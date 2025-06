Xiaomi Redmi Pad 2 donosi veći zaslon, bateriju od 9.000 mAh i podršku za stylus

SPECIFIKACIJE Ekran 11″ IPS LCD, 2560×1600 piksela (2.5K), 90 Hz AdaptiveSync, 1,07 mlrd boja, TÜV Rheinland zaštita Čip MediaTek Helio G100 Ultra RAM / Memorija 4 GB RAM / 128 GB, 8 GB RAM / 256 GB Stražnje kamere 8 MP, f/2.0, fiksni fokus Prednja kamera 5 MP, f/2.0, fiksni fokus, AI poboljšanja za selfie/videopozive Povezivost Wi‑Fi 802.11 a/b/g/n/ac (dual‑band), Bluetooth 5.2 Baterija 9 000 mAh, podrška za 18 W žično punjenje Konektor za slušalice Ne Vrsta USB konektora USB-C Dimenzije i masa 254 × 166 × 7,7 mm; težina 516 g Operacijski sustav Android 15 s HyperOS-om 2 Datum predstavljanja 5. lipnja 2025.

Xiaomi je predstavio Redmi Pad 2, novi tablet koji predstavlja nasljednika Redmi Pada iz 2022. godine. Kako je riječ o tabletu nešto nižeg ranga koji dolazi s pristupačnom početnom cijenom od 200 eura, lako je za pretpostaviti da će biti popularan među manje zahtjevnim korisnicima, pogotovo kada se u priču uključi i dodana podrška za Redmi Smart Pen.

Što se tiče samih poboljšanja u odnosu na prethodnika, započnimo prvo od zaslona koji je sada nešto veći. Riječ je o 11-inčnom IPS LCD zaslonu rezolucije 2.560 x 1.600, frekvencije osvježavanja od 90 Hz i deklarirane maksimalne svjetline od 600 nita. Iako možda nije riječ o najsvjetlijem zaslonu na tržištu, on će i dalje ponuditi solidno iskustvo gledanja sadržaja u kućnim uvjetima.

Iako Redmi Pad 2 na papiru koristi noviji SoC naziva MediaTek Helio G100 Ultra, važno je napomenuti da se zapravo radi o rebrandiranoj verziji Helija G99 koji je već korišten u prvoj generaciji Redmi Pada. MediaTek se u ovom slučaju odlučio na marketinško preimenovanje bez značajnih arhitekturnih promjena pa tako oba SoC-a koriste 6-nanometarski proizvodni proces, imaju osmojezgrenu konfiguraciju s dvije snažnije Cortex-A76 jezgre i šest energetski učinkovitih Cortex-A55 jezgri te GPU Mali-G57 MC2.

U praksi bi to značilo da se od SoC-a u Redmi Padu 2 ne treba očekivati značajan skok u performansama jer su sve glavne karakteristike gotovo identične, od podrške za memoriju i zaslona pa do energetske učinkovitosti i zagrijavanja. Helio G100 Ultra inače dolazi uparen s 4 GB RAM-a i 128 GB interne memorije u početnoj inačici tableta, ali u jačoj verziji dolazi s 8 GB RAM-a i 256 GB prostora za pohranu. Obe verzije stižu s microSD utorom koji podržava kartice do 2 TB.

Od kamera, tu je prednja kamera s 5-megapikselnim senzorom koja će poslužiti za povremene video pozive, kao i stražnja kamera od 8 MP. Redmi Pad 2 je sa softverske strane pokriven HyperOS-om 2 temeljenim na Androidu 15, dok je baterija povećana na 9.000 mAh s podrškom za 18-vatno punjenje, što će svakako biti korisno u svakodnevnom radu.

Redmi Pad 2 moći će se kupiti u sivoj, zelenoj i ljubičastoj boji, a novost je i da će kupci moći odabrati inačicu s mogućnošću LTE povezivanja.