Samsung predstavio seriju tableta Tab S9 FE i najpovoljnije bežične slušalice do sada

Iako se to možda po cijeni od 109 eura ne čini tako, Galaxy Buds FE najpovoljnije su bežične slušalice u Samsungovoj ponudi

Uz Galaxy S23 FE, Samsung je dodatno proširio liniju proizvoda Fan Edition te predstavio tablete Tab S9 FE, Tab S9 FE+ i bežične slušalice Galaxy Buds FE.

Galaxy Tab S9 FE i Tab S9 FE+

Obični Tab S9 FE ima 10,9-inčni IPS LCD zaslon Full HD+ rezolucije te frekvencije osvježavanja od 90 Hz. Plus varijanta, s druge strane, dolazi s nešto većim 12,4-inčnim zaslonom istih specifikacija. Prikaz sadržaja bit će korektan, osobito uz Samsungovu tehnologiju Vision Booster zbog koje bi korištenje tableta u uvjetima jačeg osvjetljenja trebalo biti poboljšano

Oba modela pogoni Samsungov Exynos 1380 SoC koji u Tabu S9 FE dolazi uparen sa 6 ili 8 GB RAM-a, a u Tabu S9 FE+ s 8 ili 12 GB RAM-a. Kupci na izbor imaju verzije sa 128 ili 256 GB interne memorije, a dobra je vijest da se ona može dodatno proširiti microSD karticom. Što se tiče kamera, oba tableta imaju 12-megapikselnu prednju kameru te 8-megapikselni glavni senzor sa stražnje strane. Tab S9 FE+ ima dodatni ultraširoki senzor od 8 MP.

Tab S9 FE ima bateriju kapaciteta 8.000 mAh, dok Tab S9 FE+ ima onu od 10.000 mAh. I jedna i druga podržavaju 45-vatno žično punjenje, no valja napomenuti da punjača u kutiji nema. Od ostalih značajki, valja istaknuti da Samsungovi novi tableti imaju dva Dolby Atmos zvučnika, IP68 certifikat otpornosti na vodu i prašinu te da dolaze sa S Penom.

Početna cijena za Tab S9 FE u Europi iznosi 529 eura, dok je za Tab S9 FE+ 699 eura. LTE modeli koštat će 100 eura više.

Galaxy Buds FE

Galaxy Buds FE stižu na tržište kao Samsungove najpovoljnije bežične slušalice do sada, no to ne znači da nemaju značajke skupljih modela iz njihove ponude. Tako se, primjerice, mogu pohvaliti ANC-om, mogućnošću automatskog prebacivanja između dva povezana uređaja te s autonomijom od 21 sat korištenja kad se računa i punjiva kutija.

Galaxy Buds FE. Foto: Samsung

Slušalice podržavaju audio kodeke AAC i SBC te imaju integrirane kontrole na dodir. Svaka slušalica ima tri mikrofona od kojih su dva vanjska, a jedan je unutrašnji. Galaxy Buds FE dolaze u crnoj i bijeloj boji po cijeni od 109 eura.