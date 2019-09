Video savjeti - kako se mogu dodatni programi sami pokrenuti svaki put nakon uključivanja računala?

Neki programi nude opciju pokretanja s Windowsima pa to možete kod njih iskoristiti, dok za druge možete koristiti postupak iz videa. Postupak se u osnovi svodi na stavljanje shortcutova, odnosno prečaca, u mapu Startup, na željene programe, ili datoteke.

U videu objašnjavamo kako doći do te mape, odnosno do tih mapa, u Windowsima 10 (i 7, za one koji su još uvijek na tom operacijskom sustavu), ali kako koristiti i neke programe za upravljanje startupom, što vam može biti korisno ako želite onemogućiti pokretanje nekog programa kojeg niste vi stavili da se pokreće s Windowsima.

Sadržaj:

Uvod [0:13]

Startup mape u Windowsima 7 [1:04]

Startup mape u Windowsima 10 [1:25]

Dodavanje shortcutova u Startup mape [2:21]

Kako do aplikacija iz Windows Storea? [3:36]

Pretraživa lista svih aplikacija [4:03]

Alati za upravljanje startupom [4:48]



Startup mape:

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\Startup

%systemdrive%\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\StartUp

Naredbe iz videa:

shell:startup

shell:common startup

shell:::{4234d49b-0245-4df3-B780-3893943456e1}

Program iz videa:

Sysinternals Autoruns for Windows: https://docs.microsoft.com/en-us/sysinternals/downloads/autoruns