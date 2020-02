Poznati detalji o Galaxy Buds+ slušalicama

Ostalo je još manje od tjedna dana do Samsungovog UNPACKED 2020 događaja. Podsjetimo, u idući utorak, 11. veljače 2020. godine Samsung će predstaviti ovogodišnje uređaje iz serije Galaxy. Uz nove telefone Galaxy S20 i Galaxy Z Flip tog dana Samsung bi trebao predstaviti i nove bežične slušalice Galaxy Buds+.

O specifikacijama telefona do sada je stiglo dosta informacija, otkriveno je gotovo sve što se otkriti moglo. No, o bežičnim slušalicama Galaxy Buds+ nije, barem nije do sada bilo. Zahvaljujući neumornim leakerima, posebice Evanu Blassu i to je riješeno. Blass je naime objavio detaljne specifikacije koje su između ostalog otkrile kako će ovogodišnje slušalice imati produženu autonomiju – do 11 sati ako se koriste za slušanje glazbe, ili do 7,5 sati ako se koriste za telefoniranje.

Potonje je omogućeno ugradnjom baterija većeg kapaciteta. Slušalice su dobile umjesto 58 mAh, baterije od 85 mAh. Samsung je povećao i kapacitet baterije koja se nalazi unutar kutije za pospremanje slušalica, a koja ujedno služi i kao njihov punjač. Kapacitet baterije je povećan sa 252 mAh na 270 mAh. Zahvaljujući tomu Ukupna autonomija slušalica je povećana na do 22 sata.

Brzina punjenja je također povećana pa će za dodatnih 60 minuta korištenja biti potrebno samo 3 minute punjenja. Galaxy Buds+ stižu s 2 Way Dinamic zvučnicima, dva vanjska i jednim unutarnjim mikrofonom, IPX2 otpornošću na vodu i drugim značajkama koje može proučiti u prilogu.

Galaxy Buds+ stići će u četiri boje – Black, White, Blue i Red. I dok će im dimenzije ostati iste prošlogodišnjima (17,5 x 19,2 x 22,5 milimetara) masa će im biti nešto veća – 6,3 grama. Zbog ugrađene dodatne opreme u same slušalice i drugih poboljšanja cijena će im biti 20 USD veća nego do sada. Galaxy Buds+ na tržištu bi trebale koštati 149 USD.