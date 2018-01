Kako do dvostranog ispisa (duplex) kada pisač nema tu funkciju?

P: Postoji li kakav softver za duplex ispis? Naime, moj HP 4615 ne podržava duplex ispisivanje, ali, primjerice, podržava manualno duplex skeniranje, tako što skenira jednu stranu, pa kaže da okrenem papire i onda drugu. Postoji li nešto slično za ispisivanje, tako da ispisuje dokument po jednoj strani, a nakon što okrenem papire, da ga ispiše i s druge strane? Tražim po netu, ali ne mogu pronaći neki softver.

O: Dvostrani ispis (duplex printanje) odlična je stvar iz ekološkog aspekta, a odlična stvar može biti i iz praktičnog aspekta – nosite sa sobom upola manje papira, upola tanji fascikl, imate lijevu i desnu stranicu, odnosno možete ispisane dokumente čitati kao knjige. Stoga je šteta što tek manji broj pisača podržava automatski dvostrani ispis (ako tek kupujete pisač, a zanima vas ta funkcionalnost, provjerite navodi li se eksplicitno da je dvostran ispis automatski, kako ne bi ispalo da je riječ samo o softverskoj funkciji, a da papir sami morate okretati). To ipak ne znači da ne možete dvostrano ispisivati pisačem koji ne podržava automatski dvostrani ispis. Prilikom ručnog dvostranog ispisa sami morate netom ispisane papire okrenuti i ponovno staviti u pisač, kako bi pisač mogao ispisati i na drugu stranu. Pisač može u svom driveru imati opciju za ručni dvostrani ispis, a i mnogi programi omogućuju ručni dvostrani ispis – npr. kod Worda imate opciju Manually Print on Both Sides, dok kod WPS Writera postoji Manual duplex. Čak i kad program nema tu opciju, možete se poslužiti trikom – ispisati prvo neparne (Odd) stranice, okrenuti i ponovno staviti papir, zatim ispisati parne (Even) stranice. Dakle, za ručni dvostrani ispis jedini preduvjet je da program omogućuje ispis parnih i neparnih stranica.

Neki programi malo vam olakšavaju dvostran ispis uz ručno okretanje papira već pripremljenom odgovarajućom funkcijom, a kod drugih morat ćete se snaći tako da prvo ispisujete neparne, a potom parne stranice

Danas se za nevelik novac mogu kupiti pisači i višefunkcijski uređaji koji podržavaju automatsko dvostrano ispisivanje – funkcionalnost koju je šteta ne iskoristiti