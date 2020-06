Aqua-Fi bi trebao omogućiti bežičnu podvodnu komunikaciju roniocima

Tim znanstvenika sa sveučilišta King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) u Saudijskoj Arabiji razvija Aqua-Fi – podvodni Internet koji šalje podatke putem svjetlosnih zraka. Na podvodnom Internetu Aqua-Fi radi se od 2018. godine, a sada je o tome objavljen znanstveni rad Aqua-Fi: Delivering Internet Underwater Using Wireless Optical Networks.

Bežični podvodni Internet roniocima bi omogućio komunikaciju u morskim dubinama, te slanje podataka na površinu. Do sada je podvodna komunikacija bila moguća putem radija, akustičkih valova i vidljivih svjetlosnih signala, a svaki od tih načina ima svoje nedostatke - radio može prenijeti podatke samo kroz kratke udaljenosti, akustički signali omogućuju prijenos podataka i na većim udaljenostima, ali s vrlo ograničenom brzinom prijenosa podataka, a vidljivi svjetlosni signali mogu putovati kroz veće udaljenosti i prenositi puno podataka, ali uska svjetlosna zraka zahtijeva čistu vidljivost između odašiljača i prijemnika.

Agua-Fi podržava internetske usluge poput slanja multimedijalnih poruka koristeći se ili LED svjetlima ili laserima. LED svjetla omogućuju niskoenergetsku potrošnju za komunikaciju u kratkim udaljenostima, dok laseri mogu prenositi podatke na daljim udaljenostima, ali zahtijevaju više energije. Agua-Fi prototip koristi se zelenim LED lampicama ili 520-nanometarskim laserom kojima šalje podatke s malog jednostavnog kompjutera do detektora svjetlosti koji je spojen s drugim kompjuterom. Prvi kompjuter pretvara slike i videe u binarne serije jedinica i nula, prevedene u svjetlosne zrake koje se pale i gase velikom brzinom. Svjetlosni detektor zatim očitava varijacije poslanog svjetlosnog signala, pretvara ga natrag u binarne serije koje potom drugi kompjuter konvertira u originalne snimke.

Znanstvenici su testirali ovaj sistem tako što su istovremeno slali i primali multimedijski sadržaj između dvaju kompjutera koji su bili udaljeni nekoliko metara u statičnoj vodi. U ovim uvjetima zabilježili su maksimalnu brzinu prijenosa podataka od 2,11 MB/s, a prosječni delay bio je 1.00 ms.

U stvarnim uvjetima Aqua-Fi će najprije slati podatke radiovalovima s pametnog telefona na uređaj pričvršćen na ronioca, koji će potom proslijediti podatke svjetlosnim zrakama do kompjutera na površini.

Aqua-Fi neće biti dostupan sve dok znanstvenici ne pronađu rješenja za nekoliko problema. Primjerice, namjeravaju poboljšati kvalitetu veze i udaljenost prijenosa s bržim elektroničkim komponentama, a budući da svjetlosna zraka mora biti savršeno poravnata s prijemnikom u vodama koje se kreću, znanstvenici razmatraju sferni prijemnik koji može uhvatiti svjetlo iz svih kutova.