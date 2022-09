Dobitnik Zlatne bilance, Spyrosoft, organizira druženje tech entuzijasta

Najavljujemo događanje ”After Summer Learn & Chat”, koje Spyrosoft održava u četvrtak, 22.9.2022. u prostorima WESPA SPACES, na zagrebačkoj Zavrtnici, s početkom u 16:30 sati i temom "The Place Where Technology Enthusiast Can Thrive". Posjetitelji će imati jedinstvenu priliku upoznati ključne ljude Spyrosofta, kao što su Witold Leder, CEO Spyrosoft Solutions, direktora Spyrosofta u Hrvatskoj Igora Koržineka, te poslušati stručno predavanje na temu embedded in automotive koje će održati Andrzej Aksenczuk, CTO Spyrosoft Solutions.

Spyrosoft je tvrtka za dizajn i razvoj softverskih rješenja nastala 2016. u Poljskoj, a od 2019. godine prisutna je i u Hrvatskoj gdje direktorsku funkciju obnaša Igor Koržinek. Tvrtka se od 2020. do 2022. godine uvrštava među 1000 najbrže rastućih tvrtki u Europi, a 2021. godine je i ponijela titulu najbrže rastuće tehnološke tvrtke (Financial Times).

Taj trend rasta prate i uredi Spyrosofta u Zagrebu i Osijeku gdje je u zadnjih 18 mjeseci počelo raditi 40 novih zaposlenika, uglavnom visokomotiviranih inženjera, stručnjaka koji djeluju u automobilskoj, geospacijalnoj, medicinskoj, financijskoj te industriji 4.0.

Pozitivan rast i razvoj prepoznati su i u Hrvatskoj, te je 30. lipnja ove godine direktor Spyrosofta za Hrvatsku Igor Koržinek preuzeo nagradu "Zlatna bilanca" u kategoriji Najuspješniji novi poduzetnik. Prema Koržineku, recept za uspjeh je slušanje želja i ideja zaposlenika. "Tako je došlo i do otvaranja novog ureda u Osijeku, kako se zaposlenici ne bi trebali preseliti, već ostati u regiji odakle potječu. Uskoro bi mogao doći na red i treći ured..." – najavio je Koržinek.

Link za prijavu je ovdje.