Kingston predstavio UV500 seriju SSD-ova

Kingston je predstavio novu UV500 seriju SSD-ova koja se sastoji od 2,5“, M.2 i mSATA modela kapaciteta od 120 GB do 1.920 GB

Kingston je proširio svoju ponudu SSD-ova s novom UV500 serijom. Unutar serije nalaze se 2,5“, M.2 i mSATA modeli čiji se podatkovni prostor ovisno o modelu kreće od 120 GB do 1.920 GB.

Najšira ponuda stiže u vidu 2,5-inčnim SSD-ova koji se mogu nabaviti u kapacitetima od 120 GB, 240 Gb, 480 GB, 960 GB i 1.920 GB. Nešto manju ponudu imaju M.2 modeli čiji se kapaciteti kreću od 120 GB do 960 GB, a najmanju mSATA modeli koji će se moći nabaviti u tri različita kapaciteta zaključno s 480-gigabajtnim modelom.

Što se performansi oko pristupanja postojećim podacima tiče one su za sve modele iste – do 520 MB/s. Brzina zapisivanja novih podataka kao i uvijek ovisi od kapaciteta SSD-a, a najslabije performanse ima takozvani početni model kapaciteta 120 GB koji nove podatke zapisuje brzinom do 320 MB/s.

Svi ostali modeli neovisno o kapacitetu i izvedbi odlikuju se identičnom brzinom zapisivanja, do 500 MB/s. Također svi modeli dolaze s podrškom za hardversku 256-bitnu AES enkripciju i TCG Opal 2.0 tehnologiju. Podaci se pohranjuju na 3D TLC NAND flash memoriju dok njima upravlja Marvellov kontroler 88SS1074.

Proizvođač navodi kako je nova UV500 serija 10X brža od najbržih čvrstih diskova (7.200 RPM). Nova je serija zbog malih energetskih zahtjeva pogodna kako za desktop tako i za prijenosna računala. Kingston navodi kako UV500 serija u stanju mirovanja troši tek 0,195 W (u prosjeku 0.5 W), dok maksimalna potrošnja tijekom čitanja podataka iznosi 1,17 W, a tijekom zapisivanja 2,32 W.

Cijela serija odlikuje se MTBF-om od milijun radnih sati te je pokrivena petogodišnjom garancijom. Detaljnije specifikacije nalaze se na službenim internetskim stranicama proizvođača.