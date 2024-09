Živimo li u računalnoj simulaciji, zna li se što?

Stvarnost kao sofisticirana simulacija: pregled hipoteza i teorija koje dovode u pitanje našu percepciju realiteta kroz koncept računalnih simulacija - od kvantne prepletenosti do multiverzuma

Teorijski fizičari su u prirodnim znanostima ono što su filozofi u društvenim: promatranjem činjenica i zbivanja, nastoje dosegnuti smisao i srž temeljnih postavki i smislenog objašnjenja postojanja, egzistencije.

Filozofi pritom tumače ljude: tko smo, što smo i koji je smisao našeg postojanja. Teorijski fizičari imaju daleko veće polje interesa: temelj njihovog rada je možda najbolje opisan naslovom prošlogodišnjeg višestrukog oskarovskog pobjednika, filma „Everything, Everywhere All At Once“ – objasniti zašto su svemir i njegova fizička svojstva baš ovakvi kakve znamo, s temeljnim fizikalnim „tvorničkim postavkama“ unutar kojih je omogućeno stvaranje i razvoj života.

Zašto fizikalni zakoni i konstante imaju baš ovakve specifične vrijednosti unutar kojih energija, materija, vrijeme i svi njihovi uzajamni odnosi omogućuju nastanak zvijezda, planeta, organskih molekula, te naposlijetku - života?

Jer, uzmimo kao primjer tamnu energiju, hipotetsku sveprisutnu silu koja je uzrok ekspanzije svemira: znanstvenici procjenjuju da je za 120 redova veličine slabija nego što kvantna mehanika i Einsteinov zakon gravitacije sugeriraju da bi trebala biti. U suprotnom, da je zaista snažna kao u teoriji, uzrokovala bi apsolutnu entropiju, širenje i raspršivanje svega u svemiru, ne dopuštajući materiji da se skuplja i formira zvijezde i planete.

Postoje činjenice koje sugeriraju da bi naša fizička stvarnost zaista mogla biti simulirana, virtualna stvarnost, a ne objektivni svijet koji postoji neovisno o promatraču. Isto tako, postoji i druga strana priče, ona u kojoj se barata činjenicama koje sugeriraju suprotno. Nešto više o tome kako se trenutno gleda na probleme i dileme dokazivanja ili opovrgavanja našeg postojanja unutar računalne simulacije, o argumentima ZA i PROTIV - pročitajte u okvirima uz tekst.

Pro et contra Prvi argument ZA: eksponencijalni napredak tehnologije

Ako promatramo kako se računalna snaga povećava, možemo vidjeti kako sve kompleksnije simulacije postaju moguće. Videoigre su od jednostavnih piksela prerasle u nevjerojatno detaljne svjetove koji oponašaju stvarnost. Ako tehnologija nastavi napredovati ovim tempom, postaje zamislivo da bi se u budućnosti mogle stvoriti simulacije koje su toliko realistične da ih ne možemo razlikovati od stvarnosti. Ako pretpostavimo da će buduće civilizacije razviti ovakvu tehnologiju, postoji velika vjerojatnost da bi mogle stvoriti bezbroj simulacija, od kojih bi jedna mogla biti i naš svijet. Prvi argument PROTIV: tehnološka složenost i energetski zahtjevi

Računalne simulacije, posebice one najnaprednije, zahtijevaju ogromne računalne resurse. Ako bismo zamislili simulaciju koja replicira svaki atom u svemiru, količina procesorske snage i energije potrebna za to bila bi nevjerojatna. Čak i uz buduće tehnološke napretke, pitanje je koliko bi civilizacija mogla imati resurse za stvaranje i održavanje simulacije koja bi bila toliko detaljna i realistična. Uz to, svaka mala nesavršenost ili kvar u sustavu mogao bi uzrokovati kolaps simulacije, što bi također zahtijevalo nevjerojatno sofisticirane metode kontrole i korekcije.

Ovu „simulacijsku opciju“ raščlanjuje i proučava grana znanosti po imenu informacijska fizika, koja sugerira da temeljni elementi fizičke stvarnosti nisu prostor-vrijeme i materija, nego je umjesto toga fizička stvarnost sastavljena od informacija iz kojih onda proizlazi naše doživljavanje prostor-vremena i materije. Daljnje razvijanje te pretpostavke naposlijetku nas dovodi do hipotetske mogućnosti da bi cijeli naš svemir zapravo mogao biti sastavljen od informacija i njihovih uzročno-posljedičnih odnosa, odnosno da je svemir - računalna simulacija.

Uobičajeni odgovor na takva razmišljanja je onaj o postojanju multiverzuma, beskonačnog broja različitih svemirâ s beskonačno različitim fizikalnim zakonima, pa ne bismo trebali biti iznenađeni što je od beskonačne ponude svemirâ barem jedan ispao baš ovakav, tako fizikalno i fizički pogodan za nas. No, sve češće se može naići i na odgovor koji fizikalno savršenu pogodnost našeg svemira tumači time da je cijeli naš svemir ustvari velika računalna simulacija u kojoj je njezin Stvoritelj (recimo, neka napredna vanzemaljska vrsta) fino podesio uvjete i pustio da se stvari odvijaju unutar tih zadanih vrijednosti.

Ideja simulacije i nije tako nova. Legendarni teorijski fizičar John Archibald Wheeler je još 1989. razvio teoriju da je svemir u svojoj osnovi matematički strukturiran, te se može smatrati da je građen od informacija, koje su osnova našeg poimanja stvarnosti. On je skovao poznati aforizam „it from bit“, kojim sugerira da fizikom ne objašnjavamo stvaran svijet („it“), nego opisujemo naš doživljaj svijeta, temeljen na dobivenim informacijama („bits“).

Filozof Nick Bostrom s Oxforda je 2003. godine formulirao hipotezu da je zapravo vrlo vjerojatno da živimo u simulaciji stvarnosti. Hipotetski, napretkom civilizacije se u jednom trenutku dolazi do točke u kojoj je tehnologija toliko razvijena i sofisticirana da se simulacija ne može razlikovati od stvarnosti, a sudionici (tzv. „Simsi“) nisu svjesni da se nalaze unutar simulacije i njezin su sastavni dio. Fizičar Seth Lloyd s MIT-a je hipotezu o simulaciji podigao na još višu razinu sugerirajući da bi cijeli svemir mogao biti ogromno kvantno računalo.

Pro et contra (2) Drugi argument ZA: statistički argument Nicka Bostroma

Bostromova hipoteza kaže da je vjerojatnost da živimo u realnom svijetu vrlo mala, ukoliko pretpostavimo da će napredna civilizacija moći stvoriti mnogobrojne simulacije. A ako postoji samo jedan stvarni svijet i veliki broj simuliranih, šanse da se nalazimo u jednom od simuliranih su realne. Drugim riječima, ako su simulacije moguće i ako ih je mnogo, statistički gledano je vjerojatnije da je naš svijet simulacija, nego da je izvorni, stvaran. Ovaj argument temelji se na čistoj matematici i teoriji vjerojatnosti, što ga čini snažnim u raspravama o simulaciji. Drugi argument PROTIV: nedostatak dokaza za postojanje simulacije

Najkraće rečeno: konkretnih dokaza koji bi ukazivali na to da živimo u simulaciji - nema. Znanstvenici do sada nisu uspjeli pronaći nikakve greške ili anomalije u fizičkim zakonima koje bi sugerirale da su naša stvarnost i njezina fizika umjetno stvoreni. U simulaciji bi bilo za očekivati da postoje barem neke nepravilnosti ili neprirodni obrasci u fizikalnim zakonima. No naš svemir, po svemu što do sada znamo, funkcionira prema dosljednim prirodnim zakonima koje možemo promatrati i eksperimentalno potvrditi.

Svaka simulirana, virtualna stvarnost temelji se na obradi informacija. To znači da je unutar virtualne stvarnosti sve digitalizirano i pikselizirano do najsitnijih, minimalnih elemenata koje nije moguće dalje dijeliti: do bitova. Tako formuliran koncept virtualne stvarnosti praktički je istovjetan s onim kako teorija kvantne mehanike tumači našu stvarnost: temeljni postulat kvantne mehanike govori kako svu vidljivu materiju u svemiru grade najsitnije jedinice materije - elementarne čestice, a energija i vrijeme su definirani tim elementarnim jedinicama (vrijeme je frekvencija longitudinalnih valova energije, a energija je definirana masom elementarne čestice). Pojednostavljeno rečeno, naš „stvarni“ svijet je pikseliziran – baš kao i virtualna stvarnost.

A ako je sve oko nas simulacija, tada su zakoni fizike usporedivi s linijama računalnog koda koje bi ta simulacija slijedila u izvršavanju programa. Isto je i s matematikom - kaže se da je matematika jezik kojim opisujemo fiziku - pa možemo ustvrditi kako su i svemir i njegovi zakoni i alati kojima ih opisujemo zapravo pikselizirano strukturirani sustavi, baš kao i virtualna stvarnost.

Stoga nije neobično što možda najveća potvrda ispravnosti hipoteze o virtualnoj stvarnosti kao računalnoj simulaciji dolazi upravo iz kvantne mehanike. Čuvena „ni-mrtva-ni-živa“ Schrödingerova mačka snažno sugerira hipotezu da naša stvarnost nije „stvarna“ sama po sebi, nego ju definiramo mi kao promatrači ili kreatori: čestice u određenim stanjima ne izgledaju kao da postoje, osim ako ih ne promatramo ili mjerimo; umjesto materijalnog postojanja, one se istovremeno nalaze u mješavini različitih stanja. Slično tome, da bi se simulirana, virtualna stvarnost dogodila, ona treba imati ili promatrača ili programera. Ili oboje.

Pro et contra (3) Treći argument ZA: kvantna mehanika i granice stvarnosti

Jedna od najpoznatijih kvantnih pojava je Heisenbergov princip nesigurnosti koji govori kako ne možemo istovremeno točno odrediti brzinu i položaj čestice: ako promatramo jedno, promakne nam ono drugo. To se - iz rakursa teorije simulirane stvarnosti - može interpretirati kao "ograničenje u rezoluciji" simulacije – slično kao što u videoigri ne možemo vidjeti detalje nečega što nije "učitano" na ekranu. Postoji i tzv. fenomen kvantne superpozicije, po kojem čestica - dok se ne izmjeri - može istovremeno biti u više stanja, što je moguće uzeti kao dokaz da stvarnost ne postoji dok je ne promatramo (jer nije "učitana"), kao u slučaju simuliranog svijeta. Treći argument PROTIV: filozofske implikacije i problem svijesti

Svijest, osjećaji i subjektivno iskustvo su fenomeni koji se, barem prema našem trenutnom razumijevanju, ne mogu jednostavno reducirati na računalne procese ili binarne kodove. Stvaranje svjesnog bića unutar simulacije zahtijevalo bi daleko više od jednostavnog kodiranja i matematičkih modela; zahtijevalo bi razumijevanje i repliciranje same prirode svijesti, što je problem koji još uvijek zbunjuje znanstvenike i filozofe. Ako ne možemo objasniti kako svijest može postojati unutar fizičkog svemira, kako onda možemo pretpostaviti da bi mogla postojati unutar simuliranog?

Postoji još jedna analogija koja oslikava sličnost simulacije stvarnosti s kvantnom fizikom: kvantna prepletenost / sprezanje („quantum entanglement“) dopušta da dvije čestice mogu biti povezane na takav način da – bez obzira na to koliko su uzajamno udaljene – ako manipulirate jednom, istovremeno manipulirate i drugom. Pritom pojam „istovremeno“ ima doslovno značenje: čak i ako su udaljene milijune svjetlosnih godina, reagiraju jednako i istovremeno. Svakodnevna, laička logika nam govori da takvo što ne bi trebalo biti moguće bez kršenja temeljnih zakona einsteinovske fizike (koju smo također jedva savladali), posebice onog dijela o brzini svjetlosti preko koje nije moguće prijeći. No, ako te čestice zamislimo kao programskim kodom definirane dijelove virtualne stvarnosti koja se „vrti“ na nekakvom turbo-naprednom računalu, onda njihova uzajamna udaljenost nije stvarna nego je simulirana, virtualna, pa se milijuni svjetlosnih godina naše „stvarnosti“ ustvari svode na par linija programskog koda.

Uostalom, valja pretpostaviti da je tako savršen programski kod kvalitetno optimiziran: simulacija bi najvjerojatnije stvorila percepciju stvarnosti on demand, po potrebi, samo onda kada je stvarnost neophodna, umjesto da program cijelo vrijeme simulira cijelu stvarnost, slično kao što je računalna igra optimizirana za prikaz samo dijelova scene vidljivih igraču. Možda je to razlog zašto ne možemo putovati brže od brzine svjetlosti: programer simulacije je postavio takav fizikalni limit kako ne bismo mogli stići do dijelova simulacije prije nego što ih računalo uspije konstruirati.

Ali, ako smo zaista dio nekakve sofisticirane, sveobuhvatno grandiozne, savršeno optimizirane simulacije, što smo mi unutar te virtualne realnosti? Postojimo li i mi tek kao programski kod, pa je naša egzistencija samo virtualna, ili smo (baš kao Neo u Matrixu) prave, materijalne osobe stavljene u simuliranu stvarnost koja zavarava naša osjetila uvjeravajući nas da je pikselizirani svijet oko nas stvaran, a ne simuliran?

Pro et contra (4) Četvrti argument ZA: anomalije i neobjašnjive pojave

Neke anomalije i neobjašnjive pojave smatraju se mogućim dokazima da živimo u simulaciji. Na primjer deja vu, osjećaj da smo određene situacije već ranije doživjeli, što bi moglo biti rezultat greške u simulaciji („glitch in matrix“, rekao bi Neo). Neki znanstvenici sugeriraju da bi neke značajne, precizno podešene konstante poput broja π, brzine svjetlosti, Avogadrovog broja ili Planckove konstante, mogle biti temeljni dijelovi programskog koda koji osiguravaju programsku stabilnost simuliranog svijeta. Četvrti argument PROTIV: Occamova britva i beskonačna regresija

Princip poznat kao Occamova (Ockhamova) britva, koji kaže da, ako postoji više mogućih objašnjenja za nešto, obično treba preferirati ono najjednostavnije. U slučaju hipoteze simulacije, imamo dvije mogućnosti: ili živimo u stvarnom ili u simuliranom svemiru kojega je stvorio netko u stvarnom svemiru. Prema Occamovoj britvi, jednostavnije je pretpostaviti da je naš svemir stvaran, jer to ne zahtijeva dodatne pretpostavke o postojanju druge razine. Povrh toga, hipoteza simulacije otvara problem beskonačne regresije: ako pretpostavimo da živimo u simulaciji, moramo se zapitati žive li i naši kreatori u simulaciji? A kreatori njihovih kreatora? Ovaj lanac može se nastaviti u beskonačnost, što čini cijelu ideju još manje vjerojatnom.

A ako smo i mi samo Simsi, kako to da smo svjesni mogućnosti da živimo u simulaciji? Ako smo dio simulacije, znači li to da je i naša svijest simulirana, pa je kao i naše tijelo samo dio virtualne stvarnosti, ispisan programskim kodom? Jer ako nam svijest jeste simulirana, to bi značilo da uopće ne služi nama, nego ima ulogu „prozora“ kroz koji netko drugi ima uvid u simulaciju.

Najjednostavnije objašnjenje postojanja simulirane svijesti jest da je to iskustvo kojega stvaraju naša virtualna osjetila i tijela, ali ga ne stvaraju za nas: mi smo tek strojevi za stvaranje doživljaja. Poput likova u računalnoj igri, postojimo zato da bismo proizvodili integrirani audiovizualni output kojega će „očitavati“ tvorac (ili igrač) simulacije čiji smo dio. Dakle, naša se svijest uglavnom koristi za dobrobit nekoga tko kroz nas doživljava naše živote.

Koje su krajnje implikacije mogućnosti da je naša realnost samo virtualni simulator? Prije i povrh svega, trebamo shvatiti što zapravo predstavlja hipoteza da naša stvarnost nije stvarnost nego je virtualna, simulirana: takva hipoteza je majka svih teorija zavjere, koja kaže da je sve lažno i sve je apsolutna mega-zavjera osmišljena da zavara naša osjetila. Kroz tu hipotezu ostvaruju se naši najgori strahovi o moćnim silama koje kontroliraju naše živote, a da mi za njih ne znamo, niti ikada možemo saznati tko su.

Pro et contra (5) Peti argument ZA: simulacijski argument iz filozofije svijesti

Ako svijest nije nužno vezana uz biološki mozak, već se može "simulirati" kroz dovoljno složene računalne procese, tada bi unutar simulacije bilo moguće stvoriti svjesne entitete. Ako bismo jednog dana stvorili svjesne entitete u simulacijama, morali bismo priznati mogućnost da smo i mi sami rezultat takve simulacije. Ukoliko svijest može postojati unutar simuliranog okruženja, tada je teško isključiti mogućnost da smo i mi dio takvog okruženja. Peti argument PROTIV: pitanje motivacije i etike

Zašto bi neka napredna civilizacija uopće željela stvoriti tako složenu i sveobuhvatnu simulaciju? Neki kažu da bi to moglo biti u svrhu znanstvenog istraživanja ili zabave, ali oba ova objašnjenja imaju svoje probleme. Ako je svrha znanstveno istraživanje, zašto stvarati simulaciju cijelog svemira sa svjesnim bićima? Recimo, etički je vrlo upitno da se samo radi proučavanja stvara svijest koja je sposobna za patnju. Ne bi li bilo učinkovitije i etički prihvatljivije simulirati samo određene aspekte stvarnosti koje želite proučavati? A ako je svrha zabava, to otvara još više etičkih pitanja. Stvaranje svjesnih bića koja žive, pate i umiru samo radi zabave bilo bi izuzetno neetično. Teško je zamisliti da bi civilizacija dovoljno napredna da stvori takvu simulaciju istovremeno bila toliko nemoralna da je koristi za zabavu.

Pa ipak, ta apsolutna nemoć, ta savršena prijevara, čak i kada ju otkrijemo, ne nudi nam izlaz: ako izađemo iz simulacije, prestajemo postojati. Sve što možemo učiniti je pomiriti se sa činjenicama i unutar zadane nam simulacije na najbolji mogući način iskoristiti limite programskog koda koji nas definira.

Ako prihvatimo mogućnost da živimo u simulaciji, to otvara vrata mnogim drugim jednako nevjerojatnim mogućnostima. Možda smo mozgovi u staklenci kojima se manipulira kako bismo vjerovali da živimo u stvarnom svijetu (i opet - vidi pod: Matrix). Možda je sve što doživljavamo samo san? Ove ideje, iako filozofski zanimljive, nemaju praktičnu vrijednost i ne mogu se ni dokazati ni opovrgnuti.

Realitet naše stvarnosti jedna je od najvećih misterija, a premda smo je posve svjesni, u ovom trenutku ju nismo u mogućnosti razriješiti. No, što ozbiljnije shvaćamo hipotezu o simulaciji, veće su šanse da ćemo je jednog dana moći dokazati ili opovrgnuti.