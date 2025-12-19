Analogni AI čip čita pokrete i pobjeđuje u igri kamen-škare-papir​

Kamen-škare-papir možda izgleda kao čista igra slučaja, ali novi AI čip tvrtke TDK i Sveučilišta Hokkaido pretvara je u demonstraciju učinkovite prediktivne elektronike. Prototip koristi akcelerometar pričvršćen na ruku igrača kako bi bilježio mikropokrete prstiju dok još izvodite gestu, a analogni sklop u čipu iz tih vremenskih serija u djeliću sekunde iščitava koji ćete znak odabrati. Sustav zatim generira pobjednički potez prije nego što vi dovršite svoj.​

Na temelju pokreta prstiju koje detektira senzor, sustav brzo predviđa oblik koji će korisnik napraviti i preventivno prikazuje bolji TDK

U pozadini svega stoji reservoir computing, arhitektura strojnog učenja koja računalno iskorištava prirodnu dinamiku složenog fizičkog sustava, umjesto da se oslanja na duboke neuronske mreže i skupo računalstvo u oblaku. Japanski inženjeri su ovaj pristup implementirali u CMOS analognom sklopu koji istodobno obrađuje, pamti i transformira ulazne signale, uz vrlo nisku potrošnju energije i minimalnu latenciju – idealno za nosive uređaje, robotiku i sučelja čovjek–stroj​.

Analogni čvorovi

Kako bi implementirali umjetni neuron, inženjeri su dizajnirali analogne čvorove koji se sastoje od nelinearnog otpornika, memorijskog elementa temeljenog na MOS kondenzatorima i međupojačala. Čip s četiri jezgre, svaka od njih sa po 121 čvorom, troši samo 20 mikrovata energije po jezgri, znatno manje od drugih CMOS-kompatibilnih dizajna računalstva s fizičkim spremnikom, kažu autori.

CMOS analogni sklop istodobno obrađuje, pamti i transformira ulazne signale, uz vrlo nisku potrošnju energije i minimalnu latenciju TDK

Inovacija je nagrađena na japanskom sajmu CEATEC 2025 i predstavljena na IEEE International Conference on Rebooting Computing (ICRC). TDK ovu tehnologiju vidi kao temelj budućih edge-AI rješenja, gdje će mali, analognim sklopovima pogonjeni čipovi lokalno učiti iz signala senzora, bez čekanja na "pamet” iz oblaka.