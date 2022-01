Samsung The Freestyle - projektor, pametni zvučnik i ambijentalno osvjetljenje u jednom uređaju

Iako je ovogodišnji CES kraći za jedan dan to ne znači da je nedostajalo i izlagača te novih uređaja. Jedan od izlagača, južnokorejski Samsung, predstavio je između ostalog i prijenosni uređaj naziva The Freestyle. Riječ je o malenom i za svoje mogućnosti laganom uređaju koji u jednom kućištu sadrži čak tri različita uređaja – projektor, pametni zvučnik i ambijentalno osvjetljenje.

The Freestyle podržava Smart TV opcije koje su dostupne na Samsungovim pametnim televizorima, streaming te zrcaljenje sadržaja s kompatibilnih Android i iOS uređaja. Nadalje tu je i Auto-keystone opcija automatskog izjednačavanja te auto-level opcija automatskog niveliranja zahvaljujući kojima The Freestyle može automatski prilagoditi svoj zaslon na bilo koju površinu, pod bilo kojim kutom uz zadržavanje proporcionalnog prikaza. Samsung je osigurao i podršku za auto-fokus koji osigurava čistu sliku do veličine 100 inča. Inače projektor može prikazivati sliku veličine od 30 do 100 inča, svjetlina je do 550 ANSI lumena, a razlučivost 1080p.

The Freestyle može se koristiti i kao pametni zvučnik, za reproduciranje glazbe i ima mogućnost zvuka od 360 stupnjeva. Samsung je osigurao i set dodataka kojima je moguće projektor pričvrstiti u grlo za žarulju, poklopce za leće kojima je moguće stvoriti različite svjetlosne efekte, kućište otporno na vodu te prijenosne USB-C baterije kako bi ga se moglo koristiti i izvan kuće. Kada je projektor u funkciji pametnog zvučnika može analizirati glazbu koja se trenutno reproducira i na temelju dobivenih podataka stvoriti prigodne vizualne efekte.

Detaljnije specifikacije dostupne su na internetskim stranicama proizvođača. Kupci iz Hrvatske moći će ga prednaručiti od 20. siječnja 2022. godine po za sada nepoznatoj cijeni. Cijena za američko tržište iznosi 899,99 USD.