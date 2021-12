LG na sajmu CES 2022 predstavlja svoju viziju za lakši i ugodniji način života

Početkom siječnja na CES-u će biti upriličen događaj LG World Premiere, koji će povezati posjetitelje u Las Vegasu, kao one i diljem svijeta putem tehnologija virtualne i proširene stvarnosti

Videospotom s Johnom Legendom, nagrađivanim umjetnikom i novim ambasadorom brenda LG SIGNATURE, LG Electronics najavio je sudjelovanje na sajmu potrošačke elektronike CES 2022. Tematski usredotočen na "Bolji život kakav zaslužujete", video u trajanju od 30 sekundi poziva goste na službeno najavno događanje LG World Premiere koje će se održati 4. siječnja u 17 sati po hrvatskom vremenu.

Pjevajući svoju posebnu blagdansku pjesmu You Deserve It All, Legend poziva sve da se pridruže LG-u na CES-u kako bi se upoznali s inovacijama koje im omogućavaju kvalitetniji svakodnevni život koji zaslužuju. Na prvom takvom događanju pod nazivom LG World Premiere, svi poklonici LG-a koji posjete LG-evu internetsku stranicu posvećenu CES-u te globalni kanal na YouTubeu imat će priliku vidjeti i čuti viziju kompanije koja pomiče granice kako bi se suočila s najnovijim izazovima novih životnih stilova.

U skladu s novim formatom CES-a za 2022., LG kombinira fizičke i digitalne elemente kako bi pružio novo korisničko iskustvo te uključio što više ljudi na globalnoj razini. Koristeći napredne tehnologije virtualne i proširene stvarnosti, plan je kompanije povezati posjetitelje u Las Vegasu, kao i diljem svijeta, kako bi iskusili prednosti njezinih najnovijih inovacija te iznimne vizije koja ih ujedinjuje.

"Današnji potrošači zaslužuju živjeti lakšim, ispunjenijim životima i to je ono što potiče LG na svakodnevne inovacije", rekao je Lee Jeong-seok, voditelj Globalnog marketinškog centra tvrtke LG Electronics. "Radujemo se što ćemo na CES-u pokazati kako LG doprinosi poboljšanju života čak i uz izazove s kojima se svi svakodnevno susrećemo."