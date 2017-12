Albert Gajšak: "Ne spavam nikad, radio sam i na Božić i sada je MAKERbuino spreman za CES 2018!"

Četvrtu godinu za redom Bug otvara vrata američkog tržišta jednom hrvatskom startupu, osiguravajući mu putne troškove i izlagački štand na CES-u - najvećem svjetskom sajmu novih tehnologija koji se svakog siječnja održava u Las Vegasu. Ove godine je pobjedom na Idea Knockoutu 2017 takvo putovanje osvojio genijalni Karlovčanin Albert Gajšak sa svojom DIY konzolom MAKERbuino. Albert je sa svojih 19 godina uvjerljivo najmlađi startupaš kojeg šaljemo na CES i jedan od najmlađih uopće koji će sudjelovati na CES-u, no ozbiljnost i predanost nastupu koji ga čeka u Americi nikako se ne poklapa s njegovim godinama...

Razgovarao sam noćas s Albertom - noć je i inače doba kada najbolje funkcionira (nadam se da će to umanjiti probleme koji ga očekuju s jet-lagom). CES-om se posljednjih tjedana bavi praktički od 0 do 24. Dogovoio je unaprijed brojne sastanke na svojem štandu, među njima osigurao i razgovore s predstavnicima najvećih svjetskih tech medija, a savjete je - osim od nas iskusnih "CES-ovaca" - dobio i od prošlogodišnjih pobjednika, startupa STEMI, koji su i njegovi golemi navijači. Ja se ovaj put - upravo zbog Albertovog nastupa - nadam najspektakularnijem izdanju CES-a, barem iz naše, hrvatske perspektive... Evo što kaže duhoviti Karlovčanin...

Samo je tjedan dana do putovanja na CES - koliko si uzbuđen na skali od 1 do 10, koliko sati dnevno spavaš na skali od 0 do 3 i koliko sati dnevno radiš na skali od 20 do 25?

Uzbuđenje na maksimum (11 od 10). Pravi samuraj nikada ne spava (on samo odmara dušu). Radi se puno, čak sam i na Božić upalio svjetlo u firmu, ali sav u strahu da nas netko ne osudi kao protivinike katoličkih blagdana.

U Vegas vodiš još jednog člana tima - tvog starog. Koristiš priliku da odvedeš tatu u provod života?

Otac me uz izgovor da sam ja prema američkim zakonima maloljetan nagovorio da vodim i njega. Familiji je jasno da on tamo ide zbog hostesa i kasina (tata, zezam se).

Tata Zoran Gajšak - kolateralni sretnik ;-)

Kako ste podijelili uloge - tko će što raditi u Vegasu?

Zoran Gajšak (tata) će stajati na štandu i pričati s potencijalnim poslovnim partnerima (trenutno je na intenzivnom tečaju vješitna poslovne komunikacije). Dragan Petric će plaćati večere i bezalkoholna pića. Albert Gajšak će biti jetlagiran na najjače i pričati smiješne stvari o MAKERbuinu zgodnim hostesama u Vegasu.

Ići u Vegas, a ne ubaciti makar dolar u automatu u kockarnici je grijeh. Ipak, ti si prema američkim zakonima još maloljetan. Kako ćeš doskočiti tom problemu?

Pripremio sam lažne brkove i zulufe. Uostalom, ako nije ilegalno, nije zabavno! (disclaimer: plaćamo poreze i ne treba nam porezna inspekcija, hvala!)

Što bi za tebe bio "uspješan nastup na CES-u" - čemu se sve nadaš?

Najviše MAKERbuina u 2017 je otišlo izvan hrvatske (čak 95% od ukupnog broja prodanih). Od tih 95%, najviše ih je otputovalo preko oceana u SAD. Od CES-a očekujem dodatno širenje na američko tržište i potpuno otvaranje vrata koja je Kickstarter odškrinuo te dodatnu promociju i podizanje razine prepoznatjivosti proizvoda na prostoru SAD-a. Također se nadam stupanju u kontakt s distributerima koji će u svoje maloprodajne dućane staviti MAKERbuino (pazi, imamo distributera u Japanu, a nemamo niti jednog u SAD-u!!).

Uz CES će biti vremena i za obilazak Vegasa i šoping. Što planirate obići i kakvi su pokloni u planu za cure, familije, mame...?

Svi frendovi me traže "Make America great again" šilterice, valjda je to neki hit tamo u SAD-u. Morat ću barem 30 komada kupiti (nije da se hvalim, ali imam puno frendova u Karlovcu). Mama će dobiti šiltericu (ovu prije navedenu, mislim da će ona kužiti te alt. right fore). Curu nemam (još).

Ako netko na CES-u investira milju dolara u MAKERbuino, koliko ćeš donirati Bugu? :)

Od milje, Bugu ide barem 100k (u kešu - novačnice od 10 kuna - ne želimo da nam neki porez "deknu" na to). Mom frendu Ivanu Šariću ide isto 100k, ipak nam je on sredio pobjedu na Zagreb Connectu prije mjesec dana.

Poželimo svi Albertu i njegovom tati Zoranu sretan put i velik uspjeh u Americi! Put u Vegas osigurali su mu Bug kao organizator Idea Knockouta, generalni pokrovitelj Hrvatski Telekom te sponzori Algebra, Samsung i Zagrebačka banka. Uber je osigurao besplatne vožnje Albertu i tati tijekom boravka u SAD-u.