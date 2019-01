HP je na CES-u predstavio nove proizvode kojima nastoji promijeniti način života, rada i zabave

Na ovogodišnji CES sajam HP je donio nova rješenja i proizvode za koje smatra kako će njihovim korisnicima promijeniti način života, rada i zabave u ovoj i narednim godinama. Promjene su na bolje, dakako.

HP je na svojem štandu izložio za svakoga ponešto – od novih zaslona, prijenosnih i stolnih računala do ruksaka i USB-C razdjelnika. Unutar Pavilion linije HP je predstavio nove monitore uključujući i HP Pavilion 27 Quantum Dot - prvi zaslon s tehnologijom kvantnih točaka u staklenoj matrici (QDOG) koja omogućuje prikaz preko milijardu boja u vidljivom spektru.

Zatim tu je i HP Pavilion 27 FHD monitor koji se odlikuje Bang & Olufsen audio sustavom te web kamerom koja se radi veće sigurnosti i privatnosti korisnika uvlači u kućište kada nije u upotrebi. HP Pavilion 32 QHD monitor koji u odnosu na prethodni model donosi dinamički zaslon s interaktivnom QHD razlučivosti i dobrim prikazom slike iz gotovo svih kutova.

Za poslovne korisnike tu su prijenosna i stolna All-In-One računala te monitori koji su opremljeni zaslonima sa integriranom zaštitom od pogleda – Sure View. Zahvaljujući njima, privatnost korisnika i sigurnost podataka tijekom rada je veća nego u odnosu na slične uređaje s običnim zaslonima. Sure View treće generacije nalazi se u monitoru EliteDisplay E243p Sure View (povećana privatnost u uredima otvorenog tipa), konvertibilnom prijenosnom računalu EliteBook x360 830 G5 te stolnom All-In-One računalu EliteOne 800 AiO G5.

HP je mislio i na gejmere te je za njih pripremio također nove monitore, prijenosna te stolna računala iz linije Omen. Monitor veliko formata OMEN X Emperium 65 odlikuje se između ostalog i podrškom za NVIDIA G-SYNC HDR, LOFAR (Low Frequency Array), VRT (Vibration Reduction Technology) i druge tehnologije. Također ima i soundbar zvučnik te frekvenciju osvježavanja zaslona od 140 Hz.

Stolno računalo OMEN Obelisk dolazi s najnovijim Intelovim i Nvidijinim tehnologijama. Može se opremiti s Intelovim procesorima devete generacije (do Core i9-9900K) te s Nvidijinim grafičkim karticama iz serije RTX 20 (do RTX 2080 Ti). Podržava do 64 GB RAM-a i ima dva SSD-a koji su konfigurirani u RAID 0. Za što bolje i tiše hlađenje ugrađenih komponenti HP je ugradio i vodeni sustav hlađenja. Za ljubitelje gejminga u pokretu HP je pripremio i novo prijenosno računalo Omen 15 koje je također opremljeno s najnovijim Intelovim i Nvidijinim tehnologijama.

Osim monitora, prijenosnih i stolnih računala HP je predstavio i dva dodatka – ENVY USB-C razdjelnik koji istovremeno omogućava punjenje baterije prijenosnog računala i spajanje dodatnih uređaja – poput prijenosnih diskova i monitora putem USB Type- A i HDMI priključaka. HP je na CES donio i jedan ruksak koji je namijenjen za nošenje njihovih prijenosnih računala – ruksak Odyssey može primiti prijenosna računala sa zaslonima do 15,6 inča.

Što se cijena tiče, stanje je slijedeće. Već sada se po cijeni od 329 eura može kupiti HP Pavilion 27 FHD monitor, dok će monitori Pavilion 32 QHD i Pavilion 27 Quantum Dot biti dostupni od veljače, odnosno ožujka 2019. godine po cijenama od 449 i 429 eura.

HP trenutno nije naveo cijene za EliteDisplay E243p Sure View monitor te prijenosno računalo EliteBook x360 830 G5 i stolno AiO računalo EliteOne 800 AiO G5. Njihove cijene će biti poznate u trenutku njihovog dolaska na tržište, odnosno u ožujku, travnju i lipnju 2019. godine.

Prijenosno računalo Omen 15 na tržište stiže u veljači 2019. godine po cijeni od 1.699 eura, a mjesec dana kasnije (u ožujku 2019. godine) i zaslon velikog formata – OMEN X Emperium 65 po cijeni od 4.799 eura. U istom mjesecu (ožujku) HP će pustiti u prodaju i stolno računalo za gejmere – OMEN Obelisk po početnoj cijeni od 799 eura te ENVY USB-C razdjelnik čija će cijena biti 99,99 eura. U svibnju na tržište stiže HP-ov ruksak – 15.6 Odyssey po cijeni od 59,99 eura.