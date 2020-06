HP Portable SSD P500 i u terabajtnom izdanju

HP je unutar serije prijenosnih SSD-ova, Portable SSD P500, predstavio novi, terabajtni, model. Unatoč znatnom povećanju kapaciteta, dimenzije SSD-a su ostale iste, odnosno zadržane su male dimenzije prethodnih modela iz navedene serije.

HP unutar serije Portable SSD P500 do sada je u ponudi imao tri modela – kapaciteta 120, 250 i 500 GB. Najnoviji je podigao podatkovni prostor na 1 TB, ali i sekvencijalne brzine čitanja i pisanja podataka. Podsjetimo, dosadašnji modeli odlikovali su se brzinama od 380 MB/s i 200 MB/s dok terabajtni model to čini pri brzinama do 420 MB/s i 255 MB/s.

U usporedbi s nekim drugim SSD-ovima, posebice onima M.2 formata, ne čini se odviše brz, no u usporedbi s mehaničkim diskovima jest. No kako mu je glavna namjena prijenos podataka između dva računala brzina mu je sasvim dostatna. S računalima se spaja preko USB 3.2 Gen2 sučelja i USB Type-C porta. U pakiranju HP isporučuje potrebni kabel (USB-C -> USB-A) te adapter (USB-C -> USB-A).

Kupcima su dostupne četiri boje kućišta - aquamarine, cherry red, gray i silver, odnosno zelenoj, crvenoj, sivoj te srebrnoj. Dok proizvođač nije otkrio ništa vezano uz cijenu, drugi su izvori doznali kako bi terabajtni P500 trebao stajati između 100 USD i 120 USD.