Kingston predstavio KC2000 seriju M.2 SSD-ova

Kingston je predstavio novu seriju M.2 SSD-ova. Riječ je o seriji KC2000 koju čine četiri modela, u kapacitetima od 250 GB do 2 TB, a koji osim što su brzi, su i cjenovno prihvatljivi.

Kingstonova KC2000 serija dolazi bez hladnjaka što ju čini pogodnom za ugradnju u stolna i prijenosna računala. Svi modeli za pohranu podataka koriste Toshibinu 96-slojnu BiCS4 3D TLC NAND flash memoriju i s računalom komuniciraju preko SMI 2262EN kontrolera i NVMe PCIe Gen 3.0 x4 sučelja.

Neke od značajki serije su hardverska podrška za enkripciju podataka (AES 256-bit) te podrška za tehnologije TCG Opal 2.0 i eDrive. Maksimalne moguće performanse su 3.300 MB/s prilikom čitanja te 2.200 MB/s prilikom zapisivanja podataka. Navedene brzine mogu postići samo dva modela iz serije KC2000 – oni s najvećim kapacitetom, dakle modeli od 1 TB i 2 TB. Ostala dva postižu nešto manje brzine, a koje su u usporedbi s mehaničkim diskovima daleko veće.

Modeli kapaciteta 250 GB i 500 GB u mogućnosti su prethodno zapisane podatke čitati brzinom do 3.000 MB/s. Kad je zapisivanje novih podataka u pitanju razlike između ova dva modela su osjetne – 250-gigabajtni KC2000 podatke zapisuje brzinom do 1.100 MB/s, a 500-gigabajnti brzinom do 2.000 MB/s.

Kingston KC2000 od 250 GB može zapisati do 150 TB podataka, 500 GB do 300 TB, 1 TB do 600 TB, a 2 TB model do 1,2 TB. Dimenzije uređaja su 80 x 22 x 3,5 milimetara, a masa ovisno o modelu od 8 grama do 11 grama. Kingston je cijelu seriju pokrio petogodišnjim jamstvom. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.

Za kraj navedimo i cijene. KC2000 od 250 GB stoji oko 63 USD, KC2000 od 500 GB oko 115 USD, a KC2000 od 1 TB i 2 TB oko 202 USD i 411 USD.