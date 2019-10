Teamgroup predstavio MP33 M.2 PCIe SSD

Teamgroup je predstavio novi M.2 PCIe SSD – model MP33. Najnoviji model bit će dostupan u četiri kapaciteta i odlikovat će se dosta velikim brzinama, pogotovo kapacitetom najveći model.

MP33 podržava NVMe 1.3 standard, ima PCIe Gen3 x4 sučelje i podatke pohranjuje na novu generaciju 3D TLC NAND memorije. Ovisno o modelu MP33 koristi Intelovu ili Toshibinu memoriju, kao i SM2263XT (Silicon Motion) ili PS5013-E13T kontroler (Phison).

Što se kapaciteta tiče, MP33 stiže sa 128, 256, 512 GB i 1 TB podatkovnog prostora. Po običaju, najslabije performanse ima početni model, u ovom slučaju 128 GB MP33 koji će nove podatke zapisivati brzinom od 500 MB/s. Svi ostali modeli idu preko 1.000 MB/s, a najbrži od njih je terabajtni model koji podatke zapisuje brzinom do 1.500 MB/s.

Kad je u pitanju brzina čitanja podataka, ponovno je najsporiji 128 GB model – 1.500 MB/s. No, svakom idućem se brzina čitanja podataka povećava za 100 MB/s. Model od 256 GB podatke čita brzinom do 1.600 MB/s, 512-gigabajtni brzinom do 1.700 MB/s, a najveći terabajtni model brzinom do 1.800 MB/s. Ovisno o modelu MP33 može zapisati između 100 TB i 600 TB podataka. MTBF vrijeme za sve modele je procijenjeno na 1,5 milijuna radnih sati.

Proizvođač navodi kako MP33 službeno podržava Windowse i Linux. Najstarija podržana inačica Windowsa je Vista, a kod Linux distribucija treba voditi računa da im Kernel nije stariji od 2.6.33 inačice. Teamgroup je osigurao jamstvo u trajanju od tri godine. Detaljne specifikacije dostupne su na službenim stranicama proizvođača.