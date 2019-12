AMD Radeon Software Adrenalin Edition 2020 - Performanse ogrnute u moderno ruho

O novostima koje donosi novi driveri imali smo prilike slušati od glavnog AMD-ovog čovjeka za razvoj softvera – Andreja Zdravkovića. Andrej je AMD-ov veteran još iz vremena ATI-ja, i premda nije sve vrijeme bio s kompanijom, u nju se vratio prije par godina. Kod kuće u Beogradu je nekoliko puta godišnje, pa je lokalni AMD-ov tim i ove godine iskoristio priliku da informacije o novoj velikoj reviziji drivera dobijemo praktički iz prve ruke. Pa krenimo redom.

Driveri za Radeon grafičke kartice nekoliko su se puta do sada temeljno mijenjali. 1998. su bili integrirani unutar Windows sučelja, 2002. su dobili vlastiti Catalyst Control Center koji je u tri različite varijante postojao do 2015. godine kada je napravljen veliki zaokret – Catalyst Control Center je umirovljen, a zamijenio ga je Radeon Settings. On je sa sobom donio veliku promjenu sučelja i prelazak na Qt, widget toolkit temeljen na otvorenom kodu koji je namijenjen izradi grafičkih sučelja za aplikacije koje trebaju raditi na različitim softverskim platformama. 2017. godina donijela je ponovno preimenovanje paketa drivera iz Radeon Settings u Radeon Software, a ova najnovija revizija donosi opet veliki redizajn sučelja, no uz zadržavanje Qt-a kao temelja za izgled sučelja.

U odnosu na prvu veliku reviziju drivera sa sučeljem Qt iz 2015., AMD je do sada (uključujući najnovije drivere) u softver uspio ubaciti 20 novih ili unaprijeđenih opcija, te prosječno povećavati performanse za 12% na godišnjoj razini. Uz fokus na performanse i dodavanje novih mogućnosti, fokus je bio i na povećanju stabilnosti, a za što je AMD dobio potvrdu i iz samog Microsofta. Prema Kamu VedBratu, manageru Microsftovog Partner Group programa - "Kroz tijesnu suradnju s Microsoftovom, AMD je dosegao novu kritičnu točku u nakani da svojim klijentima isporuči stabilne drivere – Adrenalin Edition 2020 je najrobusniji AMD-ov grafički driver ikad predstavljen".

Kompletan redizajn

Novo iskustvo korištenja Radeon Softwarea kreće sa sâmom instalacijom. Applet za instalaciju je posve promijenjen i optimiziran za moderna računala sa SSD-ovima što ubrzava instalaciju do 34%. Odmah u startu imamo mogućnost tvorničkog resetiranja drivera, no uz opciju zadržavanja naših vlastitih postavki vezanih za igre, monitore ili neku drugu konfiguraciju grafičke kartice. Instalacija završava s izbornikom u kojem možemo odabrati kakvim se tipom korisnika smatramo – igračem običnih igara, igračem esports igara ili standardnim korisnikom. Također imamo opciju da preskočimo automatsku konfiguraciju i sve podešavamo sami.

Novo je korisničko sučelje dosta efektivnije u odnosu na staro te optimizirano za prikazivanje izvan i unutar igre. Za razliku od ranije, kompletan je softver moguće pozvati unutar igre u obliku overlaya, a također imamo opciju korištenja minimalnog načina prikaza gdje se sučelje formira na krajnju lijevu stranu ekrana u obliku stupca. Onaj standardni minimalni overlay način prikaza u igri je i dalje dostupan, no služi isključivo za prikazivanje radnih parametara sistema (taktovi, temperature i slično). Njega je moguće pozicionirati u jedan od četiri kuta ekrana, a dostupna je opcija da je uvijek aktivan, čak i van igre.

Osnovni ekran Radeon Softwarea sada je ekstremno fokusiran upravo na igre. U centralnom bloku kartice Home prikazuju se četiri igre odnosno bilo koje aplikacije koje koriste 3D grafiku (recimo benchmark 3DMark), s brojem sati provedenih u igri te prosječnim framerateom. Framerate u igrama prati se automatski i nije potrebno imati uključen nekakav overlay u kojem bi bio prikazan. Na ovaj centralni blok možemo kliknuti čime dobivamo listu svih igara instaliranih na PC-ju, nezavisno o tome s kojim launcherom (Steam, Origin, itd.) rade. Odavde ih možemo i pokrenuti ili pristupiti konfiguraciji opcija grafičkih drivera za pojedinu aplikaciju. Kada smo u igri i s karticom Alt+R pozovemo drivere u obliku overlaya, tada su u ovom centralnom dijelu prikazuje grafikoni frameratea, opterećenja GPU-a i videomemorije te procesora i radne memorije. Ispod toga su dodatne kontrole za upravljanje streamanjem igre.

S lijeve strane na kartici Home prikazan je blok s posljednjom aktivnom igrom, nekim statistikama te opcijom za pokretanje igre i konfiguraciju opcija drivera. Ispod njega je blok Streaming & Capture odnosno ono što je u dosadašnjim verzijama driverima bio Radeon ReLive. ReLive odnosno softver za snimanje screenshotova, videa i streamanje do sada je bio opcionalan paket pri instalaciji drivera, no s Adrenalinom 2020 postao je integralni dio drivera koji se instalira automatski. AMD je odlučio preimenovati ReLive u konvencionalno ime kako bi većini korisnika odmah bilo jasno o čemu je riječ. Tu imamo četiri tipke – snimanje screenshota, snimanje videa, snimanje instant replaya te snimanje instant GIF-a.

Za sve ovo postoje i tipkovničke kratice koje se prikazuju kada na tipku stavimo kursor miša, a u opcijama drivera također postoji i dedicirana stranica s popisom svih aktivnih tipkovničkih kratica i mogućnošću naknadne konfiguracije istih. S desne strane kartice Home su tri bloka. Redom – Driver & Software (prikaz verzije Radeon Softwarea i provjera da li postoji novija verzija), Device Status (status AMD-a Linka, tehnologije za streamanje igara s PC-ja na mobilni telefon ili tablet) i Upgrade Advisor (preporuke za nadogradnju grafičke kartice ili procesora, zavisno o hardverskim zahtjevima instaliranih igara).

Cjelobrojno skaliranje

Osim primarne kartice Home, Radeon Software ima još tri osnovne kartice unutar glavnog prozora aplikacije – Gaming, Streaming i Performance. Pod karticom Gaming imamo listu igara i opcije za globalnu i pojedinačni konfiguraciju dodatnih opcija drivera. Baš kod tih opcija imamo nekoliko većih i manjih novosti. Ljubitelje starih igara ili novih igara s pikseliziranim retro izgledom veselit će što je AMD dodao opciju integerskog odnosno cjelobrojnog skaliranja ekrana. U praksi to znači da stare igre koje se vrte u niskoj razlučivosti na modernim ekranima više nemaju umjetno zaglađeni izgled, već su oštri pikseli i dalje tu. Ovu opciju Nvidijini driveri nude već neko vrijeme, a AMD ju je odlučio ubaciti zbog zahtjeva od strane korisnika.

Radeon Anti-Lag, opcija kojom se smanjuje input lag sada radi na DX9 naslovima i na starijim karticama (GCN). Također ju je moguće aktivirati globalno odnosno da radi automatski na svim pokrenutim igrama. Image Sharpening, fenomenalna opcija za oštrenje prikaza u igrama, također je nadograđena. Sada su podržani i DirectX 11 naslovi, a moguće je podešavati i razinu oštrenja.

Boostom do performansi

Tu je i posve nova mogućnost pod imenom Radeon Boost, kojeg je Andrej Zdravković nazvao "zlim bratom" Radeon Chilla. Podsjetimo se, Radeon Chill je tehnologija koja omogućava kartici da smanji potrošnju kada u igri stojimo na mjestu. Radeon Boost pak osigurava dodatne performanse kada smo u igri aktivni putem dinamičkog skaliranja razlučivosti na kojoj se igra renderira, ali bez modificiranja izgleda korisničkog sučelja. Na tvorničkim postavkama drivera maksimalno smanjenje razlučivosti je 50%, no driver ne ide do te razine odmah već isprva kreće s 83%, pa 66%. Također je moguće postaviti i nižu razinu skaliranja.

Radeon Boost je za sada dostupan isključivo u nekoliko DirectX 11 naslova – Overwatchu, PUBG-u, Borderlandsu 3, Shadow of the Tomb Raideru, Rise of the Tomb Raideru, Destinyu 2, GTA-u V i CoD-u WW2. Radi na Windowsima 7 i 10, te svim karticama na GCN i RDNA arhitekturi (RX 400 serija i novije). AMD podršku u igrama namjerava proširivati s budućim verzijama drivera. Prosječan rast performansi prema AMD-ovim mjerenjima je 23%. Mi smo Boost isprobali u igri Bordelands 3, u kombinaciji s Radeonom RX 5700 XT pri razlučivost 4K (koja za ovu karticu inače nije optimalna). Boost funkcija ovdje na tvorničkim postavkama osigurava maksimalna rast performansi od oko 35% što će reći da framerate skače s 30-ak na 40-ak fps.

Na priloženim screenshotovima možete vidjeti koliko se grafika mijenja kada Boost maksimalno odradi svoju funkciju u kombinaciji s početnom razlučivosti 4K. Razlika u razlučivost je prilično jasna, a tu je i nekakav ispikselizirani šum vidljiv kod nekih izvora svijetla. Zvuči loše jel' da? No u praksi baš i nije tako. U žaru akcije i napucavanja se ove razlike jednostavno ne primjećuju, a jedino što stvarno osjećamo su više performanse. Možda se pitate da li nagla pikselizacija utječe na kvalitetu ciljanja. Iskreno, ni tu nismo primijetili nekakve probleme. Sukladno tome možemo zaključiti da je Boost vrlo zanimljiva tehnologija koja bi mogla biti korisna većini vlasnika modernih Radeon kartica, pod uvjetom da AMD investira u podršku za veći broj igara.

Druge dvije kartice ili taba, kako vam je draže, u novim driverima Adrenalin Edition su Streaming i Performanse. Kao što smo već spomenuli, Streaming je zapravo ono što od prije znamo kao AMD ReLive, dok u kartici Performance skrivene funkcije za praćenje sistemskih parametara i podešavanje takta i napona GPU-a i memorije. Kartica Streaming sada uvelike olakšava pokretanje, konfiguriranje i nadziranje streamanja igre ili radne površine. Pod karticom Performance opet imamo tri odvojene kartice – Metrics, Tuning i Advisors. Pod Metrics su prikazani grafikoni performansi u pokrenutoj igri te opterećenje procesora i grafičke kartice.

Skriveno overklokiranje

Tuning je zapravo ono što se prije nazivalo AMD Wattman, s tim da je sučelje sad uvelike orijentirano na manje iskusne korisnike. Naime, da bi došli do svih opcija potrebno je otključati nekoliko razina izbornika – isprva je ponuđena opcija automatskog overklokiranja GPU-a ili memorije ili automatsko smanjivanje napona GPU-a. Nakon što odaberemo opciju Manual, dobit ćemo mogućnost podešavanja taktova u postotcima, te mogućnost podešavanja maksimalne potrošnje GPU-a. Tek na sljedećoj razini izbornika (Advanced Controls) dobit ćemo mogućnost detaljnog podešavanja radnog takta GPU-a i memorije, podešavanje napona GPU-a i napredno podešavanje brzine ventilatora. U novom sučelju imamo mogućnost unošenja željenih vrijednosti takta i napona putem tipkovnice, što prije nije bilo moguće, a vrlo je korisno. Također smo primijetili da spremanje profila s modificiranim vrijednostima takta i napona radi kako treba, što prije nije bio slučaj (učitao bi se takt, ali ne i ručno podešeni napon).

Posljednja nova značajka nove generacije drivera koji će nas pratiti cijelu sljedeću godinu jest unaprijeđeni AMD Link – mobilna aplikacija dostupna na Androidu i iOS-u, koja vlasnicima Radeon kartica omogućava upravljanje značajkama drivera, praćenje performansi, upravljanje streamanjem i snimanjem screenshotova, te igranjem igara s PC-ja na mobilnom uređaju i pametnom televizoru koji je temeljen na Android OS-u. Nova verzija mobilne aplikacije prati redizajn iz sâmih drivera, a novost je prebacivanje na H.265 algoritam za enkodiranje video streama što omogućava bolju kvalitetu prikaza (do 50 Mb/s) odnosno manje zauzeće propusnosti mreže uz zadržavanje jednake kvalitete prikaza.

Nakon ovog iscrpnog pregleda novosti koje donose driveri Adrenalin Edition 2020, možemo kao i prošle godine zaključiti da AMD definitivno ne spava na lovorikama kad je riječ o softverskoj podršci svog hardvera. Čak i ako zanemarimo rast performansi koje donose periodičke nove manje revizije drivera tijekom godine, količina energije i truda koji se ulaže u integraciju novih mogućnosti u drivere je fascinantna i može biti primjer drugim sličnim tvrtkama.