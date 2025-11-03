Novi startup akcelerator hrvatske svemirske industrije

Suradnja HISPACE-a i Infobip Startup Tribea otvara vrata domaćim svemirskim startupima prema globalnoj sceni, nudeći im pristup međunarodnim programima podrške, tehnologijama i mreži investitora, uz ambiciju jačanja svemirskog ekosustava i inovacija u Hrvatskoj

Bug.hr ponedjeljak, 3. studenog 2025. u 20:05
HISPACE na Infobip Shiftu 2025 u Zadru
Hrvatska svemirska industrija dobila je značajan zamah kroz strateško partnerstvo između HISPACE-a i Infobip Startup Tribea, globalnog startup programa jedne od vodećih hrvatskih tehnoloških kompanija. Cilj suradnje je omogućiti hrvatskim predvodnicima u svemirskoj tehnologiji da već od samog početka djeluju na globalnoj pozornici, koristeći svjetsku infrastrukturu, partnere i mrežu koje je Infobip razvio diljem svijeta.

Ove jeseni, HISPACE je svoju podršku startupima predstavio na developerskoj konferenciji Infobip Shift u Zadru. Zajedno s startupom NUOTWO organizirana je inicijativa Cleantech in space, a događaj je ugostio i Nucleus Aerospace, prvi domaći raketni startup koji je razvio suborbitalne rakete i već u prvoj godini postao finalist na Europskoj startup konferenciji SLUSH’D Zagreb. NUOTWO je, s panelima koji CO2 pretvaraju u kisik, osvojio nagradu na ZICER-ovom Startup Factoryju.

Globalna vidljivost i podrška

Predsjednik HISPACE-a Bernard Ivezić istaknuo je da, iako je Hrvatska tek na početku izgradnje svemirske industrije, domaće tvrtke već bilježe rezultate testiranjima proizvoda u svemiru, kao i lansiranjem prvog domaćeg satelita. Uvjeren je da je kvalitetna suradnja ključ za daljnji rast sektora. Suradnjom HISPACE-a i Infobip Startup Tribea, domaći startupi dobit će podršku kroz sudjelovanje u programima tehnološkog razvoja i internacionalizacije, pristup globalnim investitorima te mentoring i umrežavanje.

Voditeljica Infobip Startup Tribea, Lucija Reić, naglasila je važnost inovacija i partnerske mreže, uz misiju da hrvatske svemirske startupe ne podrže samo vlastitim proizvodima, već i povezivanjem s međunarodnim akceleratorima, investitorima i korporativnim partnerima poput Googlea i Goldman Sachsa. Infobip Startup Tribe okuplja više od 900 startupa iz 113 zemalja, a dosad im je dodijelio više od 3 milijuna eura podrške.

Jačanje ekosustava i edukacije

U samo godinu dana od osnutka, HISPACE je postao ESA-in partner za popularizaciju svemira, okupio više od 40 članova te organizirao najveću svemirsku konferenciju u regiji. Programi ovog partnerstva uključuju razvoj edukacijskih sadržaja i otvaranje novih profesionalnih prilika za generacije koje svoju karijeru žele graditi u svemirskoj industriji.

Osnivači HISPACEA


