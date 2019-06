Ubisoftova ovogodišnja E3 konferencija bila je prilično mlaka

Francuski izdavač Ubisoft održao je svoju E3 prezentaciju sinoć u 22 sata, a ove godine sa sobom nisu donijeli velik broj novosti. Od novih IP-ova spomenuli su pred sam kraj prezentacije samo dva, a ostalo su bili ili novi nastavci ili dodatni sadržaji za igre koje su već vani. To je u skladu s njihovom novijom politikom Games As A Service i željom za neprestanim proširivanjem igara, pa smo radi toga dobili najavu novih sezona, DLC-ova i modova za igre kao što su Assassin's Creed Odyssey, For Honor, Trials Rising, Steep i Rainbow Six Siege. Ako ste ljubitelj Ubisoftovog pristupa i igara, ovo su sve dobre vijesti, ali ako ste očekivali nešto drugačije, zasad ništa.

Watch Dogs Legion je treća igra u hakerskom serijalu

Prošlog tjedna je Watch Dogs Legion bila jedna od igara za koju su procurile informacije prije samih prezentacija. Ubisoft je zatim potvrdio njeno postojanje i rekao da priprema nešto zanimljivo. Novinari su prenijeli da ćemo moći „zaigrati kao svaki NPC“, a danas smo saznali što to točno znači. Najprije najavni trailer:

I zatim gameplay demo:

Ukratko, stvar izgleda prilično impresivno, ali će biti zanimljivo vidjeti hoće li to baš tako funkcionirati kako su nam prikazali. Ideja da možemo regrutirati bilo kojeg lika u igri, okupiti škvadru koja nam odgovara i da u bilo kojem trenutku lik može trajno umrijeti ako ne pazimo izvrsna je, samo je pitanje hoće će to baš sve raditi kako je zamišljeno.

Ostalo je slično prethodnim igrama – hakirat ćete, boriti se protiv svega i svačega u Londonu nakon Brexita (iako Ubisoft za svoje igre kaže da nisu političke), a ako ne dođe do odgoda, igra će izaći 6. ožujka 2020. godine za PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia. Predbilježbe su otvorene već sad, a detalje i sadržaje svake verzije možete proučiti ovdje. Sve ostale detalje potražite na službenim stranicama.

Ghost Recon: Breakpoint izlazi početkom listopada

Nova igra u serijalu Ghost Recon zove se Breakpoint, u ulozi negativca nalazi se glumac Jon Bernthal (The Punisher), a uz to su objavili cijelu hrpu informacija o tome što igrači mogu očekivati.

Kao i Wildlands, radi se o taktičkoj pucačini u kojoj ćete se puno više zabavljati ako igrate online. Radnja se odvija u otvorenom svijetu na fiktivnom otoku Auroa, a cilj je istražiti probleme koje uzrokuje Skrell Techonology. Kada igra izađe bit će dostupne četiri klase od kojih će svaka imati svoje vještine i opremu, a Ubisoft će ubacivati nove sadržaje nakon izlaska.

Breakpoint će prije izlaska 4. listopada imati beta test koji će započeti 5. rujna, a detalje o tome možete pronaći ovdje. Igra će biti dostupna za PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia.

Tom Clancy's Rainbow Six Quarantine je nova igra u serijalu

Još jedna nova igra o kojoj se pričalo bila je Rainbow Six Quarentine. Čast razvoja nove igre dobio je novi tim u Ubisoft Montrealu, a za razliku od Siegea, barem po prvim informacijama, ovo će biti PvE iskustvo. Službeni opis kaže survival FPS s tročlanim timovima u kojem će se igrači boriti protiv misteriozne prijetnje koja se prenosi s čovjeka na čovjeka.

Za malo više informacija možete pogledati sljedeći video:

Igra će biti dostupna za PC, PlayStation 4, Xbox One i Google Stadia kada izađe početkom iduće godine. Ako želite pratiti razvoj igre, zaputite se na ove stranice.

Roller Champions donosi PvP rolanje

Jedan od dva potpuno nova IP-a prikazana su na samom kraju konferencije. Ime mu je Roller Champions, možete demo zaigrati odmah sada putem Uplaya, a ako prije preuzimanja želite znati u što se upuštate, evo kako izgleda prvi trailer:

Radi se o free-to-play sportskom naslovu u kojem će se igrači natjecati u mečevima u kojima će sudjelovati dva tročlana tima. Cilj je zgrabiti loptu, odvoziti krug i postići pogodak. Svoju karijeru započet ćete na ulicama i pokušati doći do titule Roller Championa natjecanjima u stadionima.

Ako vas zanima, sve što morate napraviti za preuzimanje je imati Uplay korisnički račun i zaputiti se na ove stranice. Igra je najavljena samo za računala, a točnog datuma izlaska nema.

Gods & Monsters je nova igra tvoraca Asssassin's Creed Odysseyja

Posljednja igra koju smo dobili priliku jako kratko vidjeti krije se iza imena Gods & Monsters. Na njoj radi tim zaslužan za odlično prihvaćen najnoviji nastavak u serijalu Assassin's Creed, a radi se o avanturi kroz koju ćemo istražiti grčku mitologiju.

Tim nam nudi sljedeće: „Dokažite da ste heroj borbom protiv opasnih mitoloških bića i porazite njihovog vođu. Istražite predivan fantazijski svijet u kojem vas čekaju škakljivi izazovi, opake tamnice i herojski pothvati. Putovanje će pružiti izazove i nagrade i do njegovog završetka ćete se pretvoriti u junaka.“ Osim toga su nam rekli da ćemo moći zaigrati igru 25. veljače 2020. godine na svim platformama, uključujući i Google Stadiu. Više detalja potražite ovdje.

Uplay+ je novi pretplatnički servis

Francuski izdavač odlučio se pridružiti klubu u kojem se trenutno nalaze EA i Microsoft i igračima ponuditi svoj pretplatnički servis. Jednostavno nazvan Uplay+, ovaj će servis za 15 eura mjesečno igračima ponuditi kolekciju koja će uključivati više od 100 igara, pristup novim igrama i raniji pristup igrama i svim dodatnim sadržajima.

Trenutno je u planu verzija samo za PC, a ona će postati dostupna od 3. rujna ove godine. Ako se sada zaputite na službene stranice i kažete da ste zainteresirani do 15. kolovoza, od 3. do 30. rujna ćete servis moći besplatno isprobati. Ubisoft je rekao da će pretplatu pripremiti i za Googleov streaming servis, ali će o tome imati više detalja naknadno.

Novi sadržaji za aktualne Ubisoftove igre

Prije nego što je sama prezentacija započela, ali i za vrijeme njenog održavanja je izdavač objavio nove trailere i informacije o sadržajima koji će stići u igre u kojima sada možete uživati. Krenimo redom.

Snježna sportska igra Steep dobiva novi DLC:

Uskoro započinje druga sezona za trkaću igru Trials Rising:

Assassin's Creed Odyssey dobiva Story Creator Mode u kojem ćete moći stvarati svoje priče:

Novi DLC stiže u For Honor uz Spectator mod:

Objavljeni su planovi za prvu sezonu za Tom Clancy's The Division 2:

Započeo Operation Phantom Sight za Rainbow Six Siege, uskoro stižu novi dodaci:

Sve spomenute igre možete nabaviti za PC, PlayStation 4 i Xbox One.

Osim toga, za kraj, možemo još spomenuti novu Just Dance igru, za one koji vole plesati, RPG za pametne telefone imena Tom Clancy's Elite Squad o kojem nismo osim imena i kratkog trailera saznali ništa, najavu da dva glavna lika iz animirane serije Adventure Time stižu u Brawlhallu i Mythic Quest: Raven's Banquet – novu Netflixovu seriju na kojoj radi Rob McElhenney (It's Always Sunny in Philadelphia). I to bi bilo to od Ubisofta ove godine, ali ako želite sami pogledati prezentaciju kliknite na video u nastavku.