Pixel Buds Pro 2 imaju poboljšano poništavanje buke, a mogu koristiti i Gemini AI

Uz novu generaciju pametnog sata i nove Pixele, Google je na svom ljetnom događaju predstavio i Pixel Buds Pro 2. Radi se, naime, o slušalicama koje nasljeđuju Pixel Buds Pro iz 2022. godine, donoseći pritom brojne inovacije i poboljšanja za korisnike.

Naime, nove Googleove slušalice pogonjene su Tensor A1 čipom koji, prema riječima Googlea, omogućuje „moćne performanse“. U praksi bi to značilo da ove slušalice mogu poništiti dvostruko više buke u srednjim frekvencijama u odnosu na prethodni model, a ANC (Active Noise Cancellation) tehnologija prilagođava se okolini čak tri milijuna puta u sekundi.

Iz Googlea navode da su slušalice Pixel Buds Pro 2 dizajnirane za cjelodnevnu udobnost, temeljeći njihov dizajn na čak 45 milijuna podataka prikupljenih iz različitih oblika ušiju. Slušalice dolaze s 11-milimetarskim driverima, podržavaju prostorni zvuk s praćenjem pokreta glave te mogu koristiti Gemini putem aplikacije na mobitelu.

Što se tiče poziva, Pixel Buds Pro 2 koristi mikrofone s usmjeravanjem zvuka, specijalne mrežice koje blokiraju vjetar te Googleov AI. Slušalice također podržavaju i funkciju Find My Device koja omogućuje korisniku da ih pronađe pomoću zvučnog signala. Uz to, slušalice imaju i mogućnost spajanja na više uređaja odjednom, što je korisno za one koji će ih koristiti istovremeno na mobitelu i računalu.

Kad se govori o autonomiji, Google obećava do osam sati slušanja glazbe uz uključen ANC te do 12 sati s isključenim ANC-om. Te brojke se povećavaju na 30, odnosno 48 sati ako se u računicu uključi i kućište koje, inače, podržava bežično punjenje.

Googleove slušalice Pixel Buds Pro 2 koštat će 249 eura.