnogi su pomislili da se možda radi o Bloodborneu 2, no ipak ništa od toga. Nova igra na prvi pogled podsjeća malo na Nioh, pa zatim naravno na Dark Souls i nakon toga na nešto skroz drugačije jer glavni lik izvodi svakakve akrobacije.

Izdavač će biti Activision, a na tom novom projektu radi Hidetaka Miyazaki. Igra je u pripremi za PC, PlayStation 4 i Xbox One i trebala bi izaći početkom 2019. godine.

Dobili smo prvi pogled na Fallout 76

Na pozornici se samo par sati prije održavanja Bethesdine prezentacije pojavio Todd Howard koji je odlučio prikazati novu igru, Fallout 76. Radnja se odvija prije svih dosadašnjih igara u serijalu, lokacija je Zapadna Virginia i prema traileru izgleda prilično dobro.

Osim toga nisu bili spremni ništa više reći, ali nije neobično budući da su nakon toga imali svoju konferenciju. Jedino što još znamo je da će predbilježbe biti moguće odraditi nakon 15. lipnja.

Dontnod najavio novu besplatnu igru u Life Is Strange svijetu

Pomalo iznenađujuća najava bila je vezana uz Dontnod Entertainment. Najavili su novu igru koju su nazvali The Awesome Adventures of Captain Spirit koja će pratiti priču o odnosu dječaka i njegovog oca. Radnja se odvija u svijetu Life is Strangea, što znači da ima nekakvih nadnaravnih pojava, a evo kako to izgleda.

Igra će biti dostupna od 26. lipnja za Xbox One, PlayStation 4 i PC putem Steama, a moći ćete je preuzeti potpuno besplatno. Više informacija je tim objavio na svojem blogu.

Zatim je Microsoft odlučio zaredati nekoliko trailera o već najavljenim igrama

Iako je nedavno opet odgođen, Crackdown 3 je dobio prvi novi konkretan trailer nakon dugo vremena, a i dalje je igra prepuna eksplozija. I Terry Crews voli vikati.

Ako ne dođe do još jedne odgode, Crackdown 3 će izaći u veljači 2019. godine za Xbox One i Windows 10, a ako vas zanima što je sve o igri rečeno do sada, zaputite se ovdje.

Zatim je Metro Exodus dobio prvi konkretniji gameplay prikaz i kao što je impresivno izgledala kada je prvi put predstavljena, igra i dalje odlično izgleda. Artyom će se sada kretati po otvorenim prostorima i pokušati pronaći novi dom, a u traileru se vidi i mogućnost prčkanja po oružjima.

Metro Exodus je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a zakazani datum izlaska glasi 22. veljače 2019. Službene stranice kriju više detalja.

Sea of Thieves je također dobio nešto malo vremena za prikaz novog trailera i najavu dvije nove ekspanzije.

Dodaci se zovu Cursed Sails i Forsaken Shores i oba bi trebala izaći tijekom ljeta. Zasad je poznato samo da će donijeti "nove mogućnosti, izazove, prijetnje i lokacije".

Kao što je bilo rečeno jučer, Battlefield V je dobio svojih par minuta za vrijeme Microsoftove konferencije, ali i dalje nismo dobili konkretniji gameplay, već samo kratak prikaz za War Stories.

Battlefield V izlazi 21. listopada za PC, Xbox One i PlayStation 4, a što sve DICE priprema možete saznati putem službenih stranica.

Forza Horizon 4 smještena je u Velikoj Britaniji

Ljubitelji trkaćih igara će ove jeseni moći zaigrati novu igru serijalu Forza, punog imena Forza Horizon 4. Igrači će se moći voziti kroz Veliku Britaniju, igra ima otvoren svijet kojeg dijelite s ostalim igračima (odnosno vidite druge kako se voze), mijenjat će se godišnja doba i njihove promjene će utjecati na samu vožnju te će se održavati razni eventi.

Igra će biti dostupna samo za Xbox One i Windowse 10 od 2. listopada, a sve detalje koje je tim bio spreman objaviti nalaze se ovdje.

Microsoft je objavio da je kupio pet razvojnih timova

Jednu zanimljivu vijest objavio je Phil Spencer približno usred konferencije kada je izjavio kako će Microsoft Studios sad vrlo blisko surađivati s čak pet razvojnih timova. Jedan su zajedno osnovali i zove se The Initiative, a odlučili su kupiti Undead Labs koji je poznat po serijalu State of Decay, PlayGround Games koji su poznati po serijalu Forza, Ninja Theory o kojima je gotovo cijela igraća industrija pričala prošlog ljeta zbog igre Hellblade: Senua's Sacrifice i Compulsion Games kojima prvi projekt, We Happy Few, napokon izlazi iz Early Accessa za dva mjeseca.

Što to točno znači za njih, ne zna se, ali Microsoft u posljednjih nekoliko godina održava normalne odnose s timovima s kojima rade, pa se veselimo novim projektima koje će ovi timovi najaviti.

Tom Clancy's The Division 2 dobio konkretan prikaz

Iako imaju svoju konferenciju večeras, Ubisoft je za vrijeme Microsoftove odlučio prvi puta pokazati The Division 2. Gameplay ne izgleda drastično drugačije od prve igre, no radnja se preselila iz New Yorka u Washington i sve izgleda mnogo otvorenije i šarenije.

Igra će biti dostupna za konzole i PC, a izaći će 15. ožujka 2019. godine. Više informacija dobit ćemo za vrijeme Ubisoftove konferencije, a do tada možete baciti oko na službene stranice.

Rafalnu paljbu igara dobili smo kroz ID@Xbox montažu

Uopće ne znamo gdje bismo krenuli s ovim, pa najbolje da pogledate sami. Ima nešto igara koje su već dostupne na drugim platformama i dosta onih koje vidimo po prvi put. Sigurni smo da će do kraja sajma razni timovi zaslužni za sve ove igre više popričati o onome na čemu rade.

Umjesto Skatea 4 najavljen Session

Zbog toga što je EA uskrsnuo servere za skejterske igre Skate 2 i 3, mnogi su očekivali da stiže najava nove igre u tom serijalu. To se nije dogodilo, ali smo zato dobili trailer za novu igru koja se bavi tim sportom zvanu Session.

Službeni opis kaže kako je igra inspirirana zlatim dobom skejterske kulture krajem 90-tih godina prošlog stoljeća i početkom ovog stoljeća te kako će igra pružiti potpunu kontrolu i jednistveni način upravljanja.

U izradi novi Devil May Cry

Bez objave nekog većeg broja detalja, dobili smo eksplozivan trailer za Devil May Cry 5. Evo kako izgleda:

Capcom je u međuvremenu malo stvari pojasnio na svojem blogu i ovu su imali za reći: "Devil May Cry 5 obilježava povratak stilizirane akcije u najboljem obliku. Poznati režiser Hideaki Itsuno ponovo je okupio ekipu i zajedno neumorno rade na nastavku koji će odrediti žanr." Igra stiže u proljetnim mjesecima za PC, Xbox One i PlayStation 4.

Cuphead sljedeće godine dobiva DLC

S obzirom na uspjeh svojeg teškog platformera, nije neobično da je Studio MDHR odlučio napraviti dodatak. Njega su nazvali The Delicious Last Course i u igru će ubaciti novi otok, nova oružja, novog lika i naravno nove bosseve.

DLC je u pripremi za Xbox One i Windowse 10, a moći ćemo ga zaigrati iduće godine.

Chris Avellone predstavio Dying Light 2

Neočekivano partnerstvo dogodilo se između razvojnog tima Techland i veterana igraće industrije koji je poznat po radu na igrama kao što su Fallout: New Vegas, Planescape: Troment i Neverwinter Nights 2. Nova igra koju je predstavio je nastavak na odličnu akcijsku-parkour igru sa zombijima koja se zove Dying Light 2.

I dalje ćete imati prilično veliku slobodu kretanja, a ovog puta izgleda da ćete te skakati po Parizu nakon što su se pojavili zombiji. Također, veći naglasak je stavljen na priču i odluke koje ćete donositi, pa ako vam je taj dio nedostajao u prvoj igri imate se čemu veseliti. Igra je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4, a zasad datuma izlaska nema.

Potpuno neočekivano, vraća se Battletoads

Ako ste imali prilike zaigrati Rareov platformer na NES-u kada ste bili mali, vjerojatno od njega imate traume, a možda ćete nove moći skupiti uskoro jer je najavljena nova Battletoads igra.

Jedino što su bili spremni reći je da se žabe vraćaju, da će igra imati kooperativni mod za tri igrača te da će izaći tijekom iduće godine.

Rico Rodriguez vraća se kroz Just Cause 4

Nakon što informacije izletjela kanadskom Walmartu, pa zatim Steamu, Just Cause 4 je službeno najavljen za vrijeme Microsoftove konferencije. Rico Rodriguez je i dalje glavni lik, još uvijek voli eksplozije i izvođenje raznih vratolomija, a najbolje je da sami vidite kako to izgleda u pogonu:

Avalanche Studios je i dalje razvojni tim koji radi na igri, kao što je Square Enix zadužen za njeno izdavanje. Just Cause 4 je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4 i izlazi 4. prosinca, nešto više od tri godine nakon izlaska prijašnjeg nastavka. Na službenim stranicama nema baš detalja, ali ih svejedno možete posjetiti ako želite.

Najavljene tri nove Gears igre

Kada je Microsoft najprije odlučio prikazati trailer za Gears POP!, mobilnu igru za iOS i Android koja spaja Gears of War i Funko POP! figurice, svi koji su gledali nadali su se da to nije jedina najava. Nade su im uslišene, ali najprije ovo.

Zatim je najavljen Gears Tactics koji izgleda kao spoj tog svijeta i XCOM-a, koji će imati svoju zasebnu priču i sve što možete zamisliti u strateškoj igri na poteze. Zaseban trailer nismo dobili, nego samo kratak prikaz, a ono što je vjerojatno najviše razveselilo ljubitelje tog serijala je najava za Gears of War 5.

Ovog puta igrači prate Kait kroz "najveći i najljepši Gears svijet". Možete igrati sami ili kooperativno kroz lokalni/online mod, a igra će podržavati 4K Ultra HD rezoluciju i vrtjeti se u 60 sličica u sekundi. Nova igra u tom serijalu izaći će iduće godine.

Konačno smo vidjeli nešto novo za Cyberpunk 2077

CD Projekt Red već jako dugo skriva informacije vezane uz svoju novu igru. Znali smo da se radi o RPG-u otvorenog svijeta i da će imati futurističke teme, no osim toga, poljski razvojni tim je šutio. Posljednjih par dana se šuškalo da ćemo dobiti neke informacije upravo za vrijeme Microsoftove konferencije, a to se i dogodilo. Uživajte u prvom konkretnom traileru:

Odmah nakon što je trailer izašao, detektivi su se bacili na posao i počeli secirati ovo što je CD Projekt objavio, a pitanja koja možda imate odgovorena su kroz ovu sliku koja se skrivala u traileru:

Ukratko, i dalje nisu spremni objaviti ni okvirni datum izlaska, ali radi se o single player RPG-u koji (naravno) neće imati nikakve mikrotransakcije. Nadamo se da će što prije biti spremni objaviti nešto više o svijetu na kojem rade.

Ostale najave ukratko

Za kraj ćemo samo kratko spomenuti igre koje također stižu na Xbox, ali nisu neke veće novosti. Među prvima je bila NieR: Automata Become As Gods verzija koja će uključivati osnovnu igru i sav DLC. Ona stiže 26. lipnja. Zatim je najavljen remaster za Tales of Vesperia - JRPG koji do sada nije bio dostupan za Microsoftovu konzolu uz neke DLC-ove koji do sad nisu bili dostupni na zapadu.

Shadow of the Tomb Raider je dobio novi trailer u kojem se čini da će Lara opet proći kroz svašta, a na njega možete baciti oko ako želite:

Posljednja Larina avantura u trilogiji izlazi već 14. rujna, a moći ćemo je zaigrati na PC-u, Xboxu One i PlayStationu 4.

Kingdom Hearts 3 će biti prva igra u serijalu koja će biti dostupna na toj konzoli, a više informacija o njoj čut ćemo danas za vrijeme Square Enixove konferencije. Za sada se zna da će biti ubačen svijet iz filma Frozen i da igra izlazi 29. siječnja za Xbox One i PS4.

We Happy Few bi također trebao napokon izaći iz Early Accessa i 10. kolovoza ubaciti priču koju je tim obećao da će imati. Premisa je zanimljiva, nadamo se da će i izvedba biti.

Microsoft je odradio stvar pošteno, vidjet ćemo kako će Sony odgovoriti

Ono što su igrači htjeli od Microsofta i Xboxa, uglavnom su dobili. Malo su se ugledali na Sony i bez previše priče samo odlučili prikazivati igre jednu za drugom. Najavili su i pokazali hrpu igara, a hoće li to biti dovoljno da dovuče nove igrače na njihov sustav, vrijeme će pokazati, pogotovo zato što većina njih nisu ekskluzive za Xbox One. Svakako će igrači imati više izbora, pa ćemo vidjeti kako stoje sljedeće godine.