SK Hynix pripremio potrošački SATA SSD - Gold S31

SK Hynix godinama opskrbljuje velike PC OEM proizvođače svojim komponentama. Stoga ne čudi kako se odlučio okušati i u proizvodnji vlastitih SSD-ova. Jedan iz domene potrošačkih SSD-ova spreman je već sada – Gold S31.

Riječ je o SSD-u formata 2,5“ sa SATA III sučeljem koji se može ugraditi kako u prijenosna tako i u stolna računala. Sve komponente nose SK Hynixov potpis – kontroler, 3D NAND flash i DRAM memorija te firmware. Proizvođač navodi kako su svi interni dijelovi izrađeni u skladu s robusnim performansama i visokom pouzdanošću.

Što se samih performansi tiče one su u skladu sa SATA III sučeljem. Brzine čitanja podataka se kreću do 560 MB/s, a brzine zapisivanja podataka do 525 MB/s. Gold S31 se na američkom tržištu može nabaviti u tri kapaciteta – od 250 GB, 500 GB i 1 TB po cijenama od 49,99 USD, 77,99 USD i 123,99 USD.

SK Hynix osigurao je petogodišnje jamstvo, a ovisno o modelu na SSD-ove je moguće zapisati do 200 TB, 300 TB, odnosno 600 TB podataka.

Gold S31 je za sada ekskluzivno dostupan preko američkog Amazona dok bi se na ostalim tržištima, uključujući i europsko, trebao pojaviti iduće godine. Tada bi trebala biti dostupna i PCIe inačica. Točni termini dolaska na ostala tržišta kao i cijene na njima još nisu poznati.