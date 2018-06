ScaleIT spaja uspješne startupe s globalnim investitorima i fondovima rizičnog kapitala

ScaleIT poziva start-up tvrtke iz Italije i jugoistočne Europe da se prijave na 4. izdanje njihovog godišnjeg događaja koji spaja najuspješnije startup tvrtke iz Južne i Jugoistočne Europe s globalnim investitorima i fondovima ulaganja u rizični kapital.

U proteklih 30 mjeseci sudionici ScaleIT događaja prikupili su više od 140 milijuna dolara ulaganja

Među poznatijim tvrtkama koje su uspješno porasle kao rezultat sudjelovanja u ScaleIT događajima nalaze se: Motork, Bemyeye, Musement, Tok.tv, Shopfully, Cuebiq, Spreaker (danas združen u Voxnest). Među odabranim start-up tvrtkama iz prošlogodišnjeg izdanja, njih tri – Artemest, Soundreef i HelloHungry.com – zaključile su nove krugove ulaganja u manje od 4 mjeseca nakon događaja.

Scale-up tvrtke koje ispunjavaju uvjete mogu se prijaviti na ovom mjestu do subote, 30. lipnja 2018.

Uvjeti prihvatljivosti: ostvaren promet od najmanje 1 milijun eura u proteklih 12 mjeseci ili barem 1 milijun korisnika mjesečno (u slučaju elektroničkih B2C tvrtki) rast od oko 100% u odnosu na isto razdoblje prošle godine najmanje 20% ukupnog prometa ostvareno u inozemstvu ili postojanje jasne i održive strategije internacionalizacije

Uži izbor bit će objavljen do 31. kolovoza i odabranim će tvrtkama biti omogućeno sudjelovanje u dvodnevnom događaju 17. i 18. listopada 2018. u Milanu. Na događaju će scale-up tvrtke predstaviti svoj poslovni model javnosti i imati individualne sastanke s međunarodnim investitorima i fondovima ulaganja u rizični kapital (krugovi ulaganja serije A, B i C u iznosu od 3 do 30 milijuna eura).

Među fondovima ulaganja u rizični kapital koji su sudjelovali u prethodnim izdanjima nalaze se Amadeus Capital, Ardian, Cisco Investments, DN Capital, Draper Esprit, EarlyBird, Eight Roads, Highland Europe, Holtzbrinck Ventures, Idinvest, Index Ventures, Iris Capital, Nauta Capital, Omnes i Partech Ventures.