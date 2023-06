Pet najboljih zrakoplova za MS Flight Simulator

Jedan od problema MSFS-a koji je sistemske naravi, a ne samo bug koji bi se mogao ispraviti, je način funkcioniranja meteo-radara u zrakoplovima koji imaju ovaj uređaj. Teoretski bi meteo-radar trebao biti odraz grmljavinskih i oborinskih oblaka i turbulentnog zraka ispred aviona poviše ili ispod ravnine zrakoplova, ovisno o elevaciji radarske antene.Na žalost, kako je sistemski implementiran u MSFS, dakle, od strane razvojnog tima, ne od strane neovisnih studija koji razvijaju svoje modele za ovaj simulator, a koji se onda oslanjaju na potprogram zadužen za meteo-radar, Asobov radar uopće ne funkcionira kao pravi. Niti približno.

Umjesto toga, radi se o „tlocrtu“ oblaka na radarskom ekranu - valjda nam bog sa visina direktno priopćava što on vidi. Shodno tome, elevacija radarske antene meteorološkog radara aviona nema veze s time hoćete li vidjeti odraz odgovarajućeg oblaka na radaru ili ne. Uvijek vidimo kompletnu radarsku sliku. U slučajevima kompliciranih meteosituacija gdje se stvarno treba zaobilaziti grmljavinske oblake i po smjeru i po visini, ovaj sistem meteoradara jednostavno ne funkcionira i predstavlja problem za kvalitetnu simulaciju ovakvih stanja koji Asobo tek treba riješiti. Hoće li to napraviti i kako pitanje je – do sada se ispostavilo da svako novo rješenje u velikim ažuriranjima (do sada ih je bilo 12) uz ispravak starih donese nove bugove ili one već ispravljene ponovo vrati u simulaciju.

Također, novi, realniji modul za meteoradar bi mogao biti procesorski zahtjevan zbog dinamičke naravi meteoroloških uvjeta u MSFS-u, odnosno, morao bi simulirati stvarno skeniranje i prijem radarskih odraza u 3D prostoru ovisno o trenutnom stanju meteorologije u simulaciji.

Asobo nije ništa službeno najavio, ali brojni neovisni razvijatelji za MSFS koriste u svojim uputama konstrukcije u stilu „… dok Asobo ne riješi problem meteorološkog radara…“, tako da je moguće da ipak nešto rade u tom segmentu.