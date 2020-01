Kingston DC1000B - SSD za podatkovne centre

Kingston je predstavio NVMe SSD za podatkovne centre DC1000B kojeg odlikuju velike brzine čitanja i ne toliko velike brzine zapisivanja podataka, no to nije problem, jer mu je glavna zadaća pokretanje servera

Kingston je predstavio novi M.2 NVMe SSD – DC1000B. Ova serija nije namijenjena kućnim korisnicima poput serije KC2000 već podatkovnim centrima.

DC1000B dolazi u kapacitetima od 240 GB i 480 GB. Manji kapacitet ovog puta nije problem, kao ni manje brzine zapisivanja podataka (290 MB/s i 565 MB/s), jer mu je glavna zadaća pokretanje servera, a ne skladištenje podataka.

Zahvaljujući tome sve ladice za diskove mogu biti iskorištenje za ugradnju diskova ili SSD-ova na koje će se spremati podatci. Proizvođač navodi kako 240 GB model ima brzinu čitanja podataka do 2.200 MB/s, a 480 GB model do 3.200 MB/s. Oba modela za pohranu koriste 3D TLC NAND memoriju, imaju PCIe NVMe Gen3 x4 sučelje te format 2280. Nadalje, DC1000B serija ima AES 256-bit enkripciju, zaštitu od gubitka napajanja te povećanu izdržljivost.

Kingston DC1000B 240 GB u prosjeku u stanju mirovanja troši 1,82W, pri čitanju 1,71W, a prilikom zapisivanja podataka 3,16W. Veći 480 GB model po ovom pitanju je malo rastrošniji, u mirovanju troši 1,90W, pri čitanju 1,74W, a prilikom zapisivanja podataka 4,88W.

Što se izdržljivosti tiče 240 GB model može zapisati do 248 TB podataka, a 480 GB model do 475 TB podataka za vrijeme životnog vijeka. Preračunato u količinu dnevnog zapisivanja oba modela mogu na dnevnoj bazi zapisivati do pola svoga kapaciteta tijekom pet godina, prije nego se dostigne njihov maksimum.

Kingston je MTBF vrijeme procijenio na 2 milijuna radnih sati. DC1000B serija pokrivena je petogodišnjim jamstvom.