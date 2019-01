U javnost "procurila" baza sa 773 milijuna e-mailova i lozinki

Sigurnosni stručnjak Troy Hunt objavio je kako je nepoznat netko prikupio (čitaj: ukrao) čak 773 milijuna e-mail adresa s pripadajućim lozinkama te ih dao na raspolaganje hakerima. Ova baza podataka "teži" oko 87 gigabajta i bila je postavljena na cloud servis MEGA, odakle je u međuvremenu uklonjena. Sve ove mailove sada se može dobiti na razne druge načine, a ono što je bitno jest da su autentični i da dolaze s pripadajućim lozinkama – što predstavlja sigurnosni rizik za sve čije su se adrese našle na ovom popisu.

Ovo je jedan od najvećih ovakvih događaja u povijesti, a Hunt je ogromnu listu hakiranih mailova i lozinki nazvao Collection #1. Za sada se smatra da su podaci došli iz više izvora, kako onih za koje se zna da su hakirani kao i iz onih za koje se to još uvijek ne zna.

Just blogged: The 773 Million Record "Collection #1" Data Breach https://t.co/kw5WbSrgUQ — Troy Hunt (@troyhunt) January 16, 2019

Iako curenje ovakvih podataka nije ništa novo, nije zgorega ponoviti: koristite snažne lozinke, redovito ih mijenjajte, ili se poslužite kakvim "password managerom". Želite li provjeriti je li neka od vaših e-mail adresa kompromitirana najnovijim curenjem podataka, to vrlo lako možete učiniti na servisu Have I been Pwned?. Javi li vam ova stranica da vam je mail nedavno kompromitiran, svakako promijenite lozinku koju za njega koristite, a istu kombinaciju maila i lozinke nemojte "reciklirati" na drugim internetskim servisima.

Mailovi iz baze Collection #1 dodani su na ovaj servis, a Hunt je na svih 773 milijuna adresa poslao obavijest o tome da su iste kompromitirane.