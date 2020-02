Mushkinovi Piloti iz serije E idu do 3.500 MB/s

Mushkin, američka tvrtka koja između ostalih komponenti u svojoj ponudi ima i SSD-ove predstavila je novu seriju NVMe M.2 SSD-ova – PILOT-E. Unutar serije trenutno se nalaze tri modela kapaciteta 500 MB, 1 TB i 2 TB.

Sva tri modela temelje se na 3D TLC NAND memoriji, kontroleru SM2262EN tvrtke Silicon Motion te PCI-E 3.0 x4 sučelju i dolaze u formatu M.2 2280. Također sva ti modela imaju identičnu brzinu čitanja podataka – 3.500 MB/s.

Brzina zapisivanja podataka po običaju usko je povezana s kapacitetom SSD-a tako da je ponovno najsporiji kapacitetom najmanji, a najbrži kapacitetom najveći modeli. PILOT-E od 500 GB stoga nove podatke zapisuje brzinom do 2.300 MB/s, što u usporedbi sa starim, ali i novim mehaničkim diskovima nije uopće loš rezultat. PILOT-E od 1 TB nove podatke zapisuje brzinom do 3.000 MB/s, a model od 2 TB brzinom do 3.100 MB/s.

Svi modeli podržavaju LDPC ECC, end-to-end protection, global wear leveling, SLC cache, static data refresh, HMB, AES256bit encryption i druge tehnologije. Što se same izdržljivosti tiče, na 500 GB model može se zapisati do 350 TB podataka, na 1 TB model do 650 TB, a na 2 TB model do 1.300 TB podataka.

MTBF vrijeme je procijenjeno na 1,5 milijuna radnih sati. Proizvođač je ovu seriju pokrio trogodišnjim jamstvom. Mushkin PILOT-E od 500 GB stoji oko 75 USD, 1 TB oko 200 USD, a 2 TB oko 300 USD.