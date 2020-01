Kingstonov KC600 SSD od sada i u kapacitetu od 2 TB

Krajem prošle godine Kingston je predstavio novu seriju SATA SSD-ova – KC600. Odmah na početku je rečeno kako će se unutar serije moći nabaviti modeli s kapacitetom do 2 TB, ali kako potonji neće odmah biti dostupan već samo modeli do 1 TB.

Par mjeseci kasnije Kingston je u seriju KC600 konačno uvrstio i 2 TB model. Kao i ostali iz serije i on se temelji na 3D TLC NAND memoriji i SM2259 kontroleru tvrtke Silicon Motion. Kako je riječ o SATA SSD-u maksimalne brzine su manje, do 520 MB/s prilikom zapisivanja te do 550 MB/s prilikom čitanja podataka.

Od tehnologija podržava XTS-AES 256-bitnu enkripciju, TCG Opal i eDrive. Što se izdržljivosti tiče na 2 TB SSD može se zapisati do 1.200 TB podataka. KC600 serija može se koristi u okruženjima s temperaturom od 0 do +70 stupnjeva Celzijusa. Maksimalna potrošnja prilikom čitanja podataka iznosi 1,3W, a prilikom zapisivanja 3,2W.

MTBF vrijeme je procijenjeno na milijun radnih sati. Proizvođač je i ovaj model pokrio petogodišnjim jamstvom. Dimenzije uređaja su 100,1 x 69,85 x 7 milimetara, a masa 40 grama. Detaljne specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača. Cijena na tržištu se kreće oko 300 eura.