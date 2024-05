Nakon više od 27 godina gasi se odavno zaboravljeni, ali neprežaljeni ICQ

Bio je to kraj devedesetih godina, kad biste na kiosku kupili Bug, pa s priloženog CD-a instalirali najzanimljivije programe, igre, popularni shareware… Neizostavan dio te kolekcije, među programima koji su se tada nalazili na brojnim računalima, bio je ICQ, instant messenger, koji je komunikaciju u stvarnom vremenu omogućio brojnim korisnicima i "navukao" ih na to da se kasnije dopisuju preko MSN Messengera, pa nakon toga i svim mogućim alatima, sve do, primjerice, WhatsAppa danas.

Odlazak legende

ICQ (I seek you) su razvili AOL i DST Global i lansirali ga krajem 1996. godine. Na svojem vrhuncu popularnosti, 2001. godine, imao je čak 100 milijuna otvorenih korisničkih računa, a privlačan je bio iz više razloga. Kao prvo, bio je nešto ispoliranija alternativa IRC kanalima, mogli su ga koristiti i oni bez previše razumijevanja tehnologije, korisničko iskustvo bilo je zabavno, sučelje šareno, a akcije popraćene prepoznatljivim zvukovima. K tome, omogućavao je svakome da pronađe prijatelja ili poznanika, kao danas na društvenim mrežama, ili pak čavrljanje s potpunim neznancima.

Nekoliko screenshota za buđenje nostalgije

Popularnost i dominacija ICQ-a trajala je manje od desetljeća, pa je brzo zamijenjen raznim sličnim programima, a korisnici su se počeli seliti i na mobitele. Do 2010., kada ga je preuzeo ruski Mail.ru (danas VK Tech), broj dnevno aktivnih korisnika bio je 42 milijuna, a nove, ažurirane i moderne verzije, nisu se više pokazale privlačnima, niti su mogle konkurirati daleko popularnijim aplikacijama za chat. Stoga Rusi sada najavljuju njegovo – gašenje. Nakon 27 godina ICQ više kao aplikacija neće postojati, a preostali korisnici (prije dvije godine bilo ih je oko 11 milijuna) morat će pronaći novi kanal za razgovore. VK najavljuje da će svoje timove iz ICQ-a prebaciti na projekt VK Messenger, platformu koja u Rusiji bilježi oko 73 milijuna korisnika.

S ICQ-om u povijest nepovratno odlazi jedna ikona trenutne komunikacije iz razdoblja prije široke dostupnosti mobitela, s kojom je na Internetu stasala jedna generacija, kojoj možda i sami pripadate… Stoga, još jednom za kraj, pustite si zvuk iz videa ispod, pa se pretvarajte da je 1999., i da ste upravo dobili poruku od nekoga tko vam je tada bio bitan.