ZICER prima u program Inkubacije nove tehnološke startupe

Zagrebački inovacijski centar (ZICER) prima u program Inkubacije manji broj perspektivnih tehnoloških startupova, pa su poslali javni poziv da im se zaintersirani jave.

Cilj i svrha ZICER-a je podržati inovativne timove i perspektivne startupove u njihovom razvoju. Uz cjelovitu podršku, startup sigurnije može stati na vlastite noge. A kada pronađe svoj vlastiti radni prostor, postane održiv i raširi krila, tada osvaja neosvojena tržišta te društvu primljenu vrijednost vraća dijeljenjem stečenih znanja.

"U ZICER-u smo povezali sve elemente koji vam olakšavaju put prema startup uspjehu. Kvalitetne edukacije, mentorska pomoć, poticajna infrastruktura koja obuhvaća i vrhunski opremljene laboratorije, financijska podrška, događaji koji potiču povezivanje, interakcija koja se odvija na našem hodniku, u blagovaonici, na terasi kao i programi koji sve to objedinjuju cjelovita su podrška. Biti dio ovakve zajednice može biti presudno za uspjeh. Dodate li ovim uvjetima svoj entuzijazam, ustrajan rad i uz to imate nešto sreće, vaš proizvod može postati konkurentan na bilo kojem tržištu. Kroz ZICER se razvijaju tvrtke koje su pokrenuli vizionari različitih profila – od studenata koji su slobodno uhvatili poduzetnički val razmišljajući 'idem probati jer nemam što izgubiti', do osoba koje su u korporacijama bile visoko pozicionirane, preživjele mnoge upravljačke izazove, a onda se odlučile za samostalno poduzetništvo. I vaša ideja može postati održivi proizvod. I zato, proučite naše uvjete i prijavite se za naš program Inkubacije. ZICER je tu kako bi vam olakšao put do uspjeha!" – poručuje ti Frane Šesnić, direktor ZICER-a.

Prije mjesec dana startup TalentLyft postao je ZICER-ov alumni. U ZICER su ušli 2017. godine, a do 2020. godina imali su toliko zaposlenika da su koristili čak 4 ZICER-ova modularna ureda. Mario Buntić, direktor i suosnivač TalentLyfta o iskustvu rada iz ZICER-a je rekao: "Mi smo u ZICER-ovom prostoru na Velesajmu bili jedni od prvih stanara. Kad smo ušli u ZICER bilo nas je troje s idejom da nešto napravimo. Sad nas je 15 sa stalnim suradnicima, a u narednih godinu i pol planiramo udvostručiti tim, preseliti se u vlastiti ured te se u potpunosti fokusirati na prodaju. U ZICER-u nam je najbolje bilo što je još puno tvrtki bilo u istoj fazi kao i mi i uvijek se moglo pokucati na vrata, popričati, razmijeniti iskustva te naučiti nešto. Svi skupa smo bili u istoj fazi i imali iste probleme pa je uvijek bilo dobro čuti nečiju perspektivu. Osim našeg uredskog prostora, ZICER nam je u svome prostoru omogućio i da organiziramo dvije mini konferencije za više od 100 ljudi što nam je donijelo prve korisnike."

Ni uspješan startup Peekator od nedavno više ne „stanuje“ u ZICER-u. Mjesto je prepustio novim nadama, a svoju vezu sa ZICER-ov sada održava kroz program Vanjskog članstva. Marin Mrša, osnivač i direktor Peekatora vrijeme u ZICER-u komentira ovako: "Peekator je od svojih samih početaka bio u ZICER-u, još dok tvrtka nije bila službeno osnovana i dok sam ja bio jedini član tima. U samim počecima bilo je jako korisno okružiti se sličnim ljudima, motiviranim za razvoj vlastitih proizvoda, projekata i tvrtki. U zadnje dvije godine Peekator je narastao i napredovao u svakom smislu. Od broja članova tima do klijenata s kojima radimo. Tako smo uspjeli doći do suradnji s nekim od najvećih i najuspješnijih korporacija na našim prostorima. Trenutno nam je u fokusu širenje na tržište Velike Britanije koje planiramo u narednim mjesecima."

Onima koji razmišljaju o ulasku u ZICER Marin je poručio: "Tu ćete dobiti lijepu i modernu infrastrukturu, motivirajuće i poticajno okruženje, zanimljive evente koji su događaju na tjednoj bazi… Rekao bih da većina startup scene u Hrvatskoj je u nekom obliku povezana sa ZICER-om. Ali ono najbitnije i što nije mjerljivo na papiru je kolektivno znanje i iskustvo koje svakim danom raste u ZICER zajednici i koje će s vremenom biti sve veće."