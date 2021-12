Spotify uklonio sadržaj stotina komičara, među njima su i neka popularna imena

Kevin Hart, Tiffany Haddish, John Mulaney i Jim Gaffigan, samo su neki od popularnih komičara čiji je sadržaj uklonjen s jedne od najpolarnijih streaming platformi, Spotifya. Prema izvješću The Wall Street Journala, toj je odluci prethodio spor oko plaćanja tantijema (royalties), jer su mnogi komičari zahtijevali naknade za emitiranje svojih „šala i pošalica“, baš kao što je to slučaj i na radijskim postajama.

Zahtjeve komičara podupire Spoken Giants, tvrtka koja se bavi njihovim pravima te koja se zalaže da dobiju odgovarajuću naknadu za svoj „spoken word“ sadržaj. Naime, komičare inače plača njihova izdavačka kuća ili distributer, kada se na nekoj platformi reproducira njihov sadržaj, no oni također žele naknadu i za njegovo osmišljavanje, pisanje i cjelokupnu izradu.

Spotify je dugo pregovarao sa Spoken Giantsom, no čini se bezuspješno, jer sada na platformi vlada nedostatak sadržaja brojnih komičara. Iako trenutno nije poznato hoće li se on ikada vratiti na ovu popularnu streaming platformu, tvrtka je za The Wall Street Journal rekla da su već platili značajnu svotu novca za sadržaj u pitanju te bi voljeli to i dalje činiti.

„S obzirom na to da Spoken Giants osporava prava koja imaju različiti davatelji licenci, imperativ je da se izdavači koji distribuiraju ovaj sadržaj, Spotify i Spoken Giants, udruže da bi riješili ovaj problem i osigurali da sadržaj komičara ostane dostupan obožavateljima diljem svijeta“, zaključuju iz Spotifya.