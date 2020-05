FireCuda 120 - SATA SSD za gamere

Seagate je predstavio novi SSD unutar serije FireCuda – FireCuda 120 Gaming. Kako sam naziv uređaja kaže ovaj SSD je namijenjen gamerima, mada ga mogu koristiti i korisnici izvan gamerskih voda.

FireCuda 120 SSD dolazi u 2,5“ formatu i sa SATA sučeljem (6 Gb/s). Unutar serije nalaze se četiri modela kapaciteta od 500 GB do 4 TB. Sva četiri modela imaju identične performanse – sekvencijalnu brzinu čitanja podataka do 560 MB/s te sekvencijalnu brzinu zapisivanja do 540 MB/s. Inače za pohranu podataka koristi se 3D NAND TCL memorija.

Seagate FireCuda 120 SSD Model 500 GB 1 TB 2 TB 4 TB Memorija 3D TLC Brzina čitanja 560 MB/s Brzina pisanja 540 MB/s TBW 700 TB 1.400 TB 2.800 TB 5.600 TB MTBF 1,8 milijuna sati Cijena 104,99 USD 199,49 USD 388,49 USD 650,99 USD

Proizvođač navodi kako FireCuda 120 Gaming seriju SSD-ova između ostalog odlikuje i velika izdržljivost. MTBF vrijeme je procijenjeno na 1,8 milijuna radnih sati, a najveći model može za vrijeme svog životnog vijeka zapisati do 5.600 TB podataka. Potrošnja energije tijekom rada nije velika – do 5,5 W pri punom opterećenju, te u prosjeku manje od 130 mW.

Cijela serija je pokrivena petogodišnjim jamstvom. SSD-ovi iz ove serije mogu se bez problema ugraditi i u tanja prijenosna računala zahvaljujući debljini od 7 milimetara. Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Preporučene cijene se kreću od 104,99 USD do 650,99 USD, ovisno o modelu.