Visa i Mastercard uvode AI agente za kupovinu

Umjetna inteligencija više nije samo za startupe. Globalni kartičarski divovi Visa i Mastercard ulaze u AI igru, najavljujući platforme koje će promijeniti online kupovinu, prenosi TechCrunch.

Visa je predstavila "Intelligent Commerce", inicijativu koja AI agentima omogućuje pronalaženje i kupovinu proizvoda za korisnike prema njihovim postavkama. Tvrtka surađuje s tehnološkim liderima poput Anthropica, IBM-a, Microsofta, Mistral AI, OpenAI-a, Perplexityja, Samsunga i Stripea na razvoju osobnijih i sigurnijih AI iskustava kupovine.

Dan ranije, Mastercard je najavio sličnu funkcionalnost. Njihov "Agent Pay" integrirat će plaćanje izravno u konverzacijske AI platforme. Korisnici će moći ne samo dobiti preporuke, već i odmah kupiti, primjerice, odjeću za zabavu uz pomoć AI agenta koji može koristiti Mastercard One Credential. Mastercard na razvoju "agentne trgovine" surađuje s Microsoftom, IBM-om, Braintreeom i Checkout.com.

No, Visa i Mastercard nisu sami. Amazon testira svog AI shopping agenta "Buy for Me", a slične mogućnosti, gdje AI agenti pomažu korisnicima pri kupovini, demonstrirali su i OpenAI, Google te Perplexity. OpenAI također ažurira pretragu unutar ChatGPT-a kako bi poboljšao online kupovinu.