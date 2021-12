SumUp - Naplata kartica bez po' muke

Tradicionalni put do mogućnosti naplate usluga i proizvoda karticama podrazumijeva posjet banci i ugovaranje POS terminala s prikladnim opcijama. Ako vam to zvuči komplicirano, na hrvatskom tržištu odnedavno postoji i mnogo jednostavnija alternativa

Tvrtka SumUp osnovana je prije 10 godina oko ideje jednostavnije naplate usluga i proizvoda za male poduzetnike i obrtnike. Otad su u nju investirali giganti poput American Expressa i Groupona, posao se razvijao, tako da SumUp trenutačno ima preko 2.600 zaposlenika, a tvrtkine usluge rabi preko tri milijuna trgovaca. Kad je riječ o prisutnosti na domaćem tržištu, SumUp nudi čitač kartica SumUp Air. Riječ je o malenom i debeljuškastom uređaju koji stane u dlan, koji može očitavati kartice za plaćanje beskontaktno ili na klasični način, očitavanjem čipa.

Glavni štos je to što čitač u osnovnom obliku, bez nosača s integriranim punjačem, košta svega 274 kune (219 kn + PDV), a za naplatu potraživanja ne treba sklapati nikakve ugovore niti plaćati mjesečne pretplate, već samo jedinstveni trošak od 1,95% po svakoj transakciji. Iako je to vjerojatno više nego što transakciju naplaćuju klasični POS sustavi banaka, prednost ovog rješenja je iznimna jednostavnost, bez troškova hladnog pogona. Za male trgovce ili obrtnike koji tek počinju s poslom, i uglavnom rade s gotovinom, SumUpova usluga nameće se kao vrlo zanimljivo rješenje.

U sučelju je moguće odabrati ne samo dinamiku isplata sredstava već i da li će novac ići izravno na naš bankovni račun ili na SumUpovu Mastercard karticu

Isplata novca može ići na bankovni račun u dnevnom, tjednom ili mjesečnom ritmu, s time da od naplate do isplate može proći dva do tri dana. Alternativno, isplate mogu ići na SumUpovu Mastercard karticu, koju korisnik može besplatno dobiti na zahtjev, i koja funkcionira kao bilo koja druga prepaid kreditna kartica. To znači da njome možemo plaćati tamo gdje su prihvaćene Mastercard kartice, no samo dok imamo novca na računu. Prednost isplate na SumUpov Mastercard je to što se čeka manje na prijenos novca – samo jedan dan, bez pauza zbog vikenda ili blagdana, kao u slučaju prijenosa na račun koji podliježe radnom vremenu banaka.

Osim za kartično plaćanje, Mastercardom je moguće podizati novac s bankomata do triput mjesečno bez naknade. Svako sljedeće podizanje novca nakon što ste ispucali tri besplatna podizanja košta 2% transakcije. Ista naknada plaća se prilikom podizanja novca s bankomata u inozemstvu. Karticom je također moguće, preko SumUpova web-sučelja, preseliti novac na neki drugi račun. U slučaju da je to račun koji je naveden pri registraciji usluge, SumUp ne naplaćuje naknadu za prijenos novca. Tu karticu moguće je koristiti preko Apple Paya, ali i Google Paya.

Delikatni mališan

Sâm uređaj ima ugrađenu bateriju koja osigurava do 500 transakcija jednim punjenjem, monokromatski ekran niske razlučivosti i dobre čitljivosti, te senzorske tipke osjetljive na dodir, koje podržavaju i rad u rukavicama. S gornje strane uređaja nalazi se utor za ubacivanje kartica, s desne tipka za uključivanje, a s donje micro USB konektor za napajanje. U današnje vrijeme možda ne bi bilo loše da je konektor USB-C, a ne stari micro USB. Potencijalni problem je i robusnost – padovi na pod mogli bi rezultirati lomom stakla na gornjoj strani uređaja, što kompromitira funkcionalnost tipkovnice.

U pakiranju s čitačem isporučuju se maleni micro USB kabel, naljepnica s logotipima podržanih kartica i sustava, te kartončić s jednakom grafikom, namijenjen izlaganju na prodajnom mjestu. Kako bi čitač radio, na telefonu, bilo da je riječ iPhoneu ili telefonu s Android OS-om (Huaweijev App Gallery nije podržan) moramo imati instaliranu SumUp aplikaciju. Na uslugu se moramo registrirati stvarnim osobnim podacima, uključujući i OIB. Za punu funkcionalnost sustava nužno je potvrditi identitet učitavanjem fotki osobne iskaznice ili putovnice, s time da se identitet dodatno potvrđuje fotkanjem lica.

Sâm čitač služi samo za očitavanje kartica i unošenje pinova (ako je potrebno) za autorizaciju transakcije. Upisivanje iznosa za naplatu radi se preko mobilne aplikacije na telefonu, što, naravno, implicira da je ograničavajući faktor pri korištenju, ne samo baterija čitača, već i baterija vašeg mobilnog telefona. Preko aplikacije moguće je bilježiti i gotovinske uplate za koje se ne naplaćuje naknada. Iako je podržano ispisivanje računa preko Bluetooth pisača, primarni način slanja računa kupcima jest u elektroničkom obliku – SMS-om ili emailom.

Iznos za naplatu moguće je utipkati ručno prilikom svake transakcije, ali dostupna je opcija unošenja liste artikala, zajedno s grupiranjem i različitim varijantama istog artikla

Preko aplikacije možemo unositi artikle te ih grupirati. Podržan je i unos napojnica. Servis također podržava rad s više zaposlenika, tako da svaki zaposlenik ima poseban zaposlenički SumUp profil (koji otvara vlasnik glavnog profila), koji preuzima ponudu artikala ili usluga te način isplate od profila poslodavca. Profili zaposlenika nemaju pristup opcijama izmjene bankovnog računa ili drugih podataka glavnog profila, a poslodavac dodatno može ograničiti može li zaposlenik vršiti povrate novca. Potpuno ili djelomično vraćanje novca jednostavno je izvršiti preko liste obavljenih transakcija, bilo preko mobilne aplikacije ili preko SumUp web-stranice, odnosno, korisničkog profila na njoj.

Na istom mjestu možemo podešavati i druge značajke računa, izuzev inicijalizacije sâmog plaćanja – uređivati listu artikala, analizirati poslovanje, podešavati način kreiranja izvještaja, i tako dalje. Mobilna aplikacija i web-stranica dostupni su na hrvatskom jeziku, baš kao i tehnička podrška. Problematično je jedino to što korisnička podrška nema 24-satno radno vrijeme, već su dostupni od ponedjeljka do petka, između 9 i 18 sati.