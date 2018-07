Biste li kupili ciglu od Elona Muska?

The Boring Company, kompanija za bušenje tunela koju je osnovao Elon Musk, polako prokopava svoj put na tržište. Nedavno su tako dobili ugovor za izgradnju nove trase podzemne željeznice od centra Chicaga do tamošnje zračne luke, a njihovim bi tunelima trebale, umjesto vlakova, prometovati autonomne električne putničke kapsule – i to brže i jeftinije nego klasična podzemna željeznica.

U početku je Musk imao ideju kako dodatno pojeftiniti proces izgradnje tunela, što je dovelo do osnivanja kompanije, a sada se polako realizira i njegova druga ideja povezana s tunelima. The Boring Company, naime, od zemlje koju dobije iskopavanjem izrađuje opeke za gradnju. Trošak zbrinjavanja iskopane zemlje ponekad iznosi i do 15% troška izgradnje podzemnih tunela, pa je pretvaranje iste u cigle još jedan način za generiranje dodatnih prihoda i pojeftinjenje cijelog procesa.

Na Twitteru su prije nekoliko dana podijelili i prvi video koji prikazuje kako cigle izlaze iz posebnog stroja za njihovu izradu. I taj stroj je nastao u pogonima The Boring Company u Hawthorneu.

Iz kompanije kažu kako bi se ovakve opeke trebale prodavati po cijeni od samo 10 centi, a mogle bi dolaziti u raznim varijantama – oblikovane kao Lego kockice, ili pak dijelovi većih struktura poput antičkih stupova i zidova, piramida, ili u bilo kojem drugom obliku.