Profesionalni igrač Fortnitea izbačen iz World Cup natjecanja zbog varanja

Ni prvi ni zadnji put da je netko uhvaćen u varanju, no Johnathan Kosmala je otkriven na bizaran način - prijavio ga je, naime, tvorac cheata!

Fortnite World Cup težak 30 milijuna dolara je krenuo s kvalifikacijskim turnirima i pripremama za veliko finale u srpnju. Team Kaliber je jedan od timova koji su se okušali u prvom krugu, no jedan od njegovih, sada već bivših članova, neće imati priliku sudjelovati u završnom natjecanju. Johnathan Kosmala je naime ulovljen u varanju tijekom kvalifikacija, no tek nakon što ga je prijavio CBV čiji je ilegalni softver cheater koristio. Prema riječima CBV-a, osobno nema problema da igrači koriste njegove cheatove za zabavu, no ne želi da netko na njima zarađuje novac i vara ostale natjecatelje koji igraju pošteno.

Kako bi razotkrio Kosmalu u igri poznatog pod nadimkom JonnyK, CBV je surađivao s YouTube korisnikom The Fortnite Guy koji je u videu detaljno objasnio na koji način se odvijala komunikacija između njih dvoje, prikazao uplatu od 60 dolara za sporni softver i uglavnom, u potpunosti razotkrio Kosmalu.

Team Kaliber je nakon nemilog događaja promptno izbacio cheatera iz svog Fortnite tima i ispričao se svima koji ih podržavaju, te izjavio kako su i sami šokirani činjenicom da je varao tijekom kvalifikacija. Ekipa Polygona koja je prenijela vijest je kontaktirala i Epic Games koji su izjavili kako aktivno prate sve natjecatelje, dok su pobjednici podvrgnuti dodatnoj istrazi na razne oblike varanja. U svakom slučaju neobična priča koja nažalost još jednom dokazuje koliko je varanje prošireno, te da na pomoć sa strane, koliko god bila ilegalna, nisu imuni ni profesionalni igrači.