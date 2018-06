E3 2018 - Ubisoft opet pripremio šarenilo i veselje

Ubisoft već par godina radi svoju stvar na sajmu E3, a prošle godine su bili spremni oprostiti se od igraćeg svijeta zbog problema s Vivendijem. Tada su rekli da ako im je to posljednja konferencija, da su zadovoljni s onime što su napravili, a na sreću ljubitelja svih njihovih IP-jeva, došli su do sporazuma s njima i oslobodili se okova. Zbog toga su ove godine nastavili sa šarenilom i zabavom (opet nažalost bez Aishe Tyler kao voditeljice) i predstavili nam sve igra na kojima trenutno rade.

Konferencija otvorena plesom i najavom za Just Dance 2019

Iako nije nužno jedna od popularnijih Ubisoftovih franšiza, Just Dance definitivno već dugo ima svoju publiku. Zbog toga je Ubisoft odlučio otvoriti konferenciju s plesnom točkom i najavom za novu verziju igre, pa ako želite jedan performans, uživajte.

Kao i sve igre do sada, plešete i pokušavate ostvariti što veći rezultat, a ako ste ambiciozni, možete sudjelovati i u prvenstvima. Just Dance 2019 je u izradi za PC, Xbox one i PlayStation i izaći će u listopadu ove godine. Sve vezano uz Just Dance ćete inače pronaći ovdje, ali zasad još nema detalja o novoj igri.

Jade se vraća u Beyond Good & Evil 2

Ljubitelji ove igre već sto godina (u redu, samo 16) čekaju konkretnije vijesti o nastavku, a danas smo ih konačno dobili. U traileru se pojavio ujak Pey'j, a na kraju i junakinja prve igre, Jade, koja ne izgleda baš kao da su joj sve na broju. Na pozornici su se pojavili članovi razvojnog tima i kroz par trailera nam prikazali što će igra donijeti.

Radi se o prequelu koji spada u žanr akcijskih RPG-ova i kojeg možete igrati sami ili kooperativno. Kroz program zvan Space Monkey tim želi da se što više fanova uključi i daje svoje povratne informacije i ideje jer žele napraviti što bolju igru. Sve što se našlo u traileru prokomentirali su članovi tima i njihove dojmove možete pogledati u nastavku.

Za kraj segmenta vezanog uz Beyond Good & Evil 2 se na pozornici pojavio poznati glumac Joseph Gordon-Levitt koji je rekao kako njegov studio Hit Record i Ubisoft surađuju na razvijanju sadržaja za igru u obliku glazbe i drugih umjetnina, te svi oni koji žele doprinijeti razvoju igre to mogu napraviti putem ovih stranica.

Beyond Good & Evil 2 još uvijek nema konkretan datum izlaska, ali bi nešto više trebali saznati za vrijeme BGE festivala koji će se održati u francuskom gradu Montpellier ovog kolovoza. Sve što je tim objavio do sada pronaći ćete na službenim stranicama.

Rainbow Six Siege lijepo napreduje

Jedan od članova razvojnog tima koji se bavi taktičkom multiplayer pucačinom Rainbow Six Siege pojavio se na pozornici i pohvalio se uspjehom kojeg je igra imala nakon problematičnog izlaska. Otkad je izašla krajem 2015. godine igru je zaigralo 35 milijuna igrača, u dvije i pol godine se igra drastično promijenila i postala prilično praćen esport, a nova liga započinje 18. lipnja.

Igra je nedavno dobila nove sadržaje kroz Operation Parabellum, a to uvijek znači da su stigla dva nova Operatora, nova mapa i razna poboljšanja. Nema nikakvog razloga da Ubisoft ne nastavi s podrškom za ovu igru, pa možemo očekivati nove detalje na svim konferencijama na kojima se pojave. Ako želite više informacija o projektu, zaputite se ovdje.

Nova Trials igra teatralno najavljena

Ljubitelji mazohizma i motora sigurno znaju za serijal Trials, a on dobiva novi nastavak zvan Trials Rising. Jedan član razvojnog tima dovezao se do pozornice na motoru i zatim se "slučajno" spotaknuo i razbio opremu nakon čega je rekao da se to događa u svim Trials igrama. Nije u krivu, budući da vam svaki krivi pokret znači kretanje ispočetka, a nova igra izgleda ovako.

Od igre možete očekivati tipični trials gameplay u kojem fizika utječe na vaše kretanje, a tim se usmjerio na destrukciju, nove modove i multiplayer za 8 igrača. Trials Rising je u izradi za PC, Xbox One i PlayStation 4 te će prvi puta stići na neku Nintendovu konzolu kroz Switch. Igra bi trebala izaći u veljači 2019. godine.

The Division 2 prikazan detaljnije

Iako smo ga vidjeli na Microsoftovoj konferenciji, naravno da smo mogli očekivati da će Ubisoft za vrijeme svoje prezentacije više vremena posvetiti akcijskoj igri The Division 2. Kao što je bilo rečeno, radnja se seli u Washington, virus je i dalje problem, ali je tim rekao kako su slušali povratne informacije igrača i pripremili neke novosti.

Nastavak će imati novi sustav progresije, na početku igre birate između tri specijalizacije i tim je rekao kako će implementirati veoma traženu stvar - raid sustav za osam igrača i čekaju vas konkretni bossevi. Također, spomenuta su proširenja - The Division 2 će dobiti tri DLC i razne druge nadogradnje, a sve će biti u potpunosti besplatne. Igra će izaći 15. ožujka za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a sve detalje možete pronaći ovdje.

Ljubav između Ubisofta i Nintenda i dalje cvate

Prošle godine za vrijeme Ubisoftove konferenciji na sajmu E3 dobili smo nevjerojatni spoj dva svijeta - blesavih Ubisoftovih Rabbidsa i Nintendovog Maria. Osim što je to samo po sebi neobična kombinacija, drugo iznenađenje bio je sam gameplay koji se najbolje može opisati kao Mario XCOM. Igra je bila solidan hit, a sada je najavljeno proširenje.

Ekspanzija zvana Donkey Kong Adventure u igru ubacuje omiljenog Nintendovog lika i predstavljena je kroz glazbenu izvedbu usred konferencije. Kao i osnovna igra, ekspanzija će biti dostupna isključivo za Switch i izlazi 26. lipnja. Dodatne informacije možete pronaći na službenim stranicama.

Gusarska igra Skull & Bones izgleda veoma dobro

Ubisoft Singapore je za vrijeme prošlogodišnje E3 konferencije najavio svoju akcijsku igru s pomorskim bitkama koje podsjećaju na Assassin's Creed IV: Black Flag, zvanu Skull & Bones. Član razvojnog tima koji je malo popričao o igri rekao je kako je akcija za gusare na Karibima gotova te kako je vrijeme preseliti se u Indijski ocean. Evo kako to izgleda:

Nakon toga su malo popričali o samim gameplay elementima, a kao što je bilo poznato, radi se o online igri koju možete igrati sami ili s prijateljima. Ovo nije prvi put za vrijeme sajma E3 da čujemo spoj riječi "shared world", pa očekujte da iako igrate sami nikad zapravo niste sami. Bolje nego što mi možemo riječima objasniti reći će vam gameplay trailer.

Skull & Bones je u izradi za PC, PS4 i Xbox One i trebali bi ga moći zaigrati iduće godine, a igra će imati beta testiranje za koje se možete prijaviti putem službenih stranica.

Novi VR horor Transference izlazi uskoro

Drugi poznati glumac kojeg je Ubisoft sinoć doveo na pozornicu bio je Elijah Wood, osnodno Frodo. Već neko vrijeme, on i njegov tim Spectrevision rade na horor igri za VR zvanoj Transference, a igrači imaju zadatak "pobjeći iz poremećenog uma".

Kao i Joseph Gordon-Levitt i ovaj je glumac rekao kako im je ovo prvi rad na nekoj igri, ali kako se tome jako vesele. Transference će moći zaigrati oni koji imaju PlayStation VR, Oculus Rift ili HTC Vive, a "obično" iskustvo moći će imati i oni koji nemaju VR uređaje jer će igra izaći i za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Datum izlaska bit će smješten u jesenskim mjesecima, a sve druge detalje pronaći ćete ovdje.

Igra koja spaja igračke i gameplay zvana Starlink stiže za par mjeseci

Jedan neobičan spoj koji je također najavljen za vrijeme prošlogodišnjeg sajma E3 zove se Starlink. Ubisoft je zamislio da igrači, vjerojatno uglavnom mlađe dobi, kupe igru zajedno s modelom letjelice kojom žele upravljati i zakače je za kontroler. Kad god im padne na pamet mogu promijeniti oružja i igra će automatski skenirati promjene. Zvuči zanimljivo u teoriji, a evo kako izgleda u praksi.

Oni koji se odluče upustiti u ovu avanturu spadaju u grupu pilota koji moraju spasiti solarni sustav Atlas od zle sile Forgotten Legion. Igra će biti dostupna za PlayStation 4, Xbox One i za Switch, dok će verzija za Nintendovu konzolu imati posebnu grupu pilota čiji je vođa legendarni Star Fox.

Starlink izlazi 16. listopada za spomenute platforme, a ako vam treba više detalja pronaći ćete ih ovdje. Za nagradu dobivate sliku Yvesa Guillemota i Shigeru Miyamota kako su sretni oko suradnje.

Razvoj na For Honoru se nastavlja

Još jedna od Ubisoftovih igara koja imala problematičan početak, ali je nakon toga popravila dojmove je borilačko-akcijska igra For Honor. Kada je tim izbacio količinu potrebnog grinda za sve u igri te ubacio dedicated servere stvari su postale mnogo bolje, a vjerojatno zato se izdavač odlučio podržati igru novim dodatkom.

Marching Fire ekspanzija će u igru ubaciti novu frakciju, proširiti kampanju za jednog igrača i ubaciti dugo traženi 4v4 mod zvan Castle Siege. Evo kako novi heroji izgledaju u pokretu.

Za kraj je rečeno kako svi zainteresirani igrači od 11. do 18. lipnja mogu na PC-u besplatno preuzeti Starter Edition i zadržati ga zauvijek. Ako vam treba više informacija o ovoj igri, pronaći ćete ih ovdje.

Još jedan prikaz dobio je The Crew 2

Da je novi nastavak na trkaću igru s otvorenim svijetom i multiplayerom u izradi znamo već neko vrijeme, a sada smo dobili novi prikaz. U igri ćete moći u bilo kojem trenutku birati između kopnenih, vodenih i zračnih vozila, a gameplay je i dalje usmjeren na kooperativno iskustvo.

Otvorena beta započinje 21. lipnja i možete odmah započeti s preuzimanjem, dok će konačna verzija biti dostupna 29. lipnja za PC, Xbox One i PlayStaiton 4. Oni igrači koji kupe Gold Edition dobit će pristup konačnoj verziji tri dana ranije, odnosno 26. lipnja. Sve što je tim objavio o igri možete pronaći na službenim stranicama.

Konferenciju je Ubisoft završio s Assassin's Creed Odyssey

O novoj igri u serijalu Assassin's Creed čuli smo ranije nego što smo trebali zbog curenja informacija. Jedan francuski portal objavio je sliku u kojoj se vidi naslov nove igre i privjesak s kacigom koja je vidno ispala iz perioda drevne Grčke, a detalje o tome dobili smo na konferenciji.

Nakon prvog trailera čuli smo nešto o novim stvarima koje ćemo vidjeti u serijalu. Za početak, po prvi puta ćemo moći birati spol protagonista. Kada upalite igru birate hoćete li igrati kao Alexios ili Kassandra. Poboljšanja opreme i vještina ostale su iz prošlogodišnjeg Originsa, a ono što je također prisutno po prvi put u serijalu jesu opcije u dijalozima. Evo kako sve to izgleda.

Razvojni tim navodno radi na igri već tri godine, pa ćemo je zbog toga moći zaigrati već 5. listopada. Kao i prijašnji naslovi, igra će biti dostupna za PC, Xbox One i PlayStation 4, a prema dobroj Ubisoftovoj tradiciji već sada možete birati između nekoliko izdanja. Bacite oko na službene stranice za više informacija.

Ubisoftova konferencija bila je uvjerljivo najzabavnija

Kao i prijašnjih nekoliko godina Ubisoft je stavio naglasak na šarenilo i zabavu. Oni žive u svojem filmu i uvijek možete očekivati zabavne, ali i neugodne trenutke. Jedino što je nedostajalo iz njihove ovogodišnje konferencije jesu indie naslovi - posvetili su se isključivo svojim velikim franšizama ili novim IP-ovima. Tome unatoč, čini se da Ubisoft zna u kojem smjeru mora ići, pa se nadamo da ni jedna njihova igra neće imati neki zloglasni downgrade.