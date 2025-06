Okupite ekipu i prijavite se na 20. IT pub kviz

Riječ je o kvizu namijenjenom prvenstveno developerima i drugim zaposlenicima IT tvrtki, studentima i ljubiteljima IT tematike. Održava se četiri puta godišnje, a sadrži pitanja o temama kao što si hrvatska i inozemna IT scena, programiranje, softver, društvene mreže, gaming, mobiteli, IT trendovi poput blockchaina i umjetne inteligencije i druga.

Sastoji od nekoliko rubrika - nakon zagrijavanja s pitanjima na koja su ponuđeni ABCD odgovori, slijedi ključna rubrika s pitanjima na koja treba dati konkretne odgovore, a potom još slikovne asocijacije, pogađanje outputa nekog koda, prepoznavanje glasova ili glazbe iz IT okruženja te kladionica - finalna rubrika koja uz pametno klađenje može prilično izmijeniti poredak ekipa. Po završetku pismenog dijela kviza dvije najbolje ekipe usmeno se sučeljavaju u finalu.

Zainteresirane četveročlane (ili eventualno tročlane) ekipe mogu se prijaviti putem Entrio sustava.

U pauzi kviza održava se i lutrija u kojoj slučajno izabrane ekipe mogu dobiti goodiese koje osiguravaju firme sponzori. Kviz se rješava na papirima kako bi se izbjeglo guglanje odgovora.

Rok za prijavu na kviz je 10.06.2025. u 13 sati ili ranije ako kapacitet dvorane bude popunjen.