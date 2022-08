Samsung predstavio Galaxy Watch 5 seriju pametnih satova i Buds 2 Pro slušalice

Osim Galaxy Z Fold 4 i Z Flip 4 sklopivih mobitela, Samsung je na svom recentnom Unpacked događaju predstavio i nove modele svojih pametnih satova, Galaxy Watch 5 i Watch 5 Pro, kao i Buds 2 Pro bežične slušalice.

Galaxy Watch 5 serija pametnih satova

Galaxy Watch 5 serija dolazi u modelima od 40 i 44 milimetara, dok je Pro inačica napravljena samo u 45-milimetarskoj izvedbi. Samsung je po prvi puta na zaslone stavio safirno staklo, koje je izrazito otporno na ogrebotine i udarce. Za zaštitu od atmosferskih uvjeta, tu je IP68, vodootpornost od 5 ATM te MIL-STD-810H certifikat.

Najmanji od trojice, 40-milimetarski Galaxy Watch 5 ima 1,2-inčni zaslon razlučivosti 396 x 396, dok veći, 44-milimetarski i 45-milimetarski Pro model, dolaze sa zaslonom od 1,4-inča te razlučivosti od 450 x 450 piksela.

Samsung Galaxy Watch 5 Pro.

Sva tri imaju Always On način rada, dok nijedan od njih nema rotirajući prsten (bezel), kakav se do sada mogao vidjeti na Samsungovim Classic modelima. Uz to, svaki je pogonjen Exynos W920 SoC-om, uparenim s 1,5 GB RAM-a te 16 GB interne memorije. Za softversku stranu, zaslužan je One UI Watch 4,5.

Galaxy Watch 5 Pro najizdržljiviji je Samsungov sat do sada, jer uz safirno staklo ima i izbočen okvir koji štiti zaslon te kućište od titana. Sportska narukvica nema rupica, a dolazi i s novim dizajnom kopče, zahvaljujući kojem će podešavanje dužine biti lakše nego ikad.

Također, Pro ima bateriju 590 mAh, dok 40-milimetarska „obična“ inačica ima onu od 284 mAh, a veća, 44-milimetarska 410 mAh. Samsung kaže da korisnici s brzim punjenjem od osam minuta mogu očekivati do osam sati autonomije, no to će, naravno, ovisiti o načinu korištenja pametnih satova.

Satovi imaju ugrađeni GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou, a tu je i kompas, barometar, senzor temperature, akcelerometar, žiroskop i svjetlosni senzori. Dok je LTE povezivost opcionalna, svi satovi imaju Bluetooth 5.2, dvopojasni Wi-Fi 5 a/b/g/n i NFC.

Za praćenje vježbanja i zdravlja, tu je optički uređaj za praćenje otkucaja srca, EKG i senzor bioelektrične impedancije (BIA). BIA analiza izračunava tjelesni sastav i omogućuje postavljanje cilja za težinu, postotak tjelesne masti pa čak i skeletne mišiće, što može biti vrlo korisno za one koji žele promijeniti kompoziciju svoga tijela.

Osim toga, satovi dolaze poboljšanim značajkama za praćenje spavanja, koje bi trebale pomoći korisnicima da dovedu svoj san „u red“. Tu je i bolja podrška za pojedine aplikacije, kao i mogućnost preuzimanja SoundClouda i Deezera.

Zainteresirani će za Galaxy Watch 5 trebati izdvojiti 300 eura za Bluetooth verziju te 350 eura za LTE inačicu. S druge strane, Bluetooth verzija Watch 5 Pro modela koštat će 470 eura, dok će LTE inačica biti 520 eura. Više informacija dostupno je na Samsungovoj službenoj stranici.

Galaxy Buds 2 Pro

Bežične slušalice Galaxy Buds 2 Pro za 15 posto su manje od prethodnog modela te su tako i udobnije za duže nošenje. Imaju aerodinamični dizajn i specijalnu „rupicu“ za bolji protok zraka, tri mikrofona te veću zaštitu od vjetra kako bi se pozadinska buka dodatno smanjila.

Kad je već riječ o pozadinskoj buci, Buds 2 Pro imaju napredni i inteligentni ANC (Active Noise Cancellation), koji će, kako navode iz Samsunga, smanjiti buku za tri decibela više od prethodnog modela slušalica.

Osim toga, slušalice dolaze i s Voice Detect značajkom, koja će automatski prilagoditi zvuk kada korisnik počne razgovarati. Tada će se, naime, Buds 2 Pro također prebaciti s ANC-a na Ambient Mode, kako bi se konverzacija još bolje mogla čuti.

Buds 2 Pro slušalice koriste 10-milimetarske pretvarače zvuka i imaju 24-bitni Hi-Fi za visokokvalitetno iskustvo slušanja glazbe. Također, podržavaju i zvuk od 360 stupnjeva te koriste Dolby Head Tracking tehnologiju, koja bi korisnicima trebala pružiti iskustvo kao da su, primjerice, u kinodvorani.

Baterija bi, prema Samsungu, trebala izdržati do pet sati slušanja s uključenim ANC-om, a osam sati bez njega. Ako se u to sve uračuna i kutijica za slušalice, korisnici mogu očekivati ukupno vrijeme reprodukcije od 29 sati.

Od ostalih značajki, slušalice se mogu spojiti na mobitel, tablet, pametni sat, desktop i Smart TV, a tu je i SmartThings Find podrška za lakši pronalazak ako se izgube. Također, imaju Bluetooth 5.3 podršku, AKG podešavanje i IPX7 certifikat vodootpornosti.

Galaxy Buds 2 Pro dostupne su u crnoj, bijeloj i ljubičastoj boji po cijeni od 230 eura. Više informacija dostupno je na Samsungovoj službenoj stranici.