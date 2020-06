IGN Expo prvog dana prikazao 19 trailera novih i poznatih igara

Budući da ove godine zbog koronavirusa preskačemo sve konferencije i događanja vezana uz igre, razvojni timovi, izdavači i organizatori okrenuli su se online prezentacijama koje će zamijeniti fizička okupljanja. Iako smo informacije trebali početi dobivati prošlog tjedna, do odgode svih događanja došlo je zbog prosvjeda u SAD-u. Neke stvari pomaknute su za tjedan dana, neke na kraj lipnja, ali sinoć je IGN sa svojim IGN Expo i Summer of Games započeo s objavljivanjem novosti. Pripremili su ekskluzivne trailere, najave i prikaze za devetnaest igara, a uz to su za par nekoliko njih intervjuirali članove timova koji su imali dodatne informacije o svojim nadolazećim projektima. Sve što su spomenuli možete proučiti u nastavku.

Werewolf: The Apocalypse

Prva igra koja je sinoć prikazana temeljena je na tabletop RPG-u istog imena, Werewolf: The Apocalypse. Radi se o fantazijskom svijetu koji je dio World of Darknessa, a Cyanide Studio odlučio je napraviti akcijski RPG koji bi trebao razveseliti ljubitelje vukodlaka. U igri ćete preuzeti ulogu Cahala koji je Garou. U prijevodu, možete se pretvoriti u vuka i u Crinosa, odnosno ogromnu divlju zvijer. Za prolaženje kroz igre morat ćete svladati sve tri forme i držati svoj bijes pod kontrolom. Werewolf: The Apocalypse – Earthblood je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a na računalima će biti ekskluziva za Epic Games Store. Detalje potražite na službenim stranicama.

Chivalry 2

Već neko vrijeme znamo da Torn Banner Studios radi na nastavku na odlično prihvaćenu srednjovjekovnu makljažu Chivalry: Medieval Warfare. Iako su susjedi iz Slovenije sa svojom igrom Mordhau napravili hit u sličnom stilu, ovaj tim ima nove planove za svoje krvave borbe. Nakon najave na prošlogodišnjem sajmu E3 znali smo da ćemo igru moći igrati na računalima, a sinoć je stigla potvrda da stižu i konzolaške verzije (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X) uz dodatak da će igra imati podršku za crossplay na svim platformama. U bitkama će sudjelovati do 64 igrača, dobili smo demonstraciju napada na utvrde, a ako želite, možete putem službenih stranica ostaviti svoje podatke ako želite sudjelovati u zatvorenom alfa testiranju. Ako ne dođe do odgoda, igra bi trebala izaći krajem godine.

Metal: Hellsinger

Ako volite Doom, metal glazbu i igre koje traže ritam, Metal: Hellsinger je igra za vas. Razvojni tim The Outsiders, kojeg su osnovali David Goldfarb i Benjamin Cousins (serijali Battlefield i Payday), jučer je prvi put pokazao i više popričao o tom svojem projektu u kojem ćemo iz prvog lica, s raznolikim arsenalom oružja u ritmu glazbe ubijati horde demona.

Osim što smo dobili najavni trailer, ekipa IGN-a intervjuirala je Goldfarba i vidjela što on ima za reći o inspiracijama i željama za ovakav projekt. Uz akciju koja izgleda zabavno, dobili smo informacije o nekim pjevačima poznatih bendova koji sudjeluju na soundtracku među kojima su Trivium, Soilwork, Dark Tranquillity i Arch Enemy. Metal: Hellsinger izaći će nekad iduće godine za PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series X. Igra trenutno nema službene stranice, ali igru možete već sada dodati na popis želja na Steamu.

Alex Kidd in Miracle World DX

Za prvi od dva remakea koja su sinoć najavljena zadužena je Sega. Od izlaska platformera Alex Kidd in Miracle World prošle su 33 godine, pa ako su vam retro platformeri dragi i igrali ste original, dobit ćete priliku zaigrati uljepšanu verziju u obliku Alex Kidd in Miracle World DX. Razvojni timovi Merge Games i Jankenteam rade verzije za PC, Switch, Xbox One, PlayStation 4, kao i nove konzole, a osim što će uljepšati i poboljšati sve što je bilo u originalu, u pripremi su nove staze, nove verzije bosseva i mogućnost biranja između novog i retro izgleda. Točnog datuma nema, nego je rečeno da će ovaj platformer postati dostupan nekad iduće godine, a ove stranice kriju nešto više detalja.

Mortal Shell

Nakon uspjeha koji je FromSoftware imao s RPG serijalom Souls, brojni timovi su pronašli uzor u tim igrama. Među njima je i Cold Symmetry, koji već neko vrijeme radi na akcijskom RPG-u imena Mortal Shell. Jučer smo dobili novi trailer za ovu igru, pa ako vam treba podsjetnik:

Uz taj kratak prikaz smo u sklopu intervjua dobili priliku vidjeti taj brutalan fantazijski svijet u akciji i kako će izgledati borba u kojoj ćete morati paziti kada ćete napadati, a kada se braniti. Ova bi igra trebala izaći u trećem kvartalu ove godine, a uz to znamo da tim priprema verzije za PC, PlayStation 4 i Xbox One. Ako ste zainteresirani, možete je dodati na popis želja na Valveovom servisu, a službene stranice možete proučiti ako želite više informacija.

Yakuza: Like a Dragon

Ryo Ga Gotoku Studio, razvojni tim poznat po serijalu Yakuza, najavio je osmi punokrvni nastavak prije malo manje od tri godine, a igrači u Japanu mogli su ga zaigrati sredinom siječnja ove godine. Izrada portova i lokalizacija za naše tržište uvijek malo duže traju, pa ćemo se mi za igranje Yakuza: Like A Dragon morati strpjeti još neko vrijeme. Ipak, Sega nam je odlučila još jednom pokazati kako izgleda protagonist Ichiban Kasuga i njegova družina, kao i nove lokacije i pristup borbi. Ovo je prvi put u ovom dugovječnom serijalu da se većina radnje neće odvijati u četvrti Kamurocho, da Kazuma Kiryu nema značajniju ulogu i da se borba odvija na poteze. Ono što ostaje isto, jesu zabavna prezentacija, hrpa mini igara i sporednih misija, kao i naizmjenična ozbiljnosti i šašavost priče. Yakuza: Like a Dragon je u izradi za PC, PlayStation 4, Xbox One i Xbox Series X i trebala bi kod nas postati dostupna do kraja godine. Sve što je tim do sada objavio nalazi se ovdje.

Observer: System Redux

Drugi i posljednji remake koji ćemo spomenuti u sklopu ove prezentacije pokazao nam je Bloober Team. Ovaj studio poznat po radu na horor igrama odlučio je uljepšati i poboljšati svoj cyberpunk horor imena Observer. Nova verzija igre krije se iza imena Observer: System Redux, koristi next-gen tehnologiju, u pripremi je za PC i nove konzole i u gameplay prikazu kojem smo mogli vidjeti izgleda prilično impresivno. Original je izašao prije četiri godine i pokupio dobre ocjene, pa ako ste ga zaigrali i bili zadovoljni onime što je tim pripremio, imajte ovu verziju igre na umu. Možete pratiti razvoj na službenim stranicama, a ako ne dođe do odgoda moći ćete ovaj horor zaigrati krajem ove godine.

Demon Turf

Sigurni smo da velik broj igrača nije čuo za indie tim Fabraz, kao ni za njihovu igru Slime-San, ali oni su u sklopu jučerašnje prezentacije predstavili novu igru imena Demon Turf. Radi se o 3D akcijskom platformeru zanimljivog izgleda u kojem ćete pratiti junakinju imena Beebz. Njen cilj je postati kraljica demona, a kako bi joj to pošlo za rukom mora okupirati sve teritorije koji se zovu kao i sama igra.

Tim je pripremio posebne sustave za napredak, skakanje i trčanje, postavljanje checkpointa i jedinstvene izazove, a kako to sve izgleda možete sami vidjeti u gameplay prikazu koji smo dobili uz najavni trailer. Demon Turf je u izradi za PC, Switch, Xbox One i Xbox Series X, a na Steamu stoji da će igra izaći ove ili sljedeće godine. Budući da na kraju trailera piše i Epic Games Store i Steam, ne znamo radi li se o ekskluzivi, a saznat ćemo kad se razvojni tim izjasni. Službene stranice nemaju previše detalja, ali možete baciti oko ako ste zainteresirani.

GTFO

Brutalni i zastrašujući kooperativni FPS imena GTFO nalazi se u Early Accessu na Steamu od početka prosinca prošle godine, a oni koji su ga zaigrali prilično su zadovoljni iskustvom koje je tim 10 Chambers Collective pripremio. U opisu za igru stoji da je u planu izdati konačnu verziju igre u roku od godine dana, a trailer koji su pripremili i pokazali sinoć vezan je uz besplatnu nadogradnju koja će biti dostupna svim igračima od danas. Ime posebnih eventova koje tim unutar igre organizira zove se Rundown, a treći koji je sada izašao zove se The Vessel. On ubacuje novu lokaciju, novog protivnika, sedam novih ekspedicija, nekoliko novih oružja i nešto više detalja oko priče. Uz nadogradnju je tim pripremio i promociju, pa svi zainteresirani igrači mogu nabaviti igru po 20 posto nižoj cijeni, odnosno 27,99 eura. Cijeli popis promjena možete proučiti ovdje, a više informacija o igri pročitati na ovim stranicama.

Borderlands 3: Bounty of Blood

Igra koja je dostupna od rujna prošle godine, ali koja je dobila svojih deset minuta za vrijeme prezentacije zbog prikaza novog sadržaja koji stiže je Borderlands 3. Najnovija igra u popularnom looter shooter serijalu u prodaji je devet mjeseci, a kao i sve prijašnje nastavke Gearbox je proširuje novostima u obliku DLC-ova. Otkad je postao dostupan, Borderlands 3 dobio je nekoliko besplatnih nadogradnji, kao i dva veća dodatka (Moxxi's heist of the Handsome Jackpot i Guns, Love and Tentacles: The Marriage of Wainwright & Hammerlock). Sada smo dobili priliku vidjeti kako će izgledati treći DLC imena Bounty of Blood. Kao i prijašnja dva dodatka, i ovaj će igrače odvesti na novu lokaciju, pozabaviti se novom pričom, ubaciti nova oružja i opremu, kao i kozmetičke dodatke. Borderlands 3 dostupan je za PC, PlayStation 4 i Xbox One, u ožujku je ekskluzivnost za Epic Games Store završila tako ga je moguće nabaviti i putem Steama, a Bounty of Blood izaći će za sve platforme 25. lipnja. Sve što vas zanima o igri možete pronaći ovdje.

Second Extinction

Iako je Nightdive Studios pripremio moderne verzije lova na dinosaure kroz Turok i Turok 2, oni koji s modernom grafikom žele tamaniti ogromne količine tih zvijeri dobit će priliku to napraviti kroz Second Extinction. Razvojni tim Systemic Reaction priprema kooperativnu pucačinu u kojoj ćete mutirane dinosaure moći ubijati sami ili s još dva prijatelja. Za IGN Summer of Gaming je tim pripremio 11 minuta gameplayja i popričao o tome kako će izgledati naši pokušaji spašavanja planeta od ove invazije. Svojeg ćete lika moći opremati raznom opremom i oružjem, te razvijati vještine s kojima će vam biti lakše preživjeti. Kada igra postane dostupna moći ćete birati između tri heroja, a tim ima planove ubacivati nove sadržaje nakon izlaska. Second Extinction je trenutno najavljen za PC, Xbox One i Xbox Series X, a trebao bi izaći nekad iduće godine. Zaputite se na Steam ako je želite dodati na popis želja ili na službene stranice za sve druge detalje.

Voidtrain

Zanimljivu igru pripremili su Nearga i HypeTrain Digital. Iza imena Voidtrain krije se spoj pucačine i survival žanra u kojem ćete postati član posade na interdimenzionalnom vlaku. Na svojim putovanjima posjetit ćete razne svjetove, susresti svakakva stvorenja, braniti se od opasnosti i otkrivati koja se iznenađenja u njima kriju. Resurse ćete nekad prikupljati za vrijeme vožnje, nekad na lokacijama koje ćete posjetiti, a u oba slučaja ćete morati braniti svoj vlak od napada. Voidtrain moći ćete igrati sami, kao i u kooperativnom modu s još tri igrača, a za igranje nećemo morati dugo čekati – igra stiže ove jeseni. Što se platformi tiče, najavljena je samo verzija za PC i odmah se možete zaputiti na Valveov servis za više detalja, budući da vam nemamo na koje službene stranice uputiti.

Pathfinder: Kingmaker za konzole

Igrači na računalima već dvije godine mogu istraživati fantazijski svijet u RPG-u Pathfinder: Kingmaker, a uskoro će ljubitelji tog žanra koji igraju na konzolama moći vidjeti što su propustili. Owlcat Games imao je problematičnih prvih par mjeseci nakon izlaska zbog količine bugova kojih su morali zgnječiti i zbog balansiranja koje su morali odraditi, ali kada su to riješili, svi koji vole kompleksne RPG-ove imali su u čemu uživati. Sada su objavili da Pathfinder: Kingmaker Definitive Edition, koji uključuje sve dodatke, izlazi 18. kolovoza za PlayStation 4 i Xbox One, a svi koji se žele više informirati o tome kakva ih avantura čeka mogu detalje pročitati na ovim stranicama. Osim što su se bavili izradom porta, tim je sredinom ožujka uspješno okončao Kickstarter kampanju za izradu nastavka, Pathfinder: Wrath of the Righteous, a sigurno će uskoro podijeliti novosti oko novog projekta.

Wasteland 3

Da nije došlo do odgode, post-apokaliptičnu verziju savezne države Colorado istraživali bi već dva tjedna, ali zato što je, možemo barem pogledati novi prikaz za Wasteland 3. inXile Entertainment uspješno je oživio ovaj RPG serijal, a u novom nastavku pratit ćemo grupu rangera koji će pokušati ostati živi u nimalo lakom okruženju. Kako bi nam to dočarali, tim je pripremio prikaz frakcija s kojima ćemo se susretati i koje će nam zadavati glavobolje različitih jačina. Obećali su nam da nas čeka taktička borba na poteze puna izazova, kao i kompleksna priča prepuna zaokreta, a moći ćemo sami provjeriti koliko je to istina 28. kolovoza. Wasteland 3 je u izradi za PC, PlayStation 4 i Xbox One, dok sve novosti tim još uvijek objavljuje putem stranica na servisu Fig, putem kojeg su prikupili sredstva za razvoj igre.

Beyond Blue

Spokojno istraživanje podmorskih lokacija mogli smo iskusiti prije četiri godine kroz Abzu, a slično iskustvo želi nam ponuditi tim E-Line Media sa svojom igrom Beyond Blue. Tim kaže da se radi o „avanturi s naglaskom na priči koja će nas odvesti duboko u plavo srce našeg planeta“. Istražit ćemo oceane, proučavati floru i faunu, uživati u umirujućoj glazbi i otključavati dokumentarce koji uključuju intervjue sa znanstvenicima koji proučavaju podmorje. Ako vam to zvuči kao nešto što bi vas moglo zanimati, imamo dobre vijesti – igra je dostupna od danas i možete je zaigrati na PC-u, PlayStationu 4 i Xboxu One. Na sve tri platforme prodaje se za 16,79 eura, a poveznice i ostale detalje o igri pronaći ćete ovdje.

The Riftbreaker

Što biste dobili da spojite akcijski RPG, tower defense i izgradnju baze? EXOR Studios ima odgovor za vas i on glasi „The Riftbreaker“. U ovoj igri družit ćete se za znanstvenicom koja je ujedno i elitni komandos u mech odijelu s kojim možete putovati između dimenzija. Zvuči ludo i zabavno, ako koliko je zapravo ludo i zabavno mogli smo se uvjeriti sinoć kada je prikazan novi gameplay. Izgradnja baze, pripremanje utvrda, nabrijana borba protiv nadolazećih valova neprijatelja i kaos i eksplozije na ekranu. Poljski razvojni tim, koji je prije ove imao nekoliko drugih igara, priprema verzije za PC, PlayStation 4 i Xbox One, a trebale bi biti spremne „nekad ovog ljeta.“ Napravili su detaljne službene stranice za sve one kojima treba više informacija, a ako planirate nabaviti verziju za PC, na Steamu je možete dodati na popis želja.

Dual Universe

Ljubitelji svemira, izgradnje i MMORPG-ova vjerojatno prate razvoj igre Dual Universe. Tim Novaquark prvi put je pokazao svoju igru prije četiri godine i zatim se zaputio na Kickstarter i tražio sredstva za razvoj. Osim pomoći zainteresiranih igrača, osigurali su par investitora, a zajednica koja s nestrpljenjem čeka uskočiti u ovaj svijet pomaže im s razvijanjem priče i lorea. Svi ostali, mogli su nabaviti alfa verziju igre putem službenih stranica, a oni koji žele veće pomake prije investicije mogu pogledati kako izgleda PvP borba. Ako nakon pregleda trailera želite nabaviti igru, do 16. lipnja korištenjem promotivnog koda IGN2020 možete osigurati 15 posto popusta. Do kada će igra biti u alfa verziji, nije poznato, ali tim je do sada osigurao više od 21 milijuna eura za razvoj. Sigurno svima žele pružiti najbolje moguće iskustvo, kao što žele ostvariti svoje planove i ambicije, pa bi to moglo potrajati.

Rustler (Grand Theft Horse)

Za nešto što se zove Rustler (Grand Theft Horse) nećemo tražiti neka posebna objašnjenja. Razvojni tim Jutsu Games htio je spojiti izometrijsku akcijsku Grand Theft Auta 2 i srednji vijek, to je napravio i rezultat je spomenuta igra. „Rješavajte sulude questove, ubijajte junake, kradite konje, borite se protiv čuvara, pljačkajte seljake i ostalo“, kaže razvojni tim. Svi koji se budu htjeli baviti tim aktivnostima će moći to napraviti „kada za to bude vrijeme“ na svojim računalima. Jutsu Games je tražio sredstva za razvoj putem Kickstarter kampanje koja je završila početkom ožujka ove godine i igra se trenutno nalazi u alfa fazi razvoja, pa kada ekipa bude spremna za objavljivanje više detalja, javit ćemo vam. Sve ostalo možete pročitati na Valveovom servisu.

The Waylanders

Posljednja spomenuta igra na prvom danu IGN Summer of Games bila je RPG The Waylanders. Na ovom projektu radi nezavisni tim iz Španjolske, Gato Studio, a on će igračima ponuditi iskustvo inspirirano igrama kao što su Mass Effect, Dragon Age i Pillars of Eternity u fantazijskom svijetu temeljenom na kulturi Kelta. Uz to, igrači će imati mogućnost putovanja kroz vrijeme, priču pišu poznati pisci u igraćoj industriji (Chris Avellone, Emily Grace Buck i Mike Laidlaw), glazbu sklada Inon Zur, a opcije prolaska kroz svijet i podešavanja likova su brojne.

Jučer smo mogli vidjeti kako će igra izgledati u Early Accessu, a svi koji sami žele provjeriti moći će to napraviti 16. lipnja putem Steama. Kao i većina timova koji se odluče na takav pristup razvoja svojih igara, i Gato Studio želi povratne informacije od igrača kako bi napravili što bolju igru. Procjenjuju da će im biti dovoljno šest do devet mjeseci za izdavanje konačne verzije, a u tom vremenu planiraju promijeniti i doraditi svašta. Više detalja o igri nalazi se na službenim stranicama.