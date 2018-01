Me.mum, drugoplasirani s Idea Knockouta, među istaknutim izlagačima na CES-u

Na CES-u u Las Vegasu narednog će se tjedna predstaviti dva hrvatska startup projekta, i to oba koja smo imali prilike vidjeti i na Bugovom Idea Knockoutu prošloga rujna. Prvi, MAKERBuino, u petak je zaradio oveći tekst u Forbesu, o čemu smo već izvještavali, a drugi, Me.mum, sada se pojavio u BBC-jevom pregledu najzanimljivijih projekata CES-a 2018.

Me.mum je domaći projekt Hrvoja i Maje Bujas. Riječ je, za one koji do sada to još ne znaju, o dodatku za pametni telefon koji služi jednostavnom i brzom otkrivanju plodnih dana u žena, samo pomoću optičke analize njihove sline. Ovaj se projekt na Idea Knockoutu plasirao na drugo mjesto, odmah iza MAKERBuina, a daljnje korake u vidu izloženosti međunarodnim investitorima i tržištima također će potražiti na CES-u.

Britanski BBC uvrstio je Me.mum među "najcool" startup projektima najvećeg svjetskog sajma potrošačke elektronike u rubrici zdravlja.