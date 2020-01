Samsung T7 Touch, prijenosni SSD zaštićen otiskom prsta

Samsung je predstavio nasljednika prijenosnog SSD-a iz serije T5. Novi model dolazi pod oznakom T7 Touch, a kasnije tokom godine bit će dostupan i model T7 (Q2 2020.).

T7 Touch osim većih performansi u odnosu na prošlu seriju donosi i veću sigurnost za podatke. Podatci se i dalje kriptiraju pomoć hardverske AES-256 enkripcije, ali ih se sada osim zaporkom može zaštiti i otiskom prsta.

Što se performansi tiče proizvođač navodi kako su povećane gotovo za duplo u odnosu na seriju T5 te kako novi T7 Touch podatke čita brzinom do 1.050 MB/s dok nove zapisuje brzinom do 1.000 MB/s. Ako se novi SSD usporedi s mehaničkim diskom tada su mu performanse veće i do 9,5 puta.

Samsungov T7 Touch dolazi u aluminijskom kućištu, temelji se na sučelju USB 3.2 (Gen2), a s računalom se spaja pomoću USB-C porta. Kupcima će na raspolaganju biti tri modela, u kapacitetima od 500 GB, 1 TB i 2 TB. Kupci će moći birati i boju kućišta – crnu ili srebrnu.

Samsung je novi T7 Touch osigurao trogodišnjim jamstvom. Dimenzije kućišta su 85 x 57 x 8,0 milimetara, a masa 85 grama. Cijene ovisno o modelu iznose 129,99 USD (500 GB), 229,99 USD (500 GB) i 399,99 USD (2 TB).