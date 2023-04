ABBYY FineReader PDF 16 dobiva značajnu nadogradnju

PopularniABBYY FineReader PDF 16 dobio je novu Release 3 nadogradnju koja donosi novosti u sljedećim dijelovima softvera – PDF Editor, OCR Editor, Compare Documents i Hot Folder.

Naime, nova verzija FineReader softvera dobiva novi alat „Delete Blank Pages“, koji pronalazi sve prazne stranice na PDF-u te ih prikazuje korisnicima koji ih zatim mogu obrisati jednim klikom miša. Taj se alat može pronaći na alatnoj traci pod odjeljkom Organize Pages ili u osnovnom izborniku, a prečac za njega je Ctrl+Alt+Backspace.

Organize Pages sada ima i mogućnost da korisnici mišem uokvire „sličice“ svih stranica, koje onda mogu premjestiti, rotirati, brisati i slično.

Release 3 nadogradnja donosi i GlyphRecovery tehnologiju, koja automatski rekonstruira kodiranje znakova na PDF-ovima s neispravnim kodiranjem teksta. Drugim riječima, radi se o tehnologija koja pruža izvlačenje teksta s PDF-ova s neispravnim kodiranjem. Kako navode iz ABBYY-ja, GlyphRecovery nije savršen, ali daje dovoljno dobre rezultate.

Od ostalih značajki, u novoj verziji softvera može se ograničiti procesorska snaga uz opciju „Number of processor cores used for OCR“, a dodana je i postavka „No preprocessing“, koja osigurava da slike unutar dokumenata ne mijenjaju svoju kvalitetu. Tu je također i nova mogućnost dodavanja takozvanih „Heading“ stilova različitih razina, slično kao što to već duže vrijeme ima, primjerice, Microsoft Word.

Sve promjene koje donosi Release 3 verzija FineReadera, dostupno je na sljedećoj poveznici.