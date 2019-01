Biostarova S100 Plus linija SSD-ova za igrače

U zadnje vrijeme mnogi se SSD-ovi pozicioniraju kao gejmerski, a tajvanski Biostar ide čak korak dalje te tvrdi kako se njihova linija SSD-ova – S100 Plus treba smatrati vrhunskim igračkim dodatkom

U zadnje vrijeme dosta proizvođača svoje SSD-ove reklamira kao gejmerske, mada ta tvrdnja i nema neke naročite svrhe, jer od brzog SSD-a koristi imaju svi korisnici, ne samo gejmeri. No, marketing je takav, a Biostarov ide čak i korak naprijed jer njegoci PR-ovci tvrde kako se njihovu novu liniju SSD-ova – S100 Plus treba smatrati ni manje ni više nego smrtonosnim oružjem za gejming.

Unatoč tom poprilično laskavom opisu, Biostarovi SSD-ovi iz linije S100 Plus i ne mogu se pohvaliti nešto naročito drugačijim brzinama u odnosu na one kod „ne gejmerskih“ SSD-ova. Liniju S100 Plus za sada čine tek dva modela, od 240 GB i 480 GB koji prethodno zapisane podatke mogu čitati brzinom od 510 MB/s, odnosno 540 MB/s.

Prilikom zapisivanja novih podataka oba ne dostižu ni brzinu od 500 MB/s. Manji, 240-gigabajtni model podatke tako zapisuje brzinama do 370 MB/s, a 480-gigabajtni model brzinama do 460 MB/s. Ako ste imalo upoznati sa novijim SSD-ovima na tržištu tada zasigurno znate kako ih ima dosta bržih, a pritom ne nose „gejmerske“ oznake. Recimo, Crucialov BX500 o kojem smo pisali u rujnu prošle godine, a koji ostvaruje brzine od 540 MB/s i 500 MB/s.

No, Biostarov model se ipak po nečemu ističe u odnosu na Crucialov i SSD-ove drugih proizvođača. Njegovo je kućište izrađeno iz jednog komada metala (unibody) čime je izostala potreba za bilo kakvim vijcima kojim bi se više različitih dijelova kućišta spajalo u jednu cjelinu. Također S100 Plus linija ima 6-slojni PCB i patentirani sustav zaštite od udaraca.

Zahvaljujući dodatnim slojevima na PCB-u (S100 Plus ima šest slojeva dok većina drugih SSD-ova ima četiri sloja) S100 Plus može bez problema raditi u okruženjima gdje je temperatura od 0 do 70 stupnjeva Celzijusa.

S100 Plus linija dolazi u 2,5“ formatu, ima SATA sučelje te debljinu kućišta od 7 milimetara čime je pogodna za ugradnju i u najtanja prijenosna računala. Što se cijene tiče, Biostar 240-gigabajtni S100 Plus SSD cijeni na 35 USD, a 480-gigabajtni na 59 USD.