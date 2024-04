Izabrani pobjednici 16. generacije startupa Algebra LAB-a

U kategoriji The Best Pitch pobijedio startup Rearm, a u kategoriji The Best Business Case aplikacija Tales of Mello

Demo Day, završno događanje Sveučilišta Algebra održano u čast šesnaeste generacije startupa stasalih u Algebra LAB-u, u prostorima Spark Spacea okupilo je na jednom mjestu investitore, poduzetnike i predstavnike akademske zajednice koji su došli poslušati inovativne ideje i proglasiti pobjedničke projekte za 2024. godinu.

Svoje poduzetničke ideje prezentirali su timovi: EUDoctor (platforma koja omogućava online konzultacije s liječnicima na cijelom području EU), GenNest (aplikacija koja intergeneracijski povezuje ljude starije životne dobi, koji žive sami, sa studentima kojima treba studentski smještaj), I'mSolution (platforma za automatizaciju nadzora proizvodnje vina), Live Shopping Network (jedinstvena live stream platforma za trgovinu i usluge, koja povezuje prodavače i kupce), PetPal (aplikacija koja olakšava vlasnicima kućnih ljubimaca pronalazak potrebne podrške), Tales of Mello (napredna platforma za edutainment – uravnotežen rast i razvoj djece u digitalnom dobu), REARM (platforma koja omogućuje osobama bez tehničkog znanja kupovinu, programiranje i upravljanje industrijskim robotima), SkupiMe (car-sharing platforma za gradske i prigradske četvrti), WhatsFit (aplikacija za pružanje individualne podrške trenerima i korisnicima fitness programa), Tsunami flow (platforma za algoritamsko predviđanje tsunamija) i Delismart (aplikacija za automatizaciju naručivanja i isporuke hrane sa svrhom smanjivanja otpada).

Pobjednici

Najbolji startupi i ove su godine odabrani u dvije kategorije: The Best Pitch i The Best Business Case. O radovima su odlučivali članovi stručnog žirija, od kojih su neki i sami polaznici poduzetničkog inkubatora Algebra Laba: Srđa Iveković (Vesna Capital), Vedran Blagus (South Central Ventures), Stevica Kuharski (Fil Rouge Capital), Ivan Voras (Equinox), Hrvoje Džapo (FER), Domagoj Oreb (Feelsgood Capital), Davor Aničić (Velebit AI), Hajdi Ćenan (CroStartup), Davor Runje (CISeX), Dražen Nikolić (Hrvatska narodna banka), Filip Stipančić (SMION), Ivor Bihar (Bornfight).

U kategoriji The Best Pitch odabran je tim Rearm, startup koji se bavi proizvodnjom AI i no-code rješenja te donosi inovacije na područje automatizacije poslovanja. Uz razvoj softverskih aplikacija za klijente i poslovni consulting, Rearm se bavi razvojem vlastitih proizvoda koji će uskoro ugledati svjetlo dana na hrvatskom tržištu, a osnovali su ga Ena i Josip - dvoje prijatelja iz srednjoškolskih dana iz Zadra. Ena Fuzul, suosnivačica Rearma, ističe da su joj u Algebrinom startup inkubatoru najviše pomogli mentori koji su uvijek bili spremni pomoći te koji su im prenijeli bogato iskustvo: „Razvoj Rearma bio je prirodan korak za nas. Oboje smo imali pozadinu kao računalni inženjeri, ali smo osjećali potrebu za stvaranjem nečeg vlastitog. Dok smo raspravljali o našim idejama, brzo smo shvatili da nam je potrebna tvrtka koja će službeno podržati te ideje i iznijeti ih na tržište. Kroz Algebra Lab dobili smo potrebnu institucionalnu podršku najviše kroz rad s mentorima koji su nesebično dijelili svoje vrijeme i znanja s nama.“

U kategoriji The Best Pitch su presudile kvaliteta prezentacije i uvjerljivost, dok su u kategoriji The Best Business Case kriterij bili smislenost poslovnog problema, najveći potencijal za investiranje te snaga poslovnog modela.

U kategoriji The Best Business Case žiri je oduševio tim Daidream s aplikacijom Tales of Mello, koja mijenja način na koji djeca uče i doživljavaju svijet oko sebe. Daidream tim čine Nevio Burić, Dominik Kajba, Johann Scherer, Jan de Jong i Zvonimir Kišurek, a njihova priča oživljava inspiraciju, viziju i odlučnost da se promijeni pristup dječjem obrazovanju kroz tehnologiju. Tales of Mello nije tek još jedna aplikacija za djecu. To je platforma koja će privući svu njihovu pažnju, što je u današnje vrijeme izazovno, te će ih povesti u svijet Melloa, njegovih prijatelja i uzbudljivih priča koji će ih poučavati novim i zanimljivim stvarima iz dana u dan. Tales of Mello nije aplikacija za isključivo čitanje knjiga, već služi i za proživljavanje knjiga tako da će samog čitatelja, zajedno s njegovim suputnicima, ubaciti u novi svijet pun avanture i zabave“ – ističu osnivači Zvonimir Kišurek i Dominik Kajba. Tim Daidream pokrenuo je mnoge uspješne suradnje s europskim i svjetskim tvrtkama, od kojih se posebno ističu one s Nickelodeon i Disney studijom.

„Čestitam ovogodišnjim pobjednicima – timovima Daidream i Rearm, ali i svima ostalima koji su uspješno završili naš četveromjesečni program. Oduševljava nas vidjeti da svake godine imamo sve više interesa za naš inkubator, posebno jer su projekti s kojima start-uperi dolaze sve zreliji i s boljim usmjerenjem na korisnika. Ove godine, sukladno svim trendovima, većina timova oslanjala se na alate generativne umjetne inteligencije, koje su onda stavljali u službu unaprjeđivanja poslovanja, predviđanje tsunamija, u zdravstvene svrhe ili pak u svrhe obrazovanja najmlađih. Razvidan je spoj visoke tehnologije koja svoju primjenu traži u očuvanju okoliša i brizi za zajednicu. Pozivamo sve koji se vide u poduzetništvu da se prijave za novu generaciju te da nam dopuste da im pomognemo u sazrijevanju njihovih ideja do finalnih proizvoda“ – kazala je Maja Brkljačić, voditeljica Algebra LAB-a.

U okviru Demo Daya održana je i rasprava Fail Forward: The Startup Guide to Transforming Setbacks into Success na kojoj se razgovaralo o izazovima i neuspjesima koji se ponekad događaju na poslovnom putu mladih timova u razvoju, a koji su sastavni dio napretka kompanija te o tome kako te privremene prepreke transformirati u smjeru uspjeha. Raspravu je moderirala Ivana Mišak iz Bornfighta, a sudjelovali su, Leonardo Dražić, SWEN; Antonija Horak, Elevien; Ante Bilić, SQ Capital i Anto Širić, sportreact.