Patriot Viper VPR100, brzi NVMe SSD s RGB-om

Američki proizvođač računalnih komponenti, tvrtka Patriot, dodala je novi NVMe SSD u svoju Viper seriju. Novi model dolazi pod nazivom Viper VPR100 i odlikuje se velikim brzinama prilikom čitanja i zapisivanja podataka, no o tome ćemo nešto više kasnije.

Kako se većinu brzih SSD-ova deklarira kao gamerske, ni ovaj nije izuzetak. Shodno tomu i dizajn je malčice neozbiljniji što se može zahvaliti dodanom RGB osvjetljenju. Koliko će osvjetljenje biti napadno ovisi isključivo o (ne)ukusu korisnika. Viperov RGB kompatibilan je s Viper RGB softverom, ali i sa softverom proizvođača matičnih ploča - Asusom (Aura Sync), MSI-jem (Mystic Light), ASRockom (Polychrome) i Gigabyteom (RGB Fusion). No možda je bolje ne uključivati RGB. Naime, sam proizvođač navodi kako isto može negativno utjecati na performasne SSD-a. Pad performansi može biti između 20 i 30%, što nije zanemarivo, čak ni kod ovako brzih SSD-ova.

Viper VPR100 dolazi u četiri modela – 256 GB, 512 GB, 1 TB i 2 TB. Temelji se na PCIe Gen3 x4 sučelju te zadovoljava sve specifikacije NVMe 1.3 standarda. Ovisno o modelu ima od 512 MB do 2 GB DRAM Cachea. Pohrana podataka vrši se na 3D TLC NAND memoriju, kontroler je Phison E12, a performanse i izdržljivost SSD-a kao i uvijek ovise o kapacitetu. Najsporiji su početni modeli serije, a najbrži oni iz sredine i vrha ponude.

Svaki SSD iz serije Viper VPR100 odlikuje se istom brzinom čitanja podataka – do 3.300 MB/s. No brzina zapisivanja novih, osjetno se razlikuje ovisno od modela do modela. Najsporiji je 256 GB model – brzina zapisivanja mu je do 1.000 MB/s. Model od 512 GB je više nego duplo brži u odnosu na početni model serije (256 GB) – podatke zapisuje brzinom do 2.100 MB/s. Ostala dva modela od 1 TB i 2 TB podatke zapisuju brzinama do 2.900 MB/s. Izdržljivost SSD-a je također uvjetovana kapacitetom, na 256 GB Viper VPR100 u prosjeku je moguće zapisati do 380 TB podataka, a na 2 TB do 3.115 TB. Patriot cijelu seriju pokriva petogodišnjom garancijom.

Što se cijena tiče one se kreću od 94,99 USD za 256 GB, 134,99 USD za 512 GB, 229,99 USD za 1 TB te 399,99 USD za 2 TB. Detaljnije specifikacije dostupne su na stranicama proizvođača.