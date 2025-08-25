Google Drive dobiva integraciju s Google Vidsom za brzu obradu videa

Zahvaljujući integraciji Google Vidsa u Drive, korisnici će moći jednostavno i brzo obaviti osnovnu obradu videa koji se automatski spremaju u oblak

Nakon što su nedavno uvedene značajke poput automatskog titlovanja, instantnog pokretanja videa i pregleda sličica nalik YouTubeu, Google Drive sada dobiva i integraciju s alatom Google Vids.

Naime, korisnici odabranih Workspace domena vidjet će pri otvaranju videa u Driveu ljubičastu ikonu Google Vidsa. Klikom na nju, video će se automatski učitati u Vids, gdje će ga biti moguće skratiti, dodati glazbu, tekst i neke druge medijske elemente. Iako je riječ o samo osnovnim opcijama uređivanja, glavna prednost je to što se sve radi u oblaku.

No, ova integracija dolazi s određenim ograničenjima. Iz Googlea napominju da su podržani samo MP4, QuickTime, OGG i WebM formati, trajanja do 35 minuta i veličine do 4 GB. Također, značajka neće biti dostupna besplatnim korisnicima Drivea, već samo unutar Workspace paketa Business, Enterprise, Essentials, Nonprofits te za korisnike s Gemini i Google AI pretplatama.

Nova opcija trebala bi postati dostupna u idućih 15 dana, a iz Googlea kažu da će najbolje funkcionirati na stolnim računalima.