Sony preskače E3 2019

Organizacija Entertainment Software Association (ESA) koja svake godine organizira sajam E3 je jučer objavila službeno priopćenje u kojem kažu kako Sony iduće godine neće biti prisutan na spomenutom okupljanju. Njihove navode je za portal Engadget potvrdio sam Sony istaknuvši kako napretkom industrije nastavljaju tražiti nove inovativne prilike u koje će uključiti zajednicu fanova. "Fanovi PlayStationa za nas znače svijet i uvijek nastojimo biti inovativni, razmišljati drugačije i eksperimentirati s načinima koji će oduševiti igrače. Kao rezultat toga, odlučili smo ne sudjelovati na sajmu E3 u 2019. godini", kažu u priopćenju.

Ovo je prvi slučaj od 1995. kada je E3 pokrenut da na njemu neće biti Sony sa svojim proizvodima što je vjerojatno posljedica ispucavanja na ovogodišnjem E3-u. Naime, Sony je ove godine tijekom svoje konferencije prikazao nekoliko velikih izdanja za PlayStation 4 i spomenuo par novih najava od čega je do sada objavljen samo Spider-Man, dok se za The Last of Us: Part II, Death Stranding i Ghost of Tsushima koji su tada bombastično promovirani ne zna hoće li biti dovršeni do idućeg sajma, obzirom da svježih informacija o njima nema.

Odluka o nesudjelovanju je prilično iznenađujuća, iako ne i neočekivana obzirom da je u rujnu predsjednik Sony Interactive Entertainment Worldwide Studiosa Shawn Layden objavio kako ove godine otkazuju i vlastito godišnje okupljanje fanova PlayStation Experience jer "nemaju dovoljno materijala" za prikazati kojima bi ga opravdali.